Präsident Karl Müller über das Motocross Muri

Motorradsportclub Alles begann, als der Nachbar den Töff startete: Karl Müller über seine Zeit als höchster Motocrossler von Muri Nach 32 Jahren hat der Murianer Karl Müller sein Amt als Präsident des Motorradsportclubs (MRSC) Muri weitergegeben. Beim Gespräch mit der AZ erzählte er von der spontanen Gründung des Klubs beim Spiessbraten und einem Vereinsausflug, bei dem es ihm «gschmuch» wurde.

Karl Müller und sein alter Motorradhelm: Ein Erinnerungsstück aus seiner Zeit als aktiver Töff- und Motorcrossfahrer. Laura Koller

Es ist ein Bubentraum: Auf dem Töff richtig Gas geben, über die Piste brettern und zum Sprung ansetzen. Karl Müller machte ihn zu seiner Realität. «Durch meinen Nachbarn bin ich zum Töfffahren gekommen. Der hat Anfang der 60er-Jahre sein erstes Motorrad gekauft, da war ich noch ein Bub. Die Motorentöne haben mich neugierig gemacht», schildert Müller. Er erzählt von diesen Tagen, als ob es erst gestern gewesen wäre. Für ihn blieb es nicht beim Träumen, bald war er mit seinem Nachbarn auf der Motocross-Piste unterwegs.

Der Nachbar mit dem Motorrad war Fridolin Ender, er war nicht nur bedeutend für Müllers Weg in den Motorsport, sondern auch der Gründer und erste Präsident des MRSC Muri. Diese ersten Töne aus dem Motorrad verbanden die zwei Männer fürs Leben. Im Seitenwagen von Fridolin Ender fuhr Müller ab 1965 seine ersten Motocross-Rennen, da war er 18 Jahre alt.

Die Zeit als aktiver Fahrer war in seinen frühen Zwanzigern vorbei. Er heiratete seine Frau Maria und schon bald kamen ihre zwei Kinder zur Welt, erst Tochter Astrid, dann Sohn Renato. «Da musste ich meine Prioritäten anders setzen», berichtet Müller. Der Murianer beendete seine Rennjahre und konzentrierte sich auf die Familie und sein Transportunternehmen. Mit 23 Jahren kaufte er seinen ersten Lastwagen.

Spontane Vereinsgründung beim Spiessbraten

Die Leidenschaft für den Motorradsport aber blieb: In den folgenden Jahren organisierte er mit Freunden an den Wochenenden Juniorenveranstaltungen und Lizenzprüfungen. Zum Abschluss eines dieser Wochenenden sassen Karl Müller und Fridolin Ender mit Freunden im November 1973 in der Waldhütte Merenschwand beim Spiessbraten zusammen und beschlossen spontan, den MRSC Muri zu gründen.

Zwölf Gründungsmitglieder waren an diesem Abend vor Ort und packten gleich das nächste Projekt an: das erste Motocross in Muri. Wettermässig war das erste Rennen Ende Mai 1975 ein Reinfall, nach ermunternden Worten von Fridolin Ender entschied sich die Truppe aber, das Motocross nochmals durchzuführen.

Im ersten und zweiten Jahr war es noch zweitägig. «Damals hatten wir einen richtigen Motocross-Boom, der hat lange angehalten. Die 70er- und 80er-Jahre waren tolle Jahre für den Motorradsport», erzählt Müller mit leuchtenden Augen.

Motocross an Pfingsten? Klubmitglieder waren sich nicht einig

Die Klubmitglieder debattierten, wie die Zukunft des Motocross Muri aussehen soll. Ender schlug vor, den Anlass am Pfingstmontag durchzuführen. Nicht alle waren begeistert von dieser Idee und der Reduktion auf einen Renntag. «Schlussendlich war es ein Glücksfall, dass wir uns für das Rennen am Pfingstmontag entschieden haben», stellt Müller rückblickend fest. Denn das Planen von Veranstaltungen am Sonntag sei jeweils mit vielen Auflagen verbunden.

Gute Jahre folgten für den MRSC Muri und Karl Müller. Ab dem ersten Motocross agierte er als Rennleiter, ab 1989 übernahm er das Vereinspräsidium von Ender und von 1990 bis 2005 war er OK-Chef des Motocross. Ab 2005 übernahm er mehr Aufgaben bei der Föderation der Motorradfahrer Schweiz (FMS) und ist dort bis heute als Kommissionspräsident tätig.

Diese Aufgaben beschäftigten ihn neben seinem Beruf das ganze Jahr über, aber in den zwei Monaten vor dem Rennen war es besonders intensiv. Die ganze Organisation sowie das Buchen der Fahrer und Aussteller erforderten viel Aufwand. Der ehemalige Transportunternehmer erzählt:

«Ich kaufte ein Autotelefon, damit ich aus dem Lastwagen heraus das Motocross organisieren konnte.»

Bei so viel Engagement musste die ganze Familie mithelfen. Seine Frau Maria gestaltete während Müllers Zeit im OK die Programmhefte, Tochter Astrid unterstützte die Vereinsbuchhaltung. Und Sohn Renato half bei den Streckenposten mit und ist bis heute in der Rennszene aktiv.

Murianer erlebten brenzlige Situation im Wembley-Stadion

In den folgenden Jahrzehnten lebten Müller und seine Familie für den Klub. Nicht nur die Arbeit und Planung des Motocross standen im Vordergrund, sondern auch das Gesellige. Der ehemalige Präsident sagt dazu: «Die Kollegschaft wird hoch gehalten.» Bergtouren über den Surenenpass, Töff-Ausflüge und Spiessbraten-Abende gehörten dazu.

Ein unvergesslicher Höhepunkt war eine Reise nach London, wo der Murianer mit dem Klub die Speedway-Rennen im alten Wembley-Stadion besuchte. «Das Stadion war voll mit gut hunderttausend Leuten, die Stimmung war sagenhaft», so Müller. Um aus dem Stadion zu kommen, mussten die Freiämter durch einen langen Tunnel laufen, mit ihnen all die anderen Fans. Er erzählt weiter: «Wir standen Mensch an Mensch und konnten das Ende des Tunnels nicht sehen. Da wurde es mir etwas ‹gschmuch›.» Es ging aber gut aus und sie kamen heil aus dem Stadion raus.

Knöcheltief Wasser führte zur bis dahin einzigen Motocross-Absage

Rückblickend auf die Klub-Geschichte gab es auch schwere Momente für Müller. Er erinnert sich: «Einmal mussten wir das Motocross am Sonntagmorgen um 10 Uhr absagen. Das war 1994, es hatte bereits die ganze Woche geregnet und den Boden aufgeweicht.» Es sei eine harte Entscheidung gewesen, «aber es musste sein». Er kann sich gut an die Details dieses denkwürdigen Wochenendes erinnern:

«Die Piste hätte man befahren können, aber auf den Besucherparkplätzen stand das Wasser knöcheltief.»

Umso fieser, dass das Wetter am Pfingstmontag wieder strahlend schön war. «Die Entscheidung zur Absage war aber richtig, denn der Boden war erst Ende Woche wieder trocken.»

In der Geschichte des Motocross Muri war dies die einzige Absage, bis die Coronazeit kam. «Zwei Jahre lang konnten wir nichts machen, aber jetzt kommt’s wieder gut.» Karl Müller sieht der 45. Ausgabe des Motocross Muri am Pfingstmontag optimistisch entgegen.

2021 zog er sich zurück und gab das Amt des Klub-Präsidenten weiter an Urs Huwiler. Müller steht dem Klub im Hintergrund weiterhin mit Rat und Tat zur Seite, freut sich aber auch, wenn es ohne ihn läuft. So bleibt mehr Zeit für die Pflege seines Waldstücks und für Ausflüge mit dem Wohnmobil Richtung Süden.

