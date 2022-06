Trotz Nervenkrankheit schafft Mühlauer Lars Antonsen die Matur

MÜHLAU Er hat gelernt, bis der Teppich Löcher hatte: Lars Antonsen schafft trotz schwerer Nervenkrankheit die Matur 153 Maturandinnen und Maturanden der Kantonsschule Wohlen feierten ihren Abschluss. Der Mühlauer Lars Antonsen ist einer von ihnen. Er erzählt von seinem Schulalltag mit der Nervenkrankheit Spinale Muskelatrophie und sagt, weshalb er an der Kanti keinen Französisch-Unterricht hatte. Laura Koller Jetzt kommentieren 20.06.2022, 05.00 Uhr

Im Garten relaxen: Lars Antonsen geniesst nach dem Maturabschluss seine freie Zeit. Im Herbst startet er sein Studium an der Universität Luzern. Laura Koller

Lars Antonsen hat es geschafft, er hat seine Matur im Sack. Am Samstag erhielt er in der Aula der Kanti Wohlen feierlich sein Diplom. Der 19-Jährige erzählt lachend:

«Nur der Spannteppich in meinem Zimmer ist jetzt durch.»

«Wenn ich lerne, fahre ich mit meinem Rollstuhl oft im Kreis herum. Diese Gewohnheit habe ich während der Bezirksschule entwickelt und jetzt, nach all diesen Prüfungen, ist der Teppich kaputt.»

Lars Antonsen hat Spinale Muskelatrophie (SMA). Bei dieser vererbbaren Erkrankung sterben Nervenzellen, die Muskelbewegungen steuern, ab. Antonsen kann deshalb nicht laufen oder selbstständig sitzen. Im Schulalltag wird er von seinen Klassenassistentinnen begleitet. «Sie machen für mich Notizen, mit denen ich dann lernen kann», erzählt Antonsen. Schon seit seiner Kindergartenzeit in Mühlau ist er im Volksschulsystem integriert.

Manchmal klingelte der Wecker bereits um 4.45 Uhr

«Die Kantonsschule Wohlen hat mich ohne Fragen aufgenommen. Das ist nicht selbstverständlich», berichtet er. Antonsen besuchte den Unterricht wie alle seine Mitschülerinnen und Mitschüler. Einzig in der Coronazeit blieb er länger als der Rest der Klasse im Fernunterricht. Die Kanti Wohlen passte seinen Stundenplan leicht an. Französisch, Sport und die musischen Fächer musste er nicht besuchen.

Ausserdem wurde darauf geachtet, dass Antonsen möglichst wenig Frühstunden hatte. Er zählt auf:

«Wenn die Schule um 7.30 Uhr beginnt, muss ich um 4.45 aufstehen. Ich mache jeden Morgen zwei Stunden Therapie zu Hause.»

Solche frühen Schulstarts kamen meist einmal pro Woche vor. Antonsen muss über den Tag verteilt für seine Gesundheit fünf Stunden Therapie machen. «Dank den Anpassungen und dem Verständnis seitens der Kanti konnte ich alles unter einen Hut bringen.»

Eine weitere Anpassung brauchte es für seine Prüfungen. «Ich habe alle Prüfungen mündlich abgelegt, da ich nicht selber schreiben kann. Ich diktiere alles meinen Klassenassistentinnen. Dafür bin ich natürlich in einem anderen Raum, damit die anderen Schülerinnen und Schüler nicht auch mitschreiben können.» Ausserdem hat Antonsen bei den Prüfungen mehr Zeit zur Verfügung, das ist der sogenannte Nachteilsausgleich.

Mit Steppengrillen zur Bestnote

Lars Antonsen denkt gerne zurück an die gemeinsame Zeit mit seinen Schulfreundinnen und Schulfreunden: «Es ist eine tolle Klasse. Sie haben mich gut integriert, und wenns mal Probleme gab, habe ich das immer direkt angesprochen.»

Bezüglich Lieblingsfächer meint er:

«Ich mag Chemie und Biologie sehr gerne. Aber da bin ich auch etwas vorbelastet, meine Eltern unterrichten beide Biologie.»

Seine Maturarbeit drehte sich auch um die Naturwissenschaften, Antosen befasste sich mit Steppengrillen und deren Verhalten bei unterschiedlichen Temperaturen.

«Das sind eigentlich Futterinsekten, die man im Tierladen kaufen kann», erzählt er. «Ich wollte unbedingt etwas mit Tieren machen. Aber die Gesetzte sind in diesem Bereich sehr streng, Insekten fallen aber nicht unter das Tierschutzgesetz.» Seine Maturarbeit wurde mit der Bestnote 6 ausgezeichnet.

Nach der Matur wird Antonsen sich mit einem neuen Themenbereich befassen, er beginnt im September an der Universität Luzern sein Studium der Rechtswissenschaften. Dort wird er, wie in den vier Jahren an der Kantonsschule Wohlen, von den Klassenassistentinnen begleitet und im Studienalltag unterstützt. Bis dahin will er den Sommer geniessen.

Damit fliegt er noch besser: Lars Antonsen hat letztes Jahr eine neue, speziell auf ihn angepasste Fernsteuerung für seine Modellflugzeuge erhalten. zvg

Mit seiner Familie wird er zwei Wochen in Berlin verbringen und die Stadt erkunden. Und sein 20. Geburtstag muss gebührend gefeiert werden. Dafür sind ein paar Tage in Wien geplant:

«Meine Eltern haben mich dort zu einer Aufführung des Komikers Kaya Yanar eingeladen.»

In den schulfreien Monaten hat Antonsen endlich auch viel Zeit für sein Hobby: Er ist leidenschaftlicher Modellflug-Pilot und Teil der Modellfluggruppe Zugerland. Im Herbst letzten Jahres hat er dafür eine neue Fernsteuerung bekommen. Diese wurde speziell auf seine Hand angepasst. Deshalb ist er oft auf dem Modellflugplatz nahe Cham anzutreffen: «Ich bin oft dort und fliege, wenns irgendwie geht.»

Maturfeier der Kantonsschule Wohlen 153 Maturandinnen und Maturanden aus acht Klassen schlossen diesen Sommer die Kantonsschule Wohlen ab. Am Samstag, 18. Juni, haben sie bei der Maturfeier in der schuleigenen Aula ihre Diplome erhalten. Den besten Abschluss erzielte mit einem Notendurchschnitt von 5,8 und 23,5 Saldopunkten Fabienne Lerjen aus Wohlen. Alexandra Siegrist aus Fahrwangen landete knapp hinter ihr, sie schloss die Matur mit demselben Notenschnitt, allerdings nur 23 Saldopunkten ab. Dafür wurden die beiden Schülerinnen mit dem Kiwanis-Preis ausgezeichnet. (kol)

