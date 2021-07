Muri Auch den Borkenkäfer gurkt der nasse Sommer an: Die Plage hat sich in den Aargauer Wäldern stark verringert Weil den Schädlingen das nasse Wetter der vergangenen Monaten nicht gefällt und sich die Bäume wegen des vielen Regens erholt haben, ist die Käferplage im Forstbetrieb Region Muri stark zurückgegangen – und auch in anderen Aargauer Regionen. Toni Widmer 21.07.2021, 05.00 Uhr

Revierförster Oliver Eichenberger (Muri) mit einem frischen Stück Fichtenrinde: Der Borkenkäferbefall ist deutlich geringer als in den Vorjahren. Toni Widmer

Noch im Januar hat die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) zum Borkenkäfer in den Schweizer Wäldern eine düstere Prognose gestellt. «Die warmen Sommer der vergangenen Jahre führen zu einem steigenden Befall. Prognosen gehen davon aus, dass im Sommer so viele Bäume vom Borkenkäfer befallen sein werden wie seit dem Rekordjahr 2003 nicht mehr», schrieb das WSL in einer Pressemitteilung.

Aufgrund von höheren Temperaturen sei im Mittelland künftig mit mindestens drei Borkenkäfer-Generationen pro Jahr zu rechnen. Die Trockenheit trage zudem dazu bei, dass sich gewisse Bäume weniger gut gegen einen Schädlingsbefall wehren könnten.

Inzwischen hat sich die Lage zum Guten gewendet. Der relativ kühle Frühling und der bisher nasse Sommer haben nicht nur die Menschen geärgert, sondern auch den Borkenkäfer. «In den vergangenen Jahren ist der Ips typografus oder Buchdrucker, wie der Schädling offiziell heisst, immer früher aktiv geworden. 2020 haben wir bereits Anfang April das erste Käferholz registrieren müssen», erklärt Theo Kern, Geschäftsführer vom Verband der Waldeigentümer WaldAargau.

Auch Oliver Eichenberger, Leiter des Forstbetriebes Region Muri, der die Waldungen der Ortsbürgergemeinden Aristau, Besenbüren, Boswil, Bünzen, Muri sowie den Staatswald Aargau Kreis 3 betreut, hat noch nie erlebt, dass «Borki» so früh sein verheerendes Wirken aufgenommen hat. Entsprechend habe der Forstbetrieb auch mit den Auswirkungen des Käferbefalls auf das Nadelholz zu kämpfen gehabt.

Schädling erst vor wenigen Wochen erstmals aktiv

Dieses Jahr hat sich der Schädling lange verkrochen. «Wir haben erst vor rund zwei Wochen den ersten Befall registriert, insgesamt sind bis jetzt lediglich rund 200 m3 Holz betroffen», zieht Förster Eichenberger eine erste Bilanz zum Käferjahr 2021. Für den Wald sei das nasskalte Wetter ein Segen: «Zum einen ist Borki nicht sehr aktiv, zum andern haben sich die Bäume durch die Nässe erholen und Widerstandskraft aufbauen können.» Beim Holz, erläutert Theo Kern, sei es wie bei den Menschen:

«Ein gesunder Körper kann mehr Abwehrkräfte entwickeln und ist gegen Krankheiten resistenter.»

Gesunde Bäume könnten mehr Harz produzieren und damit dem Borkenkäfer das Eindringen wesentlich erschweren.

Die vergangenen heissen Sommer hätten die Vermehrung der Schädlinge massiv begünstigt. «Der Borkenkäfer braucht eine Mindesttemperatur von 15 Grad, damit er sich entwickeln kann. Bei kühlem Wetter dauert es zehn Wochen bis zur Geschlechtsreife, wird es wärmer, wächst die nächste Generation schon nach sechs Wochen heran», erklärt Kern.

Theo Kern von WaldAargau (links) und Förster Oliver Eichenberger in einem vom Borkenkäfer befallenen Waldstück in Aristau. Die von den Schädlingen heimgesuchten Bäume durften hier nicht gefällt werden, weil es sich um eine Versuchsfläche handelt. Toni Widmer

Und nennt eindrückliche Zahlen: «Ein Weibchen hat rund 60 Nachkommen in der ersten Generation. In der zweiten Generation – also nach sechs bis zehn Wochen – wächst die Familie auf 1800 Käfer, in der dritten Generation sind es bereits 54'000.» Unter optimalen Bedingungen könne sich die Brut eines einzigen Weibchens so jährlich auf bis zu 100'000 Schädlinge vermehren.

Finanzielle Folgen für die Forstbetriebe kaum absehbar

Weil das dieses Jahr nicht der Fall sein wird, gibt es für Revierförster Oliver Eichenberger und sein Team eine Atempause. Die ist auch nötig, denn «Borki» hat ihnen in der Vergangenheit sehr viel Zusatzaufwand beschert: «2019 ist die Zwangsnutzung von Käferholz auf 9000 m3 gestiegen. Laut Betriebsplan dürften wir in unserem Betrieb jährlich knapp 7000 m3 Holz schlagen.» 2020 sind noch rund 4000 m3 Käferholz angefallen.

Das aber nur deshalb, weil der Forstbetrieb besondere Massnahmen getroffen hat. Eichenberger sagt:

«Wir haben die geschlagenen Käferbäume sofort aus dem Wald transportiert und konnten so die Vermehrung etwas eindämmen.»

Das sei allerdings mit einem hohen Aufwand verbunden, der sich früher oder später in der Betriebsrechnung niederschlagen würde. «Zusatzkosten verursacht nicht nur die Zwangsnutzung allein. Wir müssen die kahlen Käferflächen auch wieder neu bepflanzen, den Jungwuchs pflegen und können – als direkte Folge – auf längere Sicht weniger Holz nutzen und verkaufen», erklärt der Förster.

Über die aktuelle Wetterlage, die zu einer massiven Verminderung der Borkenkäferplage geführt hat und damit auch die Betriebsrechnung etwas entlasten wird, ist Oliver Eichenberger, wie bereits erwähnt, keineswegs unglücklich.

Doch leider gibt es andere Schäden: Schon im Winter sind gegen 4000 m3 Holz dem Schneedruck zum Opfer gefallen. In der Nacht auf Dienstag, 13. Juli, hat eine starke Böe, die in einer Schneise durch die Waldungen von Muri und Mühlau gefegt ist, weitere rund 4000 bis 5000 m3 Holz gefällt. Die Schadholzmenge 2021 wird somit auch ohne Borkenkäfer gegen 9000 Kubikmeter betragen.