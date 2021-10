Künstlerin Kathrin Kunz stellt ihre Kunst aktuell in Basel aus

Möhlin «Das ist keine Technik, die man aus dem Buch lernen kann»: Kathrin Kunz schafft in ihrem Atelier Bilder mit Grafit- und Kreidepulver Kathrin Kunz ist eine Künstlerin, deren Werke sich in keine Schublade stecken lassen. Zurzeit zeigt sie bis am 16. Oktober eine Auswahl neuer Arbeiten in der Galerie Gisèle Linder in Basel. Peter Schütz Jetzt kommentieren 04.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In ihrem Atelier in Möhlin hat die Künstlerin Kathrin Kunz viel Platz, um zu arbeiten. Peter Schütz

Ist es Himmel oder Wasser? In der 2003 begonnenen Fotoserie «Berg-Sehn» von Kathrin Kunz ist nicht immer klar, worum es sich bei den verschiedenfarbigen Flächen in menschenleeren Landschaften handelt. Klar, die mit Flechten bewachsenen Felsen an den Schweizer Bergseen, die sie für eines ihrer ersten umfangreichen künstlerischen Projekte in Szene gesetzt hat, geben ein Stück Orientierung, demonstrieren Boden, Untergrund.

Aber eben: Was sich darüber oder dahinter befindet, ist alles andere als eindeutig definierbar. Es sei denn, die Betrachter rücken den Fotos näher, schauen genau hin. Dann können sie Wellen, Spiegelungen erkennen, wie sie nur auf Wasserflächen entstehen. Es ist dieses Spiel mit den visuellen Wahrnehmungen, das sich wie ein roter Faden durch das Werk der in Möhlin lebenden und arbeitenden Künstlerin Kathrin Kunz zieht.

Ihre Technik hat sie verändert, doch die Themen sind geblieben

Auch heute noch, obwohl die 52-Jährige das Fotografieren weitgehend durch das Arbeiten von Hand mit Grafit- und Pastellstaub auf Papier ersetzt hat. Die Themen sind geblieben: Ausschnitte von Landschaften und geschlossenen Räumen, in denen der Mensch nicht vorkommt, höchstens seinen Beitrag als Arrangeur geleistet hat.

Kathrin Kunz nimmt Situationen in den Fokus, die so beiläufig und unspektakulär sind, dass sie im Echtzustand kaum Beachtung finden. Die Kante einer Tür, ein Treppenaufgang, ein Stuhl- oder Tischbein, Innenansichten von Häusern. Ausserhalb davon sind es Horizonte, Bäume, Äste mit Blättern, Gräser, organische Strukturen, die sie zu streng gegliederten Kompositionen mit viel offenen Flächen anordnet. Und Schatten, immer wieder Schatten. Kunz erklärt:

«Mir ist wichtig, nicht nur etwas Konkretes abzubilden, sondern dass die Betrachter sich selbst orientieren müssen.»

Sie wähle die Ausschnitte so, dass nicht immer auf Anhieb ersichtlich ist, worum es sich handelt. «Es kann auch etwas Abstraktes sein», sagt sie.

Tag und Nacht arbeitete sie für die Ausstellung in der Cenovis-Fabrik

Das Jahr 2004 markierte einen Umbruch. Dem Fotografieren folgte das Arbeiten von Hand. Dafür entwickelte sie eine eigene spezielle Technik. Für eine Ausstellung in der 2003 stillgelegten Cenovis-Fabrik in Rheinfelden schuf sie ein vierteiliges Bild mit dem Titel «Gärung» im Format von je dreimal sechs Meter auf Papier mit Grafitpulver. Darauf abgebildet waren Blasen, wie sie während eines Gärungsprozesses entstehen. Was passte, denn in der Cenovis-Fabrik wurde unter anderem Bierhefe hergestellt.

«Für mich war das wortwörtlich eine Gärung», blickt Kunz zurück. «Ich habe Tag und Nacht gearbeitet, weil ich den Arbeitsprozess nicht einschätzen konnte.» Zum ersten Mal rieb sie Grafitpulver mit Watte auf Papier, Schicht um Schicht. Dabei ist sie geblieben. Für dunkle Passagen muss sie mehr Schichten bilden, für helle weniger. Wegnehmen kann sie nichts. «Das ist keine Technik, die man aus dem Buch lernen kann», sagt sie.

Bilder, die von Konstanz und Konsequenz zeugen

Ihre Kunst lässt sich in keine Schublade stecken. Ist weder Zeichnen noch Malen, sondern etwas dazwischen. Erfordert Konzentration und viel Zeit, kann anstrengend sein. Die in ihrem Atelier im Bata-Park in Möhlin hängenden und stehenden Bilder zeugen von Konstanz und Konsequenz. Was auch in den farbigen, aus zermahlenen Pastellkreiden hergestellten Werken ersichtlich wird.

Die Karriere von Kathrin Kunz, geboren 1969 in Basel, kam 1996 mit einem Förderbeitrag des Aargauer Kuratoriums ins Rollen. Danach folgten Arbeitsstipendien, Projekt- und Werkbeiträge. Ihre erste Einzelausstellung hatte sie 2001 in Laufenburg. Sie war mehrfach an der Regionale sowie an der jährlich stattfindenden Auswahl im Kunsthaus Aarau und auch an der Art Basel vertreten. Zurzeit zeigt sie bis am 16. Oktober eine Auswahl neuer Arbeiten in der Galerie Gisèle Linder in Basel.