Bahnhof Mühlau wird 2024 noch nicht barrierefrei sein

Mühlau SBB schaffen Umbau nicht rechtzeitig: Wer im Rollstuhl reist, muss einen Bahnhof weiterfahren und auf Shuttleservice setzen Bis Ende 2023 müssten alle Schweizer Bahnhöfe nach dem Behindertengleichstellungsgesetz barrierefrei sein. In Mühlau wird dies definitiv nicht mehr der Fall sein. Die SBB sehen als Übergangslösung ein Ersatzkonzept mit einem Shuttleservice vor. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 28.12.2022, 05.00 Uhr

Blick auf den SBB-Bahnhof Mühlau mit dem nicht barrierefreien Zugang auf Gleis 2 (links) und dem Gleis 1, das von den Parkplätzen erreichbar ist. Marc Ribolla

Es sind exakt 41 Treppenstufen, die die Mühlauerinnen und Mühlauer bewältigen müssen, wenn sie an ihrem Bahnhof aufs südlich liegende Perron mit dem Gleis 2 wollen. Dort verkehrt jeweils der Zug in Richtung Wohlen, Lenzburg oder Aarau. Meistens sind es ein bis zwei Züge, die stündlich dort halten.

Für gut Zufussgehende stellt die Treppe kein Hindernis dar. Anders sieht es aber für Menschen mit einem Handicap aus. Sei es, weil sie im Rollstuhl sitzen, oder auch gerade ältere Personen, die sich nur noch mit der Hilfe eines Rollators fortbewegen können. Für sie ist der Zugang zu Gleis 2 verunmöglicht. Denn die Treppe ist die einzige Möglichkeit, auf jenes Perron zu gelangen.

Auch die zu tiefen Perronkanten sind ungenügend

Dies ist auch den SBB als Betreiber und Grundeigentümer des Bahnhofareals bewusst. Vor rund 18 Monaten informierten sie den Mühlauer Gemeinderat, dass der Bahnhof in seinem heutigen Zustand nicht dem Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) entspricht.

Das Gleis 2 und dessen Perron (rechts) ist einzig durch die Treppe erreichbar. Marc Ribolla

Dieses verlangt, dass bis Ende 2023 die Bahnhöfe barrierefrei zugänglich sein müssen. Problematisch ist in Mühlau nicht nur der Zugang zu Gleis 2, sondern allgemein auch die Perronkanten, die für die haltenden Züge zu tief sind und keinen ebenerdigen Ein- oder Ausstieg ermöglichen.

Die SBB erklärten im Sommer 2021 auch, dass eine Anpassung an das BehiG nur im Zuge eines Gesamtumbaus des Bahnhofs realisiert werden könne. Dies werde aber erst beim nächsten ordentlichen Substanzerhalt passieren. Als Übergangslösung schlugen die SBB eine Mischung aus baulichen und betrieblichen Massnahmen vor.

Zur baulichen Massnahme gehörte die Realisierung einer Rampe aufs Perron 2. Die SBB arbeiteten ein Projekt aus und reichten das nötige Plangenehmigungsverfahren beim Bundesamt für Verkehr (BAV) ein.

Ein Mobilift soll auf Gleis 1 helfen

Doch nun müssen die SBB eine grössere Verzögerung vermelden. Der Mühlauer Gemeinderat erklärt: «Wie die SBB jetzt mitteilten, hat sich in den letzten Wochen abgezeichnet, dass die Bearbeitung des Dossiers durch das BAV deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen wird als geplant.» Die SBB seien so nicht mehr in der Lage, die vorgesehenen Arbeiten 2023 durchzuführen. Diese würden um etwa ein Jahr hinausgeschoben.

Dennoch sehen die SBB für den Bahnhof Mühlau ein Ersatzkonzept vor, um die Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes ab dem 1. Januar 2024 zu erfüllen. Beim Gleis 1, das von der Strasse und den Parkplätzen direkt zugänglich ist, soll als Ersatzmassnahme ein Mobilift beim Ein- und Ausstieg helfen.

Umständlicher wird es für Fahrgäste, die auf Gleis 2 abfahren oder ankommen möchten. Für sie planen die SBB einen Shuttleservice von oder zum nächsten barrierefreien Bahnhof. Dieser befindet sich entweder in Sins oder in Benzenschwil. An Letzterem halten jedoch nicht alle Züge durchs Oberfreiamt. «Diese geplanten Überbrückungsmassnahmen müssten allerdings noch durch das BAV genehmigt werden», vermeldet die Mühlauer Gemeinde weiter.

