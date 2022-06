Urs Huwiler ist neuer Präsident vom Motorradclub Muri

Am Pfingstmontag findet das 45. Motocross in Muri statt - und zwar mit einem neuen Klub-Präsidenten. Nach 32 Jahren gab es einen Wechsel beim Motorradsportclub Muri, Urs Huwiler aus Jonen führt den Klub jetzt an.

Laura Koller 04.06.2022, 05.00 Uhr