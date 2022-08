Gemeinderat führt fünf neue Tempo-30-Zonen in Merenschwand ein

Merenschwand Neue Tempo-30-Zonen in fünf Gebieten: Verkehr in Merenschwand soll langsamer werden Weil die Erfahrungen mit Tempo 30 im Zentrum von Merenschwand so gut sind, plant der Gemeinderat nun eine Ausweitung der Tempolimite. Neu soll es auch eine Verlangsamung auf sämtlichen Strassen in Benzenschwil geben. Melanie Burgener 10.08.2022, 05.00 Uhr

In fünf Gebieten der Gemeinde Merenschwand und deren Ortsteilen soll bis Ende Jahr eine Tempo-30-Zone eingeführt werden. Severin Bigler

(14.7.2017)

Gut zehn Jahre ist es her, seit die Gemeinde Merenschwand sich dazu entschieden hat, ihre Strassen etwas sicherer zu machen und deshalb im Zentrum eine Tempo-30-Zone eingeführt hat. 2020 kam dann der Wunsch, dass auch der Verkehr in anderen Gebieten des Dorfes verlangsamt wird, besonders jener im Ortsteil Benzenschwil.

«Wir haben mit der Tempo-30-Zone im Zentrum gute Erfahrungen gemacht», sagt Köbi Beck, Leiter der Abteilung Planung der Gemeinde, auf Anfrage der AZ. Deshalb, und weil es in Benzenschwil bisher keine 30er-Zonen gebe, gab der Gemeinderat im Frühling vor zwei Jahren bekannt, dass er jene Verkehrsmassnahme in verschiedenen Dorfteilen ausweiten möchte.

Damit dieses Projekt gut abgestützt ist, haben die Verantwortlichen zu Beginn des Vorhabens die Bevölkerung im Rahmen einer öffentlichen Mitwirkung daran teilhaben lassen. «Änderungswünsche sind damals nicht viele eingegangen. Dafür aber viele Bemerkungen von Leuten, die das Projekt begrüssen», erzählt Beck.

Tempolimite in fünf Dorfteilen soll noch vor Ende Jahr realisiert werden

Die einzelnen Eingaben und Anregungen, die es dennoch gegeben habe, seien in der Planung mitgenommen und durch einen Verkehrsplaner geprüft worden, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt. «In der Zwischenzeit ist dieses Projekt so weit gereift, dass Verkehrserhebungen vorgenommen worden sind», heisst es in der Mitteilung weiter. Diese Erhebungen sind laut Köbi Beck im Frühling dieses Jahres erfolgt.

Die Ergebnisse daraus hätten die Basis für notwendige Verkehrsgutachten und Massnahmenpläne zur Umsetzung der erweiterten Tempo-30-Zone gebildet. Seit dem 5. August liegen diese Dokumente öffentlich während eines Monats auf. Bis am 5. September kann dagegen Einsprache erhoben werden. Damit rechnet man auf der Gemeinde jedoch nicht.

«Bisher hat es keine Oppositionen gegeben. Klar ist es nicht auszuschliessen, dass jemand noch eine Anmerkung anbringt. Aber glaube nicht, dass das Projekt gekippt wird», sagt Köbi Beck. Wenn alles nach Plan verlaufe, sollen die Tempo-30-Zonen in Merenschwand, den Gebieten Benzenschwil, Unterrüti, Rickenbach und in der Allmend noch in diesem Jahr realisiert werden.

Auf der Rozenstrasse in Merenschwand gilt Tempo 30 schon seit 8 Jahren. Christof Borner-Keller (neue Zz) / NZZ

Die meisten Tempo-30-Zonen gibt es in Benzenschwil

Am meisten von der Ausweitung betroffen ist der Merenschwander Ortsteil Benzenschwil. Ein Grossteil aller Strassen, abgesehen von der Dorfstrasse, dürfen künftig nur noch mit 30 km/h befahren werden. Darunter zum Beispiel die Hüselerstrasse, das Unter- und das Oberdorf oder der Chäsiweg. In Merenschwand selbst betrifft es die Zonen Weingarten und Müli.

Weiter wird die Tempolimite in der Allmend in den Zonen Schachewäge, Allmendweg, Industrie Nord und Industrie Süd und auch in Unterrüti realisiert. In Rickenbach sind vier Wege und Strassen in den Zonen Siebeneichen und Feldstrasse von den Änderungen betroffen.

Die neuen Tempo-30-Zonen werden in den jeweiligen Strassen mit Verkehrstafeln und Bodenmarkierungen signalisiert. Verkehrsinseln oder Ähnliches seien nicht geplant, so Köbi Beck. Nach einem Jahr soll die Wirksamkeit dieser Massnahmen überprüft werden», ergänzt er.