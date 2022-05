Diese Freiämter pflanzen zum zweiten Mal Aargauer Reis an.

Mühlau/Jonen Trotz Ernteausfall wagen diese Bauern einen zweiten Versuch: Der Freiämter Risotto ist gesetzt Die regenreichen Monate im vergangenen Frühsommer haben den Reispflanzen in Jonen und Mühlau zugesetzt. Letztere lieferten nicht ein einziges Reiskorn. Dennoch wagen sich die Familie Suter und Rüttimann-Stohler an einen zweiten Versuch – diesmal mit Setzlingen und einer neuen Maschine aus China. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 28.05.2022, 05.00 Uhr

Peter Suter (rechts) und sein Sohn Mathias pflanzen in diesem Jahr den Nassreis in Form von Setzlingen. Ihre letztjährige Ernte wurde gesät und hat den vielen Regen nicht überstanden. Melanie Burgener

Die Szene im Weiler Schoren erinnert an diesem Freitagmorgen stark an Thailand oder Bali – wären da im Hintergrund nicht die Alpen und die Kirchturmspitze Mühlaus zu sehen. «Und der grosse Strohhut fehlt auch», sagt Helen Suter und zeigt lachend auf ihren Mann Peter. Dieser steht wadentief im Schlamm und watet langsam feldaufwärts. Vor sich schiebt er eine knatternde Setzmaschine.

In regelmässigen Abständen setzt diese die vorgezogenen Reissetzlinge in das mit Wasser geflutete Feld. Auf zwei Feldern à je 50 Aren baut die Familie Suter mit dieser Methode Risotto an. Wie die anderen fünf Reisbauern im Kanton Aargau, haben auch sie sich für die Nassreissorte Loto entschieden.

Helen und Peter Suter bestückten gemeinsam die Setzmaschine mit den vorgezogenen Reispflanzen, bevor diese ins geflutete Feld gepflanzt werden. Melanie Burgener

Es ist der zweite Versuch, den Suters vom Hinterschoren-Hof mit dem Reisanbau starten. «Im letzten Jahr haben wir den Reis gesät. Wegen des vielen Regens sind aber alle Pflanzen ertrunken», erinnert sich Helen Suter. «Daraufhin haben wir zusätzlich noch Setzlinge gezogen und diese im Juni aufs Feld gebracht», ergänzt sie.

Doch da war es für den Mühlauer Reis bereits zu spät. «Die Pflanzen sind zwar gewachsen und es hat von aussen schön ausgesehen. Doch viele Ären waren leer», so Suter. Den Aufwand und die Ausgaben für den Mähdrescher hätten sich für einen solch kleinen Ertrag nicht gelohnt. «So hatten wir letztes Jahr gar keine Ernte.»

300 Stunden weniger Arbeit dank der neuen Maschine aus China

Die Motivation hätten sie deswegen aber nicht verloren. «Alleine schon deswegen, weil wir fast 20'000 Franken investiert haben, um das Feld für den Reisanbau aufzubereiten», sagt Helen Suter. Zudem können sie in dieser Saison anwenden, was sie und ihre Berufskolleginnen und -kollegen aus der vergangenen gelernt haben.

Peter Suter ist der Letzte der insgesamt sechs Aargauer Reisproduzierenden, der auf seinem Feld setzt. Melanie Burgener

So setzen die Suters heuer direkt von Anfang an vorgezogene Setzlinge. Die Pflanzen haben so bereits einen kleinen Wachstumsvorsprung. «Man kann das Feld früher ganz fluten. Das verhindert auch, dass der Hirsen dazwischen wächst», erklärt sie. Das spare enorm viel Arbeit. «Im vergangenen Sommer haben wir über 300 Stunden mit Jäten verbracht. Das können wir uns nicht in jedem Jahr leisten», erklärt sie.

Die neue Setzmaschine ist in diesem Jahr zum ersten Mal im Einsatz. Sie kommt direkt aus China und ist eine Investition, die von den sechs produzierenden Höfen von der IG «Aargauer Reis» gemeinsam getätigt wurde. «Wir sind nun die letzten, die damit setzen. Alle anderen haben das bereits in den vergangenen Wochen gemacht», sagt Suter.

Insgesamt eine Hektare bepflanzt die Familie Suter im Schoren Mühlau mit Risotto. Melanie Burgener

Für ihre Setzlinge, die sie im vergangenen Juni nachgepflanzt haben, hätten sie ebenfalls mit einem solchen Gerät gearbeitet, das sie damals von einem Bauern aus der Westschweiz ausleihen durften. Die Setzlinge für dieses Jahr haben sie auf ihrem Hof in einem leeren Silo gezogen.

Grosse Hoffnung in Jonen: «Realistisch wären bis zu vier Tonnen pro Hektare»

Einen zweiten Versuch starteten in der vergangenen Woche auch Claudia Stohler und Michael Rüttimann vom Mattenhof in Jonen. Mit ihrem Feld hatten sie im vergangenen nassen Sommer zwar etwas mehr Glück, als jenes in Mühlau. Sie konnten immerhin knapp zwei Tonnen Reis ernten. Doch auch sie hätten sich mehr erhofft. «Realistisch wären drei bis vier Tonnen Reis pro Hektare, bei uns waren es nur etwa eine», sagt Michael Rüttimann.

In Jonen wurde der Nassreis Loto heuer ebenfalls als Setzling und mit der neuen Maschine gepflanzt. zvg/acroscope

Damit sie dieses Ziel heuer erreichen können, haben auch sie vom Säen zu Setzlingen gewechselt. Anders als in Mühlau wurden jene Reispflanzen, die nun im Kelleramt gedeihen, in einem Gewächshaus aufgezogen. «Wir hatten den absoluten Glücksfall, dass die Gärtnerei Vetterli in Jonen freien Platz zur Verfügung hatte, den wir für unsere Setzlinge nutzen konnten», so Rüttimann.

Nebst den optimalen Wachstumsbedingungen für die Pflanzen konnten Rüttimann und Stohler auch vom Wissen der Gärtnerinnen und Gärtnern profitieren. Zudem fliessen in den diesjährigen Anbau auch die Erkenntnisse aus dem vergangenen Jahr und die Learnings der fünf anderen Aargauer Reisproduzierenden ein, zum Beispiel beim Thema Düngen. «Wir treffen uns etwa alle drei Monate und tauschen uns aus. So können wir uns gegenseitig helfen und Tipps geben», sagt Helen Suter.

