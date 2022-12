Kein Lastwagenfahrverbot auf der Rüstenschwilerstrasse Mühlau

Mühlau Der Kanton geht nicht auf die Bitte der Gemeinde ein: Weiterhin kein Verbot für Lastwagen auf der schmalen Strasse Die Mühlauerinnen und Mühlauer möchten ein Fahrverbot für Lastwagen auf der Rüstenschwilerstrasse. Einen entsprechenden Ergänzungsantrag an der Gmeind im November 2021 hiessen sie gut. Doch nun durchkreuzt die Abteilung Verkehr diese Pläne. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 30.12.2022, 05.00 Uhr

Kein Lastwagenfahrverbot für die Rüstenschwilerstrasse. Die Kantonsstrasse soll offen bleiben für alle Verkehrsteilnehmenden. Marc Ribolla

Es ist augenfällig: Die Rüstenschwilerstrasse muss dringend saniert werden. Die Verbindungsstrasse zwischen Mühlau und Rüstenschwil befindet sich in einem maroden Zustand. Die Belagszustandserfassung des Departementes Bau, Verkehr und Umwelt wies den Sanierungsbedarf bereits vor zehn Jahren deutlich aus.

Das 1,7 Kilometer lange Strassenstück, das auf Mühlauer und Auwer Boden (Rüstenschwil ist ein Ortsteil von Auw) durchführt, wird deshalb saniert. An der Gemeindeversammlung im November 2021 stellte der Mühlauer Gemeinderat das Projekt vor. Es sieht vor, dass die Rüstenschwilerstrasse saniert und verbreitert wird. Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten anteilsmässig mit 552'000 Franken.

In der Diskussion über die Vorlage wurde der Lastwagenverkehr erwähnt und jemand aus der Versammlung stellte den Ergänzungsantrag, dass ein Fahrverbot für Lastwagen erlassen wird. Dieser Antrag wurde von der Versammlung gutgeheissen.

Die Menge der schweren Fahrzeuge spielt eine Rolle

Der Gemeinderat leitete in der Folge den Antrag zur Prüfung an das Departement Bau, Verkehr und Umwelt weiter. Nun ist die Antwort der Abteilung Verkehr da und diese fällt für Mühlau negativ aus. In ihrem Antwortschreiben lehnt die Abteilung Verkehr das Ansinnen der Mühlauer ab.

Dies, weil es sich um eine Kantonsstrasse handle, die grundsätzlich allen Fahrzeugen zur Verfügung stehen soll. Ein Fahrverbot könne nur dann verfügt werden, wenn die Verkehrssicherheit beeinträchtigt oder der Verkehrsablauf gestört werde, heisst es in der Begründung.

Der Strassenbelastungsplan weise für die Rüstenschwilerstrasse eine tägliche Verkehrslast von rund 1900 Fahrzeugen nach und in den vergangenen fünf Jahren hätten sich auf der betreffenden Strecke bloss fünf polizeilich registrierte Unfälle ereignet, so die Ausführungen des zuständigen Departementes weiter.

Der Sanierungsbedarf ist augenfällig. Marc Ribolla

Die Abteilung Verkehr stellt zudem fest, dass die Fahrbahn ein problemloses Kreuzen von Personenwagen und schweren Motorwagen nicht zulasse. Diesem Umstand hätten Lenkende von schweren Motorfahrzeugen und Personenwagen Rechnung zu tragen, indem sie ihre Geschwindigkeit den Verhältnissen anpassen täten.

Ausserdem führt das Departement ins Feld, dass es auf der gesamten Strecke keine Stelle gebe, an der man von entgegenkommenden Fahrzeugen überrascht werde. Dabei spiele die Menge der schweren Fahrzeuge eine entscheidende Rolle. Je mehr Lastwagen einen Strassenabschnitt befahren, desto grösser sei die Chance, dass sie sich kreuzen.

Der Schwerverkehrsanteil ist zu gering

Eine Erhebung der Fahrzeugzahlen im August dieses Jahres ergab zudem, dass innerhalb von fünf Tagen nur 54 schwere Fahrzeuge die Strasse passierten. Bloss 20 davon waren Sattelmotorfahrzeuge oder Anhängerzüge. Die Auswertung ergab ausserdem, dass durchschnittlich elf schwere Motorwagen pro Tag auf der Strasse fahren, das entspricht einem Schwerverkehrsanteil von 0,6 Prozent.

Diese Zahl sei als gering zu bezeichnen und es sei anzunehmen, dass bei dieser Menge Verkehr ein Kreuzen eher die Ausnahme darstelle und die Verkehrssicherheit damit nicht gefährdet sei, argumentiert die Abteilung Verkehr.

Zwar sei die Strasse nicht vorbehaltlos für diese Fahrzeugkategorie geeignet, aus diesem Grund habe man im Jahr 2008 eine Hinweistafel angebracht, die Lastwagen und Cars darauf hinweise, dass die Strecke für sie ungeeignet sei. Zudem werde sich die Verkehrssituation nach der Sanierung verbessern. Aus diesen Gründen stimmt die Abteilung Verkehr dem Antrag aus Mühlau nicht zu.

Die Hinweistafel «Ungeeignet auf 2 km!» half, in den vergangenen Jahren den Anteil des Schwerverkehrs auf der Rüstenschwilerstrasse zu reduzieren. Marc Ribolla

