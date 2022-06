Das Pfingstmotocross Muri in Zahlen erklärt

Motorradsport Wie viele Fritteusen braucht es für eine Tonne Pommes frites? Das Motocross Muri in Zahlen Weshalb muss es am Tag vor dem Motocross absolut ruhig bleiben? Und wem gehört eigentlich die Rennstrecke? Am Pfingstmontag, dem 6. Juni, findet die 45. Ausgabe des Motocross Muri statt. Die AZ zeigt das Pfingstmotocross in Zahlen. Laura Koller Jetzt kommentieren 04.06.2022, 05.00 Uhr

Mit Vollgas auf die Strecke: Der Start der Nachwuchskategorie Mini 85 bei der letzten Durchführung des Motocross Muri im Jahr 2019. Eddy Schambron (10.6.2019)

1 Tonne Pommes frites

In Spitzenjahren werden am Motocross Muri bis zu eine Tonne Pommes frites zubereitet. Dafür ist das Küchenteam mit acht Fritteusen ausgerüstet. Für die Verpflegung der Besucherinnen und Besucher setzt das OK auf die Klassiker, die jedes Jahr angeboten werden: Güggeli, Bratwurst, Schnitzelbrot und Pommes frites. Je nach Wetter werden 6000 bis 10'000 Mahlzeiten verkauft. Die Produkte werden über lokale Händler eingekauft. Insgesamt unterstützen 75 Helferinnen und Helfer die Festwirtschaft.

8000 Besucherinnen und Besucher

Auf diesen Rekord aus den 2000er-Jahren ist der OK-Chef Beat Gassmann besonders stolz. Die magische Zahl von 8000 Besucherinnen und Besuchern will er eines Tages unbedingt knacken. Denn das Wetter ist massgebend: Bei Regen «dreckelet» es den Besuchenden zu sehr, bei strahlendem Sonnenschein gehen die Leute hingegen oft lieber in die Badi. Gassmann wünscht sich deshalb gutes Wetter aber auch ein, zwei harmlose Wolken am Himmel.

152 Fahrerinnen und Fahrer

Am Pfingstmontag gehen in vier Kategorien 152 Fahrerinnen und Fahrer an den Start. Als Erste befahren die Jüngsten in der Kategorie Mini 85 die Piste. Die Motocrosslerinnen und Motocrossler in der Kategorie Inter Sidecar machen den Schluss, sie sind zu zweit unterwegs. Bei dieser Kategorie muss die Person im Seitenwagen durch Gewichtsverlagerungen mithelfen. Insgesamt kommen die Motorradsporttreibenden aus sieben Ländern, unter anderem aus Belgien, den Niederlanden und Frankreich. Fast 80 Prozent der Fahrerinnen und Fahrer kommen aber aus der Schweiz.

Voller Einsatz vom Beifahrer bei der Kategorie Inter Sidecar. Die gehört seit den Anfängen zum Programm am Motocross Muri. Eddy Schambron (25.05.2015)

4 Landbesitzerinnen und Landbesitzer

Die Aspi-Strecke, auf der das Motocross Muri stattfindet, gehört 4 Landbesitzerinnen und Landbesitzern. Mit diesen Leuten pflegt das OK eine gute Beziehung. Seit über 40 Jahren wird das Motocross am selben Ort durchgeführt. Teilweise ist es bereits die dritte Generation von Eigentümerinnen und Eigentümern, mit denen das Motocross Muri zusammenarbeitet.

0 Lärm

0 Lärm darf am Pfingstsonntag hörbar sein. Das Einhalten der Motorenruhe am Sonntag ist Ehrensache und wird sogar im Programmheft deutlich vermerkt. Das ist besonders wichtig, weil viele Fahrer am Sonntag anreisen und sich auf dem Motocross-Campingplatz einrichten. Erst beim Training am Pfingstmontag ab 7.15 Uhr darf es laut werden. Aber auch dann darf der Grenzwert von 115 Dezibel nicht überschritten werden. Um sicherzugehen, werden am Renntag jeweils Messungen durchgeführt.

Motocross Muri, Pfingstmontag, 6. Juni, Rennstart um 10.45 auf der Aspi-Strecke in Muri. Infos unter mrsc-muri.ch.

