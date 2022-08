Christoph Schnitter veröffentlicht sein zweites Buch über ADHS.

Muri «Betroffene fühlen sich schnell angegriffen» – er weiss, wie man mit Menschen mit ADHS kommuniziert Christoph Schnitter aus Muri hat seit Geburt ADHS. Mit seinen Büchern möchte er Aufklärung leisten. In seinem zweiten Werk dreht sich alles um die Kommunikation mit Betroffenen. Auch für Schulkinder und Lehrpersonen ist sein Ratgeber eine Hilfe. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 23.08.2022, 05.00 Uhr

Christoph Schnitter aus Muri hat sein zweites Buch über ADHS geschrieben. Diesmal geht es um die Kommunikation mit Betroffenen. Melanie Burgener

«Ich möchte heute wandern gehen.» Für viele Menschen ein ganz einfacher Satz mit einem klaren Ziel. Für Christoph Schnitter aus Muri könnte eine Aussage jedoch kaum komplizierter sein. «Mit dieser Information allein kann ich nichts anfangen. Wandern ist doch ein weiter Begriff», sagt er.

Seine Frau Petra muss in einem solchen Fall genau kommunizieren, dass sie wandern in den Bergen möchte und nicht in der Region Muri. Auch wenn es für sie klar ist, was sie alles für einen solchen Ausflug braucht, kann sie nicht davon ausgehen, dass ihr Mann ungefragt dieselben Sachen einpackt. Kommunikation ist in der Ehe der Schnitters mit das Wichtigste überhaupt – noch wichtiger als in «gewöhnlichen» Beziehungen.

Christoph Schnitter hat seit Geburt ADHS, eine Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung. Nebst einer geschwächten Konzentrationsfähigkeit oder einer starken körperlichen Unruhe bedeutet diese Diagnose für Betroffene meistens auch Schwierigkeiten in der Kommunikation mit ihren Mitmenschen.

Damit andere von seinen persönlichen Erfahrungen profitieren können

«Bei mir äussert sich das beispielsweise dadurch, dass ich Kritik schlecht annehmen kann. Das ist typisch. ADHSler fühlen sich schnell angegriffen, dann kommt es zu Konflikten», nennt Schnitter ein Beispiel. Damit andere Menschen von seinen Erfahrungen profitieren können – egal ob mit oder ohne Diagnose – begann der Murianer, Bücher zu schreiben. Sein zweites ist seit diesem Frühling erhältlich.

In seinem ersten Buch «AnD(H)erS» gibt Schnitter Betroffenen in autobiografischem Erzählstil Ratschläge und Strategien, wie sie mit ihrer Störung umgehen können. Sein zweites Werk soll aber nicht nur Menschen mit ADHS helfen. In «AnD(H)erS kommunizieren», das Schnitter ebenfalls im Eigenverlag publiziert, beschreibt der 52-Jährige nun, welche Probleme bei der Kommunikation entstehen können und wie diese am besten vermieden werden.

In seinem neuen und zweiten Buch «AnD(H)erS kommunizieren» schreibt Christoph Schnitter über die Kommunikation mit ADHS-Betroffenen. Melanie Burgener

«Es geht darum, wie man im Privaten oder im Arbeitsalltag mit Menschen redet, die ADHS haben. Darum, wie man eine Diskussion führt, die friedlich bleibt», erzählt der Autor. Er kenne Betroffene, die auf der Suche nach einem neuen Job bereits in der Probezeit die Kündigung erhalten hätten, hauptsächlich, weil die Kommunikation mit den Vorgesetzten nicht funktionierte.

«Meist ist dabei das Problem, dass Betroffene ihren Chef gar nie darüber informieren, dass sie diese Störung haben», sagt Schnitter. Ein weiteres Problem sei, dass man heute noch immer in Rastern denke und Menschen mit ADHS automatisch abstempele. «Wenn man aber Hintergrundwissen hat, kann man besser mit der Situation und den Menschen umgehen.»

«Ich möchte, dass bezüglich ADHS mehr Aufklärung betrieben wird»

Bereits sein erstes Buch, das im Jahr 2020 erschienen ist, feierte Erfolg. Es verkaufte sich rund 700-mal. «Auch vom zweiten, das man seit diesem Frühling direkt bei mir bestellen kann, habe ich bereits 110 Exemplare verkauft», freut sich Schnitter. Und trotzdem: Vom Schreiben allein kann der Autor nicht leben – und das ist auch nicht sein Ziel. Er betont:

«Es geht mir nicht darum, mit meinen Büchern möglichst viel Geld zu verdienen.»

Er erklärt: «Ich möchte, dass die Informationen gestreut werden und dass bezüglich ADHS mehr Aufklärung betrieben wird.»

Damit auch Betroffene Menschen sein Werk lesen können, hat er sich einige Rückmeldungen auf das erste Buch zu Herzen genommen und nun im zweiten umgesetzt. «Die Schrift ist grösser und es hat mehr Bilder und Grafiken drin», sagt er. Zudem habe er mit 81 Seiten darauf geachtet, dass das Buch nicht zu dick werde. «Ich wollte ja etwas schreiben, das auch ADHSler lesen, und die mögen keine dicken Bücher», sagt er schmunzelnd.

Er unterstützt auch betroffene Kinder im Schulalltag

Seine persönliche Erfahrung, die er aufgrund seiner Diagnose gemacht hat, gibt Schnitter auch ausserhalb des Buches weiter. Er arbeitet unter anderem als Coach in einer Primarschule, in der er Kinder mit ADHS unterstützt. Er kommuniziert beispielsweise mit der Hilfe von Bauklötzen mit ihnen.

«Ihnen hilft es, wenn man bildlich spricht, mit den Händen, oder wenn man Situationen mit Modellen oder Zeichnungen visualisiert», erklärt er. So könne man mit betroffenen Kindern auch Konflikte besser lösen. Dieses Wissen sei auch für Lehrpersonen wichtig.

Der Themenbereich Schule und ADHS wird Schnitter auch in seinem dritten Buch beschäftigen. Dieses und auch ein vierter Band seien bereits in Planung. «Im nächsten Buch wird es beispielsweise darum gehen, wie ich persönlich meine Schulzeit erlebt habe. Und es wird wiederum noch mehr Bilder und Grafiken enthalten als das zweite», verspricht er.

Christoph Schnitters Bücher können für 20 Franken auf seiner Website gekauft werden.

