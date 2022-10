Strom: Licht aus für Kloster und Weihnachtsbeleuchtung in Muri

Der Gemeinderat Unterlunkhofen hat sich im Zusammenhang mit einem vernünftigen Strommanagement intensive Gedanken über die öffentliche Beleuchtung gemacht. In den vergangenen Jahren wurde in weiten Teilen der Gemeinde die frühere Strassenbeleuchtung durch LED-Leuchten mit Lichtsteuerung ersetzt. Das bedeutet, dass das Licht bei Nichtbenutzung einer Strasse auf 10 Prozent gedimmt wird. «Deshalb möchte der Rat einstweilen auf eine gänzliche Abschaltung der Strassenbeleuchtung in den Nachtstunden verzichten», heisst es in den Gemeindenews. «Er wird dies jedoch zusammen mit der Elektrakommission und unter Beachtung der allgemeinen Verbrauchssituation fortlaufend prüfen.»

Und der Gemeinderat schreibt weiter: «Nachdem im Zusammenhang mit der Sanierung der Zugerstrasse die Anzahl Kandelaber ohnehin massiv reduziert ist und auch im Sinne des Energiesparens verzichtet der Rat in diesem Jahr auf das Anbringen der Weihnachtsbeleuchtung.» Der Weihnachtsbaum vor dem Gemeindehaus soll hingegen auch in diesem Jahr beleuchtet werden. (az)