Der TV Muri Handball wird 50 Jahre alt und plant sein Jubiläum

Muri Am Anfang wollten die Murianer die Handballer nicht – doch nun feiern sie bereits das 50-Jahr-Jubiläum Der TV Muri Handball freut sich auf eine tolle Jubiläumssaison 2021/22. Der Verein hat sich in den vergangenen Jahrzehnten in der Region etabliert und erlebte einige Höhepunkte in seiner Geschichte. Marc Ribolla 18.06.2021, 05.00 Uhr

Sie zeigen Trikots aus verschiedenen Epochen: Stefan Staubli (OK-Präsident), Guido Wipf (Ehrenmitglied), Christoph Allemann (Präsident), Lucia Schroth (Damen 1) und Luiz Egger (Spieler U17 Inter). Marc Ribolla

«Unser Verein ist wie eine grosse Familie, viele Kollegschaften halten ein ganzes Leben», beschreibt Stefan Staubli seine Faszination für den TV Muri Handball. Er weiss, wovon er spricht. Staubli ist seit 1976, als er bei den Junioren C zu spielen begann, ein treues Mitglied. Nun führt er als OK-Präsident die Feierlichkeiten des Vereins zum 50-Jahr-Jubiläum (1971–2021) an.

Die Murianer Handballfamilie ist in all den Jahren auf rund 300 Mitglieder angewachsen, dazu gehören auch rund 120 Nachwuchsspielerinnen und -spieler. Staubli sagt:

«Mittlerweile kann man nicht mehr sagen, dass wir ein kleiner Verein sind. Mehrere Generationen haben ihn schon geprägt.»

Ein 50-Jahr-Jubiläum sei etwas sehr Spezielles. «Jetzt können einige Gründungsmitglieder noch von den Anfängen erzählen, bei 75 Jahren oder 100 Jahren ist dies nicht mehr möglich», so Staubli.

Der TV Muri Handball zählt heute rund 300 Mitglieder. zvg

Die Anfänge der Murianer Handballer waren Mitte der 1960er-Jahre auch von Widerstand begleitet. Eine eingefleischte Truppe von jungen Geräteturnern begeisterte sich für den damaligen Trendsport. «Diese Entwicklung weg vom Geräteturnen wurde vom Präsidenten und Oberturner mit einiger Skepsis verfolgt», heisst es in den Annalen. Die Gegenwehr sei stark gewesen.

Das Teamfoto der Murianer Handballer in der Saison 1973/74. zvg

Sie trugen die Handballtore noch durchs halbe Dorf

Trotzdem schaffte die Gemeinde Muri 1969 auf Gesuch des Turnvereins die ersten Handballtore an, im Gegenzug konnte die Schule die Minitrampoline des Turnvereins benutzen. Für die Wintermeisterschaft 1971/72 meldete der harte Kern der Spieler zum ersten Mal ein Team an – ohne Segen der Vereinsleitung. Damit wurde man offizielles Mitglied des Schweizerischen Handballausschusses. Staubli erklärt:

«Es gibt deshalb kein effektives Gründungsdatum des Vereins.»

Praktisch ein Mann der ersten Stunde ist Ehrenmitglied Guido Wipf, der 1972 als Junior bei den Handballern begann, später in der 1. Mannschaft spielte, Obmann, Schiri und auch Trainer war. Er erinnert sich und erzählt Anekdoten: «Weil beim damaligen Feld beim Klosterhof die Tore nicht ganz den Massen entsprachen, trugen wir die Handballtore mit Netz von Hand aus der Badweiherhalle über die Vorderweystrasse zum Klosterhof durchs Dorf.»

Andere Zeiten seien es früher auch rund ums Spielfeld gewesen. «Damals notierten die Zeitnehmer die Tore von Hand. Einmal schossen wir so viele Goals, dass die Karte voll war und unsere Tore auf der Rückseite beim Gegner eingetragen werden mussten», blickt Wipf mit einem Schmunzeln zurück.

Zwei Saisons spielten sie in der Nationalliga B

Bis 1978 mussten die Murianer ihre Hallenspiele in Lenzburg oder outdoor auf dem Hartplatz beim Klosterhof austragen, bis die Bachmattenhalle dieses Problem löste. Staubli sagt:

«Auf dem Klosterhof galt immer eine Devise: nur nicht umfallen! Denn der Belag war wirklich sehr rau.»

In ihrer Geschichte können die Murianer Handballer, deren Herren-1-Team aktuell in der 1. Liga spielt, auf einige Höhepunkte zurückschauen. Herausragend sind die beiden Saisons in der Nationalliga B 2001/02 und 2008/09, das Freundschaftsspiel 1997 gegen die ägyptische Nati (WM-Sechster) oder die mehrfache Organisation des Schweizer Supercups in den 90er-Jahren.

Das Spiel gegen Ägypten 1997 war ein Höhepunkt in der Vereinsgeschichte. Marc Ribolla

Der amtierende Präsident Christoph Allemann, seit 2009 im Amt, freut sich auf das Jubiläumsjahr. Er sagt: «Wir sind ein breit aufgestellter Verein in allen Leistungsklassen und erleben auch eine gute Zusammenarbeit mit Vereinen wie Wohlen oder Mutschellen. Wir sind langsam zu einem KMU gewachsen mit einer Geschäftsstelle im Teilzeitpensum.» Getragen werde der Verein von vielen Fans, langjährigen Sponsoren und der Gönnervereinigung Pro Handball 96.

Das Jubiläumsfest steigt am 14. Mai 2022

Für die Jubiläumssaison plant das OK kleinere und grössere sportliche Höhepunkte für die Freiämter Handballfans. Im Detail kann OK-Präsi Staubli noch nichts sagen, weil coronabedingt die Planung mit den Topklubs schwierig ist. Bereits kreiert sind hingegen ein Jubiläumslogo und ein Bier mit entsprechender Etikette sowie ein ausführliches Jubiläumsheft.

Jubiläums-OK-Präsident Stefan Staubli (links) und Vereinspräsident Christoph Allemann stossen mit dem Jubiläumsbier auf das Logo an. Marc Ribolla

Finanziert wird das Jubiläum durch Rückstellungen und eines Beitrags von Pro Handball 96. Das grosse Fest soll dann zum Saisonende am 14. Mai 2022 steigen. Die ganze Saison über werden zudem im Bistro der Bachmattenhalle historische Klubfotos und Reliquien der letzten 50 Jahre präsentiert. Ausserdem können via QR-Code Geschichten von ehemaligen Handballern angehört werden.