Bernadette Hölzl zeigt ihr Ökominihaus in Merenschwand

Seit einer Woche lebt Bernadette Hölzl in ihrem Ökominihaus in Merenschwand. Die drei Häuser im Dorfkern sind die erste Siedlung dieser Kleinwohnform in der Schweiz. Die 64-Jährige hat sich auf den 35 Quadratmetern eingerichtet und gewährt der AZ einen Einblick.

Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr