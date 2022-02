Freiamt: OK des Aargauer Kantonalschützenfests 2023 packte an

Muri 1800 Pakete mit süsser Überraschung: So packte das OK des Kantonalschützenfests 2023 an 6000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen 2023 am 31. Aargauer Kantonalschützenfest im Oberfreiamt schiessen. Damit dieser Aufmarsch zu Stande kommt, liess sich das Organisationskomitee etwas einfallen. In den nächsten Tagen erhalten 1800 Schützenvereine ein Paket mit einer süssen Überraschung. Wolfgang Rytz 04.02.2022, 05.00 Uhr

1800 Pakete im Akkord abgefüllt: das OK des Aargauer Kantonalschützenfestes 2023 und Helfende an der Arbeit. Wolfgang Rytz

Das OK unter der Leitung von Beat Brun hat seine Leistungsfähigkeit erstmals unter Beweis gestellt. In einer gross angelegten Versandaktion verpackten 20 OK-Mitglieder und Helfer eine Grussadresse zusammen mit Informationen und einer Portion Magenbrot respektive Nidletäfeli aus «Werners Backstube» in Rottenschwil. In einer konzentrierten Aktion entstand in knapp drei Stunden ein Berg von mehr als 1800 Paketen. Empfänger sind sämtliche 300-m-Schützenvereine der Schweiz.

«Wir wollen mit einer besonderen Aufmerksamkeit für unseren Anlass werben», erklärt OK-Präsident Brun. In den nächsten Wochen finden landauf, landab Generalversammlungen der Schützen statt. Die Freiämter Organisatoren hoffen, dass sich bereits in den nächsten Monaten viele Vereine für den Besuch des 31. Aargauer Kantonalschützenfestes entscheiden. Dieses findet an drei verlängerten Wochenenden vom 23. Juni bis 9. Juli 2023 im ganzen Bezirk Muri statt.

Festzentrum liegt in Benzenschwil

Der Bezirksschützenverband Muri ist Patronatsgeber des Anlasses. Als Trägervereine haben sich der SV Aristau, die FSG Beinwil/Freiamt, die FSG Benzenschwil, die SG Boswil, die FSG Buttwil/Geltwil, der SV Merenschwand, der SSV Muri und die SG Sins zusammengeschlossen. Das Festzentrum befindet sich beim Schützenhaus Benzenschwil mit temporären Anlagen für die 50-m-Gewehrschützen sowie die Pistolenschützen 25/50 m.

Hinzu kommen die 300-m-Schiessplätze Beinwil, Boswil, Buttwil-Geltwil, Merenschwand/Aristau und Sins. Beat Brun sagt dazu: «Wir hoffen natürlich auf einen Grossaufmarsch. Dann könnten wir auf weitere Schiessstände im Bezirk Muri zurückgreifen.»

Festorganisation wieder aufgenommen

Nach dem coronabedingten Unterbruch der Vorbereitungen und der einjährigen Verschiebung des Aargauer «Kantonalen» laufen die organisatorischen Arbeiten seit letztem Frühling wieder auf Hochtouren. «Wir haben noch viel zu tun, sei es bei der Personalrekrutierung oder bei der wirtschaftlichen Absicherung des Anlasses», erzählt OK-Präsident Brun.

Ein Berg an Magenbrot- und Nidletäfelisäcklein stand bei der Versandaktion bereit für alle Schützenvereine in der Schweiz. Wolfgang Rytz

Er ist zuversichtlich, dass die angestrebte Zahl von 6000 Schützinnen und Schützen erreicht wird. Davon dürfte der gastgebende Kanton rund einen Drittel stellen. Die restlichen Teilnehmer werden aus der ganzen Schweiz erwartet. So erhielten bei der grossen Versandaktion zu Beginn dieser Woche auch alle französisch- und italienischsprachigen Schützenvereine einen süssen Gruss aus dem Freiamt.