Merenschwand Weil der Boden in der Naturschutzzone immer tiefer absinkt: Nun reagiert der Kanton mit Massnahmen In der Gemeinde Merenschwand muss der Wasserhaushalt in der Naturschutzzone Schorengrindel bei der Reuss saniert werden, um eine weitere Senkung des Bodens zu verhindern. Nun ist klar, wie dieses Ziel erreicht werden soll. Melanie Burgener 17.08.2021, 09.54 Uhr

Christian Müller von der kantonalen Abteilung Landschaft und Gewässer ist für die Naturschutzgebiete im Reusstal zuständig. Im Schorengrindel in Merenschwand zeigt er, wo sich der Boden senkt. Melanie Burgener

Christian Müller greift unter die Wurzeln eines Baumes. Statt auf Erde, trifft seine Hand lediglich auf Luft. «Hier sieht man gut, was passiert. Der Boden unter diesem Baum ist etwa 30 Zentimeter abgesunken», sagt der Leiter des Werkhofes Rottenschwil von der Abteilung Landschaft und Gewässer des Kantons Aargau. Ein eindrückliches Bild.

Die Absenkung des Bodens ist nur eines der vielen Probleme, die hier in der Naturschutzzone Schorengrindel in Merenschwand herrschen. Eine Sanierung des Wasserhaushaltes soll diesen Problemen vorbeugen. Dafür liegt auf der Gemeinde Merenschwand nun ein Baugesuch auf. Um zu erklären, weshalb die Situation an dieser Stelle der Reussebene so prekär ist, muss Müller allerdings etwas ausholen.

Bauern verlangten die Trockenlegung der Reussebene in Merenschwand

In den 1950er-Jahren wurde die Reussebene immer wieder von grossflächigen Überschwemmungen geplagt. Vor allem für die Landwirtschaft sei das ein Problem gewesen, wie Müller erzählt. Um dagegen vorzugehen, hätten Merenschwander Bauern damals dafür gesorgt, dass ein Vorstoss beim Kanton eingereicht wurde.

Die Kantonsregierung und der Bund hätten erkannt, dass in diesem Gebiet des Reusstals Handlungsbedarf bestehe, so wurde die Reussebene zwischen Mühlau und Bremgarten in den 1970er-Jahren saniert und der ehemalige, inzwischen verlandete Arm des Flusses grösstenteils trockengelegt. Heute wird das Wasser aus dem Gebiet Schorengrindel, das im Rahmen der Sanierung als Naturschutzzone eingetragen wurde, über Kanäle und ein Pumpwerk in die Reuss entwässert.

Dieses Gebiet Schorengrindel in Merenschwand soll saniert werden, damit seltene Tierarten wieder hier leben können und der Boden nicht weiter absinkt. Screenshot geoadmin.ch

Nun können zwar die Bauern in Merenschwand ihre Felder meist unter trockenen Bedingungen bewirtschaften, doch das Gebiet Schorengrindel bringt einige Nachteile mit sich. «Diese Naturschutzzone ist ein Flachmoor und sollte ein feuchter Lebensraum sein», erklärt Christian Müller, der in seinem Amt auch für die Naturschutzgebiete im Reusstal zuständig ist. «Vor ein paar Jahren haben wir festgestellt, dass die Vegetation in diesem Schutzgebiet immer üppiger wird. Der Grund dafür ist, dass das Gebiet zunehmend trockener wird. Dadurch setzt der Torfkörper, den wir hier haben, Nährstoffe und CO 2 frei.»

Trockenheit vertreibt auch seltene Tierarten

Problematisch sei das vor allem deshalb, weil das Schorengrindel ein nährstoffarmes Gebiet sei und damit seltenen Tierarten einen idealen Lebensraum bieten soll. Aktuell werden diese aber von «Allerweltsarten» verdrängt, wie Müller erklärt. Ein weiterer Nachteil sei, dass sich der Boden im Gebiet immer weiter absenke. Dagegen sollen nun Massnahmen ergriffen werden.

Aufgrund starker Vernässungen in den Landwirtschaftszonen rund um das Schorengrindel wurden 2016 Untersuchungen zum Wasserhaushalt geführt. «Dabei stellte sich heraus, dass es bei starken Niederschlägen zu Engpässen beim Abfluss kommen kann. Die Hauptproblematik liegt aber bei der schnellen Austrocknung des Gebiets», erklärt Müller.

Damit das Wasser nicht ganz abfliesst, sondern im Bereich der Naturschutzzone etwa 10 bis 15 Zentimeter höher als bisher angestaut werden kann, sollen nun zwei Dämme gebaut werden. «Geplant sind Spundwände aus Holz an zwei neuralgischen Stellen. Zudem wird auch ein verbesserter Überlauf eingebaut, bei dem überschüssiges Wasser schnell abfliessen kann», zählt Christian Müller einige der geplanten Änderungen auf. Ein neuer Grundablass soll dafür sorgen, dass das Gebiet für die Bewirtschaftung zwischenzeitlich trockengelegt werden kann.

Weiter soll ein neuer Tümpel mit einem Ablassrohr entstehen, der Regenwasser auffangen und in eine bestehende, meist trockene Mulde ableiten könne. Ein weiterer bestehender Tümpel und der bestehende Graben sollen ausserdem nachgeschürft, also ausgebaggert werden. Denn aktuell seien diese sehr verwachsen und das Wasser werde bei starkem Regen nur langsam abgetragen. Müller sagt:

«Wir wollen keinen Nachteil für die Bauern schaffen. Wir arbeiten sehr eng mit ihnen zusammen. Ziel ist es, nur unser Naturschutzgebiet feucht zu halten.»

Das Baugesuch für dieses Vorhaben – «Ja, auch der Kanton muss dafür ein Gesuch einreichen», scherzt Müller – liegt noch bis am 24. August auf der Bauverwaltung der Gemeinde Merenschwand auf.