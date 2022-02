Die Schule Mühlau hat ihren neuen Spielplatz eingeweiht.

Mühlau «Euse neue Spilpi isch de Hit»: Für die Kinder der Schule Mühlau geht ein grosser Traum in Erfüllung Die Lehrpersonen und Kinder der Schule Mühlau haben sich so sehr über ihren neuen Spielplatz gefreut, dass sie sogar ein eigenes Lied dafür geschrieben haben. Gesungen wurde dieses am Dienstagmorgen bei der feierlichen Einweihung. Melanie Burgener 23.02.2022, 05.00 Uhr

Die Schule Mühlau hat nach langem Warten einen neuen Spielplatz erhalten. Bei der Eröffnung wurden die neuen Gerätschaften gleich ausprobiert. Melanie Burgener

Wenn man sich etwas ganz fest wünscht und wenn man sich lange genug für diesen Wunsch einsetzt, dann können ganz grosse Träume wahr werden. Das haben die Schülerinnen und Schüler aus Mühlau am Dienstagmorgen bewiesen.

Nachdem sie sich viele Jahre lang einen neuen Spielplatz auf dem Pausenhof gewünscht haben und dieses Anliegen immer wieder dem Schülerrat mitteilten, wurde ihr Traum nun endlich realisiert. Gemeinsam durften sie in der 10-Uhr-Pause die neuen Spielgeräte, die in der Farbe von frischem Holz erstrahlen, einweihen. Mit bunten Scheren schnitten sie das rot-weisse Band auseinander und tobten sich auf den neuen Gerätschaften aus.

Voller Konzentration führten die Schülerinnen und Schüler die wichtige Aufgabe durch. Mit dem Durchschneiden des Bandes eröffneten sie ihren neuen Spielplatz. Melanie Burgener

Einige Mütter, Lehrpersonen sowie die zuständige Gemeinderätin Johanna Egger, Gemeindeammann Oliver Stöckli und Schulleiter Stefan Koch beobachteten das bunte Treiben lächelnd. «Auf diesen Moment mussten die Kinder lange warten. Über viele Jahre haben wir dieses Projekt geplant, einzelne Ideen aber immer wieder verwerfen müssen», erzählte Schulleiter Koch.

Der neue Spielplatz, der sogar ein eigenes Lied erhält

Just einen Tag vor der grossen Einweihung habe das Team vom Murimoos die letzten Arbeiten fertiggestellt. «Nur die Rutschbahn fehlt noch, die hat wegen Lieferschwierigkeiten noch Verzögerung», so Koch. Dass die Handwerkerinnen und Handwerker und das Holz aus der Region stammen, lag den Verantwortlichen sehr am Herzen.

Gemeindeammann Oliver Stöckli erklärte: «Das hat zwar etwas mehr gekostet, aber das war es uns wert. Zudem wird dieser Spielplatz auch lange Freude bereiten.» Das Projekt sei zwar noch nicht fertig abgerechnet, «doch wir sind gut im Budget des bewilligten Kredites von 45'000 Franken drin».

Nur noch die Rutschbahn fehlt, dann ist der Spielplatz auf dem Pausenhof in Mühlau komplett. Die Holzarbeiten wurden von Handwerkerinnen und Handwerkern des Murimoos vollbracht. Melanie Burgener

Zur Feier des erfüllten Traumes sangen die Kinder der Primarschule und des Kindergartens ein Spielplatz-Lied. Das hat Kindergärtnerin Muriel Bühlmann extra für diesen Augenblick gedichtet. «Auf der Suche nach einem passenden Lied habe ich nur solche mit Mäuschen und Elefanten gefunden», erzählte sie lachend und stimmte zum Beweis eine Strophe an.

«Für die älteren Kinder wäre das nicht so passend gewesen», ergänzt sie. Da sie bereits für ihre Tochter selbst Lieder geschrieben hat, gelang es ihr auch diesmal, einen passenden Text zu reimen. Die Kinder sangen lauthals:

«Mir hend en coole neue Spilplatz da z’Mühlau

ändlech isch es jetzt so wiit

mir gnüssed öisi Spilpizyt.

Chum doch au, spil au mit

denn euse neue Spilpi isch de Hit.»

Mit ihrem eigens dafür gedichteten Lied eröffneten die Kinder der Schule Mühlau ihren Spielplatz. Melanie Burgener

Diese Zeilen hat sich die dreijährige Lia zu Herzen genommen. Für die Eröffnung ist sie mit ihrer Mutter Janine Dannacher von Benzenschwil nach Mühlau gekommen. «Leider konnte mein Papi nicht mitkommen, er muss arbeiten», sagt sie. Ihre Mutter fügt lachend an: «Dann kommen wir einfach nochmals mit ihm her, und du zeigst ihm den neuen Spielplatz.»

Die junge Mutter freut sich genauso wie die Mühlauer Eltern über dieses Projekt. «Es gibt sonst in der Region nicht sehr viele solche Angebote. Dass die Schule Mühlau so etwas Schönes realisiert hat, ist nicht selbstverständlich und wird sehr wertgeschätzt», sagt Dannacher.