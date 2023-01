Historiker geht auf die Spuren von Sissi und Zita

Muri Auf den Spuren von Zita und Sissi: Historiker Josef Kunz über zwei sehr unterschiedliche Kaiserinnen Derzeit ist Kaiserin Elisabeth omnipräsent in Filmen, Serien und Romanen. Die letzte Kaiserin Österreichs, Zita, hingegen, ist kaum bekannt. Dieser Frage geht der Historiker und Habsburg-Kenner Josef Kunz in seinem Vortrag vom Sonntag, 15. Januar, auf den Grund. 14.01.2023, 05.00 Uhr

Familienbild mit Kaiserin Zita und ihren acht Kindern. zvg / Aargauer Zeitung

Sissi und Zita. Die eine kennen alle – oder meinen es zumindest – die andere scheint fast ein Gerücht zu sein. Während Sissi als lebenslustig, naturverbunden, tierliebend, treu und vorbildhaft gilt, war Zita seriös, fromm und hingebungsvoll.

Doch was stimmt? Denn beider Leben waren in einer Zeit des Umbruchs im ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert äusserst turbulent. Dieser Frage geht der Historiker Josef Kunz in seinem Vortrag «Sissi und Zita, zwei Kaiserinnen zwischen Freiheit und Verantwortung» kommenden Sonntag, 15. Januar, um 14 Uhr, im Singisen-Saal des Klosters Muri nach.

Der Vortrag ist Teil der wegen grossen Erfolgs bis 19. Februar verlängerten Sonderausstellung «Für Gott, Kaiser und Kinder». Am 22. Januar sowie zur Finissage am 19. Februar finden jeweils um 14 Uhr öffentliche Führungen mit Thomas Frei statt, dem Kurator der Ausstellung. Sie bieten tiefere Einblicke in das Privatarchiv der Kaiserin. (az)