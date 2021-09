Aus dem Verein Murimoos soll eine Stiftung werden.

Muri Aus dem Verein soll eine Stiftung werden: Das Murimoos passt die Rechtsform an Der Verein Murimoos will die Rechtsform in eine Stiftung mit gemeinnütziger Aktiengesellschaft umwandeln. Die Rechtsform eines Vereins sei angesichts der Grösse der Institution nicht mehr zeitgemäss, schreiben die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung. Nathalie Wolgensinger 02.09.2021, 05.00 Uhr

Ein Ort zum Leben und Arbeiten: Das Unternehmen mit sozialem Auftrag will die Rechtsform ändern. zvg

In den vergangenen Jahren hat sich das Unternehmen mit sozialem Auftrag kontinuierlich entwickelt. «Angesichts der heutigen Grösse ist die Rechtsform des Vereins für das Gesamtunternehmen Murimoos nicht mehr zeitgemäss», schreiben die Verantwortlichen in einer Medienmitteilung. Sie wollen den Verein in eine Stiftung umwandeln. An der Änderung der Rechtsform arbeiten die Verantwortlichen schon seit einigen Jahren.