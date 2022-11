IG Sportvereine Muri präsentieren die provisorische Halle.

Muri Provisorische Halle der IG Sportvereine Muri: Das Projekt überzeugt nun auch den Gemeinderat An der nächsten Gemeindeversammlung stimmt Muri über die provisorische Trainingshalle ab. Das Projekt für 3,15 Mio. Franken ist das Resultat einer Initiative, die von den zehn Mitgliedervereinen der IG Sportvereine Muri im Frühling lanciert wurde. Melanie Burgener 08.11.2022, 05.00 Uhr

Die IG Sportvereine Muri hat zusammen mit dem Gemeinderat eine provisorische Trainingshalle entworfen. Visualisierung: zvg

Die Not der Sportvereine in Muri ist gross, und das schon länger. Die Mitgliederanzahl steigt laufend an, der Platz zum Trainieren aber bleibt unverändert. Verschiedene Versuche des TV Handball Muri, den Gemeinderat von einer neuen Sporthalle zu überzeugen, scheiterten in den vergangenen 20 Jahren.

Im Frühling hatten die Sportlerinnen und Sportler genug. Nachdem sich zehn Vereine im Oktober 2021 zur IG Sportvereine Muri zusammengeschlossen haben, lancierten sie im Mai eine Initiative für eine provisorische Trainingshalle. Innerhalb von knapp zwei Wochen sammelten sie 757 Unterschriften.

An der Gmeind am 23. Juni wurden 60'000 Franken für den Projektauftrag traktandiert und bewilligt. Seither hat sich einiges getan, wie der Gemeinderat und die IG nun präsentieren. «Unsere Zusammenarbeit wurde noch intensiver. Gemeinsam haben wir die Anforderungen an die provisorische Halle festgelegt und einen geeigneten Standort evaluiert», erzählt Gemeinderat Beat Küng anlässlich einer Presseorientierung.

Die IG konnte auch den Gemeinderat vom Projekt begeistern

Das Projekt wird an der Wintergmeind am 24. November zur Abstimmung gebracht. Unterdessen überzeugt es nicht mehr nur die IG, sondern auch den Gemeinderat. Im Sommer war dieser noch gegen ein Provisorium. «Doch wir sind zum Schluss gekommen, dass das ein positives Projekt ist», sagt Küng. Er ergänzt:

«Die IG hat gute Arbeit geleistet. Auch der Standort passt. Wir ziehen nun alle am selben Strick.»

Viel Arbeit in die Planung hat Martin Wyss, Architekt von der Kamm Architekten AG und Mitglied der Kerngruppe der IG, investiert. Er erzählt: «Zu Beginn haben wir minimal und ohne Garderoben geplant.» Ziel sei hauptsächlich eine Halle gewesen, die den Umfang einer Dreifachhalle habe und in der Handball sowie Unihockey, Volley- und Fussball und Tennis gespielt werden kann.

Martin Wyss (Architekt und Mitglied der IG), Martin Leu (Präsident der IG) und Gemeinderat Beat Küng (von links) präsentieren die geplante provisorische Trainingshalle in Muri. Bild: Melanie Burgener

«Unterdessen sind auch zwei Garderoben Teil des Projektes», so Wyss. Darauf habe die Gemeinde bestanden. Küng erklärt: «Wir halten das in Ehren, dass ihr keine Luxusbaute wollt. Aber wenn wir investieren, dann können wir auch 10 Prozent mehr für Garderoben ausgeben.»

Das Provisorium soll mindestens 10 bis 15 Jahre lang stehen bleiben

Die Halle, die mindestens 10, laut Gemeinderat Küng eher 15 Jahre, stehen bleibt, wird 22 auf 44 Meter gross sein. Geheizt wird mit einer Wärmepumpe, die zum Teil von der Photovoltaikanlage auf dem Dach betrieben wird. Es gibt einen kleinen Geräteraum, zwei Garderoben mit Duschen und drei WC-Anlagen. Von letzteren wird eine öffentlich sein.

Gebaut wird in der Bachmatte, am Kopf der Tartanbahn. Einerseits könne man da von den bereits verlegten Wasser- und Abwasserleitungen profitieren. «Andererseits hatten wir bei der Standortevaluation auch die Sportstättenplanung der Gemeinde im Hinterkopf», sagt Wyss.

Das Provisorium ist dort den Bauprojekten, die aus dieser Planung hervorgehen, nicht im Weg. Jedoch ist der Baugrund hier bis zirka 2,70 Meter tief nicht tragfähig. Deshalb werden 65 Mikropfähle nötig sein, die das Gebäude stützen. Der Rest wird nach wie vor einfach gehalten: Es gibt ein Holzkonstrukt, dessen Fassade mit Sandwichpaneelen verkleidet wird.

Die Kosten werden sich auf 3,15 Mio. Franken belaufen. Auf Wunsch des Gemeinderates wird die Halle von einem Totalunternehmen ausgeführt. Viele Arbeiten wie jene der Zimmermänner, der Elektrik oder der sanitären Anlagen seien bereits offeriert und werden hauptsächlich von Mitgliedern der Sportvereine in Muri erledigt. Ziel ist es, dass die Halle Ende 2023 in Betrieb genommen werden kann.