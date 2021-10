Die Chäsi Muri verzichtet komplett auf Palmölprodukte im Angebot

Muri Pioniertat war nicht ganz einfach – doch die Chäsi setzt ab sofort komplett auf ein palmölfreies Sortiment Ab jetzt sind in der Chäsi Muri nur noch Produkte ohne das umstrittene Palmöl erhältlich. In den vergangenen sechs Monaten ist das Angebot umgestellt worden. Wie es von der Idee bis zur Umsetzung lief, erzählen die Geschäftsführenden Désirée und Andy Kreuzer. Verena Schmidtke Jetzt kommentieren 22.10.2021, 05.00 Uhr

Die Chäsi Muri verkauft ab sofort nur noch Produkte ohne Palmöl. Das freut Team- und Geschäftsführerin Désirée Kreuzer. Pascal Bruhin

Schon seit längerem ist das Ansehen des Palmöls ziemlich angekratzt. Das vielseitig verwendbare Fett verleiht zwar vielen Produkten eine angenehme Geschmeidigkeit, allerdings müssen für dessen Anbau grosse Flächen Regenwald weichen – häufig läuft die Abholzung nicht auf legalem Wege ab.

In den Anbauregionen wie Indonesien und Malaysia betrifft das nicht nur die Pflanzenwelt, sondern auch die Menschen und Tiere, die dort leben. Dazu kommt, dass die CO 2 -Emissionen der Palmölproduktion mit 309 Millionen Tonnen jährlich äusserst klimaschädlich sind.

Diese Umstände führten dazu, dass Désirée Kreuzer und Andy Kreuzer, die Geschäftsführenden der Chäsi Muri, vor sechs Monaten beschlossen, ihre Produktpalette auf palmölfrei umzustellen.

Die schwierige Suche nach dem Palmöl im Produkt

Die Chäsi Muri steht für regionale, saisonale, nachhaltige und gesunde Produkte zu einem fairen Preis. «Trotzdem sind wir immer am Überlegen, was man noch zusätzlich tun kann», erläutert der Geschäftsführer. Die Problematik um das Palmöl habe sie dazu gebracht, ihre Produktpalette sorgfältig umzustrukturieren.

Dafür habe man zunächst geschaut, worin überall Palmöl versteckt sei, stellte Andy Kreuzer in seiner Präsentation die Schwierigkeit anschaulich dar: «Das Pflanzenfett befindet sich in Lebensmitteln wie Fertigpizza oder Keksen, aber auch in Crèmes und Waschmitteln.»

Das Angebot der Chäsi umfasst rund 2000 Artikel. Pascal Bruhin

Eindrücklich zeigte er dazu zwei Listen mit Inhaltsstoffen, die erste offensichtlich mit Palmöl, die zweite und dritte voraussichtlich mit Palmöl. Die letztgenannten waren ziemlich umfangreich, zu den genannten Stoffen gehören beispielsweise «Cetyl Alcohol» und «Lauramine oxide». Es sind also keine Namen, die gleich auf das Pflanzenfett hinweisen.

40 Produkte mit Palmöl waren bisher im Sortiment

Anhand dieser Listen nahmen er sowie seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich die Produktpalette der Chäsi vor, die eben viel mehr als nur Käse verkauft. «Wie haben aktuell etwa 2000 Artikel im Laden», führt Kreuzer aus, «davon sind sicher einige wie etwa Käse unbedenklich. 40 Produkte mit Palmöl waren im Sortiment.»

Schon zuvor habe man darauf geachtet, nach Möglichkeit Waren ohne das umstrittene Pflanzenfett zu führen und stattdessen Alternativen anzubieten.

Das Team der Chäsi Muri arbeitet ab sofort ohne Palmölprodukte. Verena Schmidtke

Bei der Suche stiess die Chäsi auch auf einige «Schweizer Klassiker» wie etwa beliebte Schokoladenkugeln oder ein Streugewürz. Wo es möglich war, seien Ersatzprodukte substituiert worden, das sei zum Teil, wie etwa beim Blätterteig, recht schwierig gewesen. Der Geschäftsführer teilte ausserdem mit:

«Und es gab Produkte, wo wir feststellen mussten, dass der angebliche Verarbeiter gar nicht der Verarbeiter war und folglich wenig Bereitschaft zeigte, etwas zu ändern in der Produktion.»

Nun, nach mehreren Monaten der Umstrukturierung könne die Chäsi Muri sagen: «Wir haben es geschafft und sind wahrscheinlich das erste palmölfreie Lebensmittelgeschäft der Schweiz.» Wenn nicht das erste, sondern das zweite, sei das nicht schlimm, so Andy Kreuzer schmunzelnd, es gehe ja letztendlich um die Sache. «Wir werden auch unsere Lieferanten klar in die Pflicht nehmen, ihre Lieferungen als palmölfrei zu garantieren.» Auch in Zukunft werde das Sortiment laufend überprüft, Hinweise von Kunden seien dabei willkommen.

Andy und Désirée Kreuzer führen die Chäsi Muri in Zukunft palmölfrei. Verena Schmidtke