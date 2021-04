Motorradsport

Das Motocross in Muri findet traditionell immer am Pfingstmontag statt. Letztes Jahr musste es wegen Corona abgesagt werden. Lange wurde gehofft. Jetzt überbrachte das OK die Hiobsbotschaft: Auch 2021 fällt das Motocross Muri aus.

Andrea Weibel 07.04.2021, 16.45 Uhr