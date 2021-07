Am Bahnhof Mühlau wird die neue Brücke eingesetzt

Mühlau Präzisionsarbeit mit riesigem Raupenkran: Hier schwebt eine 164 Tonnen schwere Brücke über dem Bahnhof ein Beim Bahnhof Mühlau zog das nächtliche Einsetzen der neuen Strassenbrücke einige Schaulustige an. Zum Einsatz kam bei der spektakulären Aktion der grösste Schweizer Raupenkran. Marc Ribolla 12.07.2021, 15.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Brücke wird an ihren Standort transportiert und eingepasst. rib

Eine solch spektakuläre Aktion lässt man sich trotz gleichzeitiger Schlussphase des EM-Finals nicht entgehen. Dies nahmen sich rund drei Dutzend Mühlauerinnen und Mühlauer am späten Sonntagabend vor – und pilgerten zum Bahnhof ihres Dorfes.

Dort zeigte sich eine mit Flutlicht gespenstisch erhellte Szenerie mit einem riesigen Ungetüm in Form eines Raupenkrans, einem Liebherr LR1750/2 der spezialisierten Innerschweizer Firma Fanger. Das 750 Tonnen Gerät ist das grösste seiner Art in der Schweiz und hat einen Hauptausleger von bis zu 140 Metern. Der normalerweise ebenfalls mächtig wirkende Pneukran sah daneben im Vergleich wie ein Miniaturkran aus.

Mit einem Spezialkran wird die Brücke an ihren Ort transportiert. Henry Muchenberger Zum Einsatz kam riesiger Raupenkran der Firma Fanger mit 750 Tonnen. Henry Muchenberger Die Brücke «schwebt» über den Gleisen, bevor sie um 90 Grad gedreht wird. Henry Muchenberger Die neue Strassenbrücke wiegt 164 Tonnen. Henry Muchenberger Die Brücke hat ihre Position erreicht... Henry Muchenberger ... und wird kurz vor Mitternacht verankert. Henry Muchenberger Das Spektakel zog trotz später Stunde etliche Schaulustige an. Henry Muchenberger

«So etwas sieht man wirklich nicht alle Tage», sagte ein älterer Herr beeindruckt vom Geschehen, das er von der provisorischen Fussgängerpasserelle aus verfolgte. Vor seinen Augen schwebte kurz nach 23 Uhr eine Brücke in luftiger Höhe über den Gleisen auf dem Weg zu ihrem Bestimmungsort.

Brückenelement wurde auf Parkplatz in Beton gegossen

Die neue Strassenüberführung beim Bahnhof Mühlau ist das grösste Projekt der SBB, die bis 2022 im Oberfreiamt fünf Bauten ersetzen, die ihre Lebensdauer erreicht haben. Nachdem vergangene Woche die rund 54 Jahre alte Brücke entfernt worden war, kam nun die neue Brücke zum Zug. Das Element wurde seit Mai direkt neben dem Bahnhof auf dem Parkplatz des Restaurants Krähenbühl in Beton gegossen. Die rund zehn Meter lange, leicht gekrümmte Brücke wiegt 164 Tonnen.

Ihr Einbau benötigte eine lange Vorbereitungszeit, bevor nach 23 Uhr die Aktion in die spannende Phase trat. Bereits am späteren Abend bei Einbruch der Dämmerung wurde die Brücke aus ihrer Schalung rund zwei Meter hoch gehoben und weitere Vorbereitungsarbeiten ausgeführt. Mit grosser Präzision vom Kranführer gesteuert, bewegte sie sich später Zentimeter für Zentimeter über die Gleise, wo sie an zwei Seilen gezogen um 90 Grad in die richtige Position gedreht wurde. Und auch die Auflager passten perfekt.

Eine beeindruckende Szenerie beim Bahnhof Mühlau. Henry Muchenberger

«Ein solcher Moment ist immer schön, wenn alles reibungslos verläuft und gut ineinander passt», sagte ein beteiligter Arbeiter sichtlich stolz. Nach rund 45 Minuten konnte die Brücke kurz vor Mitternacht verankert und anschliessend auch die vier massiven Tragseile entfernt werden. Die Zuschauer zollten der Arbeit der Bauleute mit einem verdienten Applaus ihren Tribut. Die letzten Schaulustigen zogen gegen halb ein Uhr zufrieden von dannen. Sie erlebten zu nächtlicher Stunde etwas Aussergewöhnliches.

Bis der Strassen- und Fussverkehr allerdings die Brücke wieder offiziell überqueren darf, dauert es noch eine Weile. Wegen der Bauarbeiten bleibt die Mühlauer Bahnhofstrasse noch bis am 17. September gesperrt.