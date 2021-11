Analyse zur Einwohnerratssitzung

Analyse Der Wind wird wieder zusehends rauer: Quo vadis Wohler Einwohnerrat? Was sich bereits an der letzten Einwohnerratssitzung abzeichnete, akzentuierte sich an der Sitzung am Montag: Der Ton im Einwohnerrat wird ruppiger. Eine Momentaufnahme. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 10.11.2021, 05.00 Uhr

Der Einwohnerrat Wohlen in der Corona-Sitzordnung, die seit Sommer 2020 gilt. Andrea Weibel (22.6.20)

Das kannte man von Gemeindeammann Arsène Perroud bisher nicht: Zweimal wies er an der Sitzung am Montagabend einen Einwohnerrat zurecht, der sich seiner Ansicht nach, im Ton vergriffen hatte. Die Zeiten, in denen Perroud und seine Ratskolleginnen und -kollegen Vorwürfe aus dem Rat unkommentiert stehen liessen, sind vorbei. Als Beobachtende konnte man sich dem Eindruck nicht verwehren, dass sich da einiges angestaut hatte beim Gemeindeammann.

Dass der Wind rauer wurde, das bestätigte die Grüne Anna Keller eingangs der Sitzung in ihrer Stellungnahme. Sie gehört dem Einwohnerrat seit 2003 an und hat schon einiges miterlebt, auch die harten Wortgefechte während der Ära Dubler. Vielleicht reagierte sie auch deshalb mit pointierten Worten auf die Vorgänge der letzten Sitzung und mahnte. Sie wies darauf hin, dass man im Rat durchaus Missstände benennen soll, dies aber in einem sachlichen Ton. Es sei ausserdem ein No-Go, Drohungen auszusprechen oder Ratskolleginnen und -kollegen der Lächerlichkeit preis zu geben.

Damit spielte sie auch auf die Rolle des Einwohnerratspräsidenten Meinrad Meyer (Die Mitte) an. Von ihm wünschte man sich am Montagabend, dass er seiner Aufgabe gerecht würde und seine Ratskollegen, die sich im Ton vergriffen, zurechtweist. Auch die teilweise sehr langen Monologe der Rednerschaft hätte er durchaus stoppen dürfen. Er wies zwar auf die Lautstärke im Saal hin, dies aber erst, nachdem er dem Rat eine kurze Pause gewährte. Dieser Sitzungsunterbruch war von der SVP verlangt worden, die über den kurzfristig eingereichten Rückweisungsantrag der FDP diskutieren wollte. Dies taten die SVP-Vertreter aber schon während der laufenden Sitzung und störten damit den Ratsbetrieb ungemein. Meyer liess es geschehen.

Der erst kurz vor der Sitzung angekündigte Rückweisungsantrag der FDP zum Personalreglement sorgte nicht nur für Kopfschütteln, sondern auch für Gemurmel im Saal. Simon Sax (GLP) hatte mit seiner Einschätzung, dass ein Rückweisungsvirus kursiere, nicht ganz unrecht.

Gemeinderat auf dem Holzweg?

Thematisch passte die Ablehnung des Verpflichtungskredites für den Fussweg über den Büelisacherkanal. Das Geschäft entwickelt sich mit dem Nein zum Die-Mitte-Rückweisungsantrag und dem einstimmigen Nein zum Bericht und Antrag des Gemeinderates langsam aber sicher zur Posse.

Eine elfköpfige Arbeitsgruppe wurde vor zwei Jahren ins Leben gerufen und die Kantonsvertreter an den Tisch geholt. Gemeinsam beugte man sich nochmals über die Pläne, diskutierte und schlug dann vier Varianten für den Übergang vor.

Perrouds Einschätzung, dass es sich bei dieser Abstimmung um ein hoch emotionales Thema handle, ist richtig. Die Frage, was ein Übergang über ein kleines Bächlein kosten soll, darf durchaus gestellt werden. Und die Diskussion, ob man nun links oder rechts der Bünz spazieren soll, ist ebenso legitim.

Während der langen und oftmals emotional geführten Diskussion wurde aber klar, dass hier völlig unterschiedliche Interessen aufeinanderprallen. Nämlich, jene der Spaziergänger, die sich einen sicheren Übergang wünschen und auf der anderen Seite das Interesse von Naturschutz und Landwirten, die befürchten, dass Spazierende und ihre Vierbeiner der Natur Schaden zufügen.

Zwischen den Fronten stand der Gemeinderat, der versuchte zu vermitteln und einen Kompromiss aushandelte, der die Gemeinde 74'400 Franken gekostet hätte. Nun zeigte sich aber, dass weder rechts noch links Verständnis für das Anliegen hatten und der Gemeinderat sich mit seinem Vorhaben ganz offenbar auf dem Holzweg befand. Vielleicht wird das Geschäft ja einst als «Brüggli-Desaster» in die politischen Annalen eingehen.