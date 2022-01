Merenschwand und Benzenschwil heirateten vor 10 Jahren

Merenschwand/Benzenschwil Zehn Jahre nach der Fusion blicken die ehemaligen Ammänner zurück: «Ab und zu gibt es gegenseitig kleine Neckereien» Am 1. Januar 2012 schlossen sich Merenschwand und Benzenschwil zu einer Gemeinde zusammen. Die damaligen Gemeindeammänner Karl Suter und Detlef Conradin ziehen zum Jubiläum eine positive Bilanz. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 01.01.2022, 05.00 Uhr

Karl Suter, der ehemalige Gemeindeammann Merenschwands, ist heute Geschäftsführer der Elektra und Präsident der Kulturkommission. Marc Ribolla

Die Gemeindeverwaltung Merenschwand schickt in diesen Tagen keinen Strauss Rosen nach Benzenschwil. Nicht, weil sich die beiden Orte nicht verstehen würden, sondern weil es in Benzenschwil schlicht keinen Empfänger mehr in Form einer Gemeindeverwaltung gibt. Vor zehn Jahren, am 1. Januar 2012, schlossen sich die beiden zu einer einzigen Gemeinde zusammen.

Anlässlich des Jubiläums der Rosenhochzeit blickt die AZ mit den beiden damaligen Gemeindeammännern Detlef Conradin (Benzenschwil) und Karl Suter (Merenschwand) zurück. Sie ziehen im Allgemeinen ein positives Fazit aus der Fusion für die Gemeinden.

Die Fusion kam vor dem Volg-Laden ins Rollen

Die Legende besagt, dass das Zusammenschlussprojekt mit einem Gespräch vor dem Merenschwander Volg-Laden im Jahr 2005 Fahrt aufnahm. Karl Suter bestätigt dies mit einem Schmunzeln: «Ja, Detlef Conradin sprach mich damals darauf an, was ich von einer solchen Idee halten würde.»

Benzenschwils letzter Gemeindeammann bis zur Fusion 2012 war Detlef Conradin. Marc Ribolla

Im Grundsatz war man sich in den beiden Gemeinderatsgremien rasch einig. Es gab einiges abzuklären und Projektierungskredite zu beantragen. Ausserdem wurden gemeinsame Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen wie Verwaltung, Verkehr oder Finanzen gebildet.

«Die Leute machten interessiert mit und beteiligten sich rege», erinnert sich der heute 75-jährige Conradin. Es sei damals eine gute Zeit für solche Projekte gewesen, man sei Fusionen positiver gegenüber gestanden als früher oder heute wieder.

Nachdem im Herbst 2008 die Gemeindeversammlungen die Fusion guthiessen, gab an der Urne im Februar 2009 auch das Stimmvolk in Benzenschwil (63 Prozent Ja) und Merenschwand (74 Prozent Ja) den Segen dazu. Damals lebten rund 550 Personen in Benzenschwil und 2700 in Merenschwand. Heute sind es total knapp 3700, wovon 651 in Benzenschwil wohnen.

«Wir konnten gemeinsam auf Augenhöhe verhandeln»

Obwohl die beiden Dörfer sehr unterschiedlich gross waren und sind, geschah der Zusammenschluss, ohne dass eine der beiden Seiten unter Druck stand. «Wir konnten gemeinsam auf Augenhöhe verhandeln. Es ist in solchen Situationen auch immer besser, wenn der Kleinere auf den Grösseren zugeht», sagt der heute 60-jährige Suter. Obwohl die Fusion am Ende ohne grössere Nebengeräusche vonstattenging, gab’s doch die eine oder andere Knacknuss zu lösen.

Die Ortstafel Benzenschwil aus Richtung Muri kommend. Marc Ribolla

«In beiden Dörfern hatte es teilweise gleiche Strassennamen. Das war ein Problem. Man einigte sich dann darauf, dass Benzenschwil die Postleitzahl 5636 und die Ortsbezeichnung behalten darf», schildert Conradin. Das Gleiche galt für den Bahnhof.

«Wir konnten so in der Diskussion einige weiche Faktoren ausschalten, die vielleicht für unnötigen Widerstand gesorgt hätten», erklärt Suter dazu. Beim Wappen einigte man sich auf das Bisherige von Merenschwand.

Der Bahnhof Benzenschwil durfte seine Bezeichnung behalten. Marc Ribolla

«Die Zusammenarbeit war schon vor der Fusion sehr eng, zum Beispiel in der gemeinsamen Feuerwehr oder im Kirchenbereich, der sowieso nie getrennt war», sagt Conradin. Mit dem Abstand von zehn Jahren findet er, dass sich die Vereinigung sicher ausbezahlt hat. Und gibt drei Beispiele aus Benzenschwiler Sicht.

«Die Grünabfuhr ist nun bei uns zweiwöchentlich statt nur sechsmal jährlich. Der Steuerfuss ist deutlich tiefer, als wenn wir selbstständig geblieben wären, und in der Nutzungsplanung gibt es als grössere Gemeinde grösseren Spielraum», so Conradin, der mit der Fusion sein Amt abgab. Der Steuerfuss sank damals in Benzenschwil auf einen Schlag von 107 Prozent auf die Merenschwander 99 Prozent.

«Eine logische und richtige Entscheidung»

Auch Suter, der nach der Fusion noch zwei Jahre als Merenschwander Ammann amtete, gewinnt dem Zusammenschluss rückblickend Positives ab. Er findet: «Es war eine richtige, logische Entscheidung, die Sinn ergab. Die Gemeinde ist heute auf einem guten Weg.»

Die Zukunft des ehemaligen Benzenschwiler Gemeindehauses ist auch zehn Jahre nach der Fusion noch ungeklärt. Marc Ribolla

Das Verhältnis zwischen den beiden Dorfteilen beurteilt Suter als problemlos. «Ab und zu gibt es gegenseitig kleine Neckereien, die aber dazu gehören», meint er mit einem Lächeln. Finanziell habe man eines der damaligen Ziele erreicht. Der Steuerfuss ist trotz Fusion nie angestiegen. Stolz sind Conradin und Suter auch, dass im Zuge der Vereinigung kein Personal auf der Verwaltung entlassen werden musste.

Bei seinem Abschiedsinterview im November 2013 in der AZ blickte Suter zehn Jahre in die Zukunft und meinte unter anderem: «Das Dorfleben wird attraktiv bleiben, die Vereine werden ihren Stellenwert behalten. Der Charakter des Dorfes wird sich nicht grundlegend ändern.» Hat sich seine Aussage bewahrheitet? «Ja, das würde ich so unterschreiben», sagt er heute.

Blick auf den Dorfkern von Benzenschwil vom Bahnhof her. In den letzten zehn Jahren ist der Dorfteil um rund 100 Personen gewachsen. Marc Ribolla

Conradin findet, dass die Fusion gut akzeptiert wurde. «Es brauchte seine Zeit, aber ich höre grundsätzlich nichts Negatives», sagt er. Das vereinigte Dorf wird in Zukunft weiter wachsen und wohl in einigen Jahren die 4000er-Marke knacken. Auch dank einer neuen Überbauung mitten im Zentrum, wo einst der Volg stand. Wo das Fusionsmärchen seinen Anfang nahm.

