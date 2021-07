Muri: Kinderbuch über Multiple Sklerose erhält MS-Preis

Multiple Sklerose 18-Jährige Murianerin gewinnt Preis: Ihr Buch über MS soll Kindern die Krankheit näherbringen Marie Dobbertin aus Muri hat ein Kinderbuch zur Aufklärung der Krankheit Multiple Sklerose geschrieben und selbst illustriert. Für diese Arbeit wurde sie von der Schweizerischen MS Gesellschaft ausgezeichnet. Melanie Burgener 07.07.2021, 05.00 Uhr

Marie Dobbertin aus Muri hat den MS-Preis der Schweizer MS Gesellschaft für ihr Kinderbuch über Multiple Sklerose erhalten. Sandra Ardizzone

«Noah, komm, ich erzähle dir noch etwas über Tante Silvia, bevor wir dort sind. Weisst du noch, wie sie früher beim Gehen manchmal gestolpert ist? Nun, Silvia geht jetzt nicht mehr. Sie ist in einem Rollstuhl.» Schonend bereiten seine Eltern Noah darauf vor, was sich seit seinem letzten Besuch im Leben von seiner Tante verändert hat. Denn sie leidet an Multipler Sklerose, kurz MS. Was das zu bedeuten hat, das kann sich der kleine Noah nicht so ganz vorstellen.

So wie Noah geht es wohl den meisten Kindern, wenn sie zum ersten Mal mit Menschen in Berührung kommen, die an MS erkrankt sind. «Das Ziel meines Buches ist es, dass Kinder, die Familienangehörige oder andere von MS betroffene Menschen in ihrem Leben haben, diese Krankheit und ihre Auswirkungen auf das Leben besser verstehen können», erzählt Marie Dobbertin.

Die 18-jährige Murianerin hat im Rahmen ihrer Maturarbeit ein eigenes Kinderbuch realisiert. «Wieso sitzt Tante Silvia jetzt im Rollstuhl?» heisst ihr Werk und erzählt die Geschichte von Noah, der erlebt, wie MS das Leben seiner Tante beeinflusst.

Das Buch hat sie ihrer Gastmutter gewidmet

Erzählt Marie Dobbertin davon, wie sie die 36 Seiten illustriert und die Geschichte verfasst hat, wird schnell klar: Diese Geschichte hat für sie eine ganz besondere Bedeutung. Sie erzählt:

«Ich habe dieses Buch geschrieben, um es meiner Gastmutter in Kanada zu widmen.»

Mit ihrem Buch sollen Kinder die Krankheit MS besser verstehen können. Sandra Ardizzone

Jene Frau, die während ihres Austauschjahrs in Vancouver zu einer zweiten Mutter geworden sei, leide an MS. «Wenn man mit einer betroffenen Person zusammenlebt, bekommt man die Auswirkungen dieser Krankheit ganz anders mit. Ihre positive Lebenseinstellung hat mich sehr inspiriert», so Dobbertin.

Dieser Optimismus sollte auch in ihrem Kinderbuch zum Ausdruck kommen. «Noah erlebt zwar, welche Hindernisse der Rollstuhl für seine Tante mit sich bringt, zum Beispiel auf dem Spielplatz oder bei Treppenstufen in der Gelateria. Doch er merkt auch, dass Silvia trotzdem noch dieselbe ist und bewundert sie dadurch noch stärker.»

Multiple Sklerose Eine unheilbare Krankheit des Nervensystems Bei Multipler Sklerose handelt es sich um eine entzündliche und chronisch fortschreitende Erkrankung des zentralen Nervensystems (ZNS). Bei Menschen, die an MS leiden, greift das Immunsystem die eigene Nervenisolierschicht an und baut diese ab. Dadurch werden lokale Entzündungsherde im ZNS verursacht. Auch abbauende Vorgänge, bei denen die Nervenfasern und -zellen beschädigt werden, spielen ebenfalls eine Rolle, wie die Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft auf ihrer Website erklärt. Laut ihr sind in der Schweiz rund 15'000 Menschen von dieser unheilbaren Krankheit betroffen. Weitere Infos unter www.multiplesklerose.ch.

Kindergerechte Aufklärung war eine Herausforderung

Wichtig sei ihr auch gewesen, aufzuzeigen, dass MS nicht gleichmässig verläuft, sondern in Schüben kommt. Das in der Geschichte so zu verpacken, dass Kinder es verstehen können, sei eine Herausforderung gewesen. «Dafür durfte ich die Geschichte in einem Kindergarten vorlesen. Das hat mir sehr geholfen.»

Zuvor habe sie Gespräche mit Betroffenen geführt und sich zwei MS-Kinderbücher angesehen. «Danach habe ich mir überlegt, wie meine Hauptperson mit ihrem Schicksal umgeht. Für mich war klar, dass Silvia im Rollstuhl sitzen wird. Dieser Aspekt fehlte in den anderen Büchern», erklärt Dobbertin und fügt an:

«Es ist ein heikles Thema und ich wollte es allen Betroffenen, die ihre Geschichte mit mir geteilt haben, recht machen.»

Marie Dobbertin hat jede der 36 Seiten ihres Buches selbst illustriert. Sandra Ardizzone

Heute hält Marie Dobbertin ihr eigenes Kinderbuch in den Händen – 80 Stück davon konnte sie bereits verkaufen. Für ihre Leistung erhielt sie nicht nur eine gute Note in ihrem Abschlusszeugnis, sondern wurde auch von der «Schweizerischen Multiplen Sklerose Gesellschaft» mit dem jährlichen MS-Preis ausgezeichnet. «Der geht jeweils an Personen, die sich auf irgendeiner Weise für die Aufklärung von MS einsetzten», so Dobbertin. Den Brief mit der Verkündung, dass sie den mit 3000 Franken dotierte Preis gewonnen habe, überraschte die junge Frau. Denn sie hatte sich gar nicht dafür beworben, wie sie erzählt:

«Ich habe mit der Gesellschaft Kontakt aufgenommen, um zu sehen, ob mein Buch Potenzial hat. Danach wurde ich anonym nominiert.»

Der Preis habe die Möglichkeit ergeben, das Buch auch an ihr unbekannte Menschen zu verkaufen. «Ich bekomme viele Rückmeldungen von Betroffenen, das ist jedes Mal eine wertvolle Erfahrung. Das war auch mein Ziel: Etwas Kreatives zu machen, bei dem das Zwischenmenschliche im Zentrum bleibt.»

Eine Leseprobe und die Möglichkeit, das Buch zu bestellen, gibt es unter www.tantesilvia.ch.