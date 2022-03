Die Murianer Unterführung Mürlifeld kann saniert werden

Muri Beim dritten Anlauf sollte es klappen: Aus der dunklen und steilen Unterführung Mürlifeld soll ein Bijou werden Die Unterführung Mürlifeld verbindet das Klosterfeldquartier in Muri mit dem Luwa-Areal und wird von den Schulkindern als auch zu Fuss Gehenden rege benutzt. Beim dritten Anlauf klappt nun das Vorhaben, die 48 Jahre zählende Unterführung auszubauen und zu sanieren. Nathalie Wolgensinger 02.03.2022, 05.00 Uhr

Die Visualisierung zeigt auf, wie sich die Unterführung Mürlifeld nach der Sanierung und Erweiterung präsentieren wird. zvg

Im November 2018 befassten sich die Murianerinnen und Murianer ein erstes Mal mit dem Ausbau und der Sanierung der Personenunterführung Mürlifeld. Sie genehmigten damals einen Kredit in der Höhe von rund 1 Mio. Franken für den Umbau der Personenunterführung sowie eine Brücke über die Zürcherstrasse. Das Projekt, so zeigte sich im Laufe der Zeit, war nicht ausgereift und musste nochmals zurückgestellt werden.

Also beugte man sich nochmals über die Pläne und überarbeitete sie wesentlich. Milly Stöckli, die zuständige Gemeinderätin, kommentiert dies wie folgt:

So präsentiert sich die Unterführung vor der Sanierung. zvg

«Aus der Distanz betrachtet, hat es sich gelohnt, dass wir das Projekt nochmals unter die Lupe genommen haben.»

Es wurden weitere Anpassungen vorgenommen und im vergangenen Jahr das Baugesuch öffentlich aufgelegt. Dass man das Gesuch auch im Kantonalen Amtsblatt veröffentlichen muss, ging dabei vergessen. Und so wird die Gemeinde Muri nächste Woche das Gesuch ein zweites Mal öffentlich auflegen.

Die Behindertenorganisation ins Boot geholt

Doch diese Ehrenrunde hat sich gelohnt. Denn die Projektverantwortlichen nahmen Vertreter der Behindertenorganisation Procap mit ins Boot. Die Selbsthilfeorganisation für Menschen mit einer Behinderung nahm sich insbesondere der Frage an, ob die Steigung der Rampe von 8% auch für Menschen im Rollstuhl oder einer Gehbehinderung bewältigt werden kann.

Heute präsentiert sich die Verbindung zwischen dem Klosterfeldquartier und dem Luwa-Areal nicht eben einladend. Nathalie Wolgensinger

An dieser Frage schieden sich in der Vergangenheit nämlich die Geister in Muri. An der Gemeindeversammlung im Juni 2021 wurde dies kontrovers diskutiert. Der Souverän stimmte jedoch nach zähen Diskussionen den Projektanpassungen und damit auch einer Steigung von 8% zu.

Die Unterführung Mürlifeld hat mittlerweile 48 Jahre auf dem Buckel und das sieht man ihr auch an. Die Rad- und Fusswegverbindung vom Klosterfeldquartier zum Luwa-Areal wird sowohl von Schulkindern als auch von zu Fuss Gehenden rege benutzt. Sie entspricht mit ihrer steilen Rampe aber schon längst nicht den Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes. Wer einen Kinderwagen hoch stossen will, der braucht viel Kraft dazu und auch Velofahrende haben Mühe, ihr Gefährt da hochzubringen.

Das aktuelle Projekt sieht vor, die steilen Treppenaufgänge abzubrechen und durch eine breite Rampe auf beiden Seiten der Unterführung zu ersetzen. Die zweieinhalb Meter breite Rampe auf der Seite des Luwa-Areals wird entlang der Bahntrasse und den Unterflurcontainern verlaufen.

Der gegenüberliegende Aufgang führt zwischen der Bünz und der Lärmschutzwand durch und wird mit einer Brücke über die Bünz an den bestehenden Fussweg angebunden. Die eigentliche Unterführung, die zwei Meter breit ist, kann jedoch nicht verbreitert werden.

Bereits im September soll es losgehen

Mit zum Projekt gehört auch die Anpassung des Bachraumes, der vergrössert und renaturiert wird. Milly Stöckli sagt: «Wir nutzen die Gelegenheit und werden die Bünz bis zur Alfred-Müller-Überbauung mit einem zusätzlichen Projekt renaturieren.»

Eine steile Rampe macht die Unterführung für Eltern mit Kinderwagen fast unpassierbar. Nathalie Wolgensinger

Das Baugesuch wird nun in den kommenden Tagen öffentlich aufgelegt. Sollten keine Einwendungen eingehen, geht man davon aus, dass die Bauarbeiten Anfang September starten können.

Damit realisiert die Gemeinde Muri ein weiteres Puzzlestück des Vorhabens, die kommunalen Fuss- und Radwegverbindungen attraktiver zu gestalten. Die übrigen Teilprojekte, wie die Linienführung auf dem Luwa-Areal und dem Gleis-61-Areal werden im Zusammenhang mit dem Vorprojekt der Brücke über die Zürcherstrasse und der Sanierung der Luzernerstrasse an die Hand genommen. Dabei handelt es sich um grosse Koordinationsprojekte, bei denen nebst den SBB auch der Kanton involviert ist.