Merenschwand Nach Brandserie: Waldhütte Galgenholz erstrahlt bald in neuem Glanz Im August 2019 brannte die Waldhütte der Merenschwander Ortsbürger lichterloh. Ein junges Paar hatte sie angezündet. Knapp zwei Jahre später wird sie nun an gleicher Stelle wiedereröffnet. Pascal Bruhin 12.04.2021, 05.00 Uhr

In der Nacht auf Samstag, 17. August 2019, brannte die Waldhütte Galgenholz in Merenschwand lichterloh.

zvg

Gross war das Entsetzen der Merenschwanderinnen und Merenschwander, als am 17. August 2019 die Waldhütte Galgenholz in Flammen aufging. Wenig später stellte sich heraus, dass es sich dabei um Brandstiftung handelte.

Die beiden jungen Täter legten drei Brände innert 27 Stunden

Ein damals 22-Jähriger und seine 17-jährige Freundin hatten innerhalb von nur knapp 27 Stunden in der Gemeinde gleich an drei Orten Feuer gelegt. Die Kistenfabrik und die Thujahecke bei einem Einfamilienhaus konnten von der Feuerwehr schnell gelöscht und so eine komplette Zerstörung und Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Die gerufene Feuerwehr konnte die Waldhütte im August 2019 nicht mehr retten. Tele M1

Doch für die Waldhütte Galgenholz kam jede Hilfe zu spät. «Sie war nicht mehr zu retten», schrieb die Kantonspolizei damals im Anschluss. Denn als die Feuerwehr in der Nacht auf den 17. August kurz nach 3 Uhr beim Holzhaus eintraf, stand dieses bereits in Vollbrand. Der Sachschaden betrug mehrere hunderttausend Franken. Personen wurden keine verletzt.

Neubau wird Mitte Jahr fertiggestellt

Nun erstrahlt die Waldhütte nach knapp zwei Jahren in neuem Glanz. In wenigen Wochen wird der Neubau an gleichem Ort und Stelle fertig gebaut sein. Die Grundfläche entspricht jener des Vorgängers, jedoch wurde neu auf einen behindertengerechten Zugang und WC-Anlagen geachtet, wie Gemeindeammann Hannes Küng auf Anfrage bestätigt. Bis Ende Juni soll die Waldhütte dann komplett fertiggestellt sein. Über die definitiven Kosten des Neubaus könne erst dann berichtet werden.

Die Waldhütte ist im Bau. Ende Juli soll sie fertiggestellt sein. zvg

Die beiden Brandstifter konnten damals bereits kurz nach ihren Taten festgenommen werden und gestanden sofort, alle drei Feuer gelegt zu haben. Während die junge Frau, nach seinen Aussagen heute die Ex-Freundin ihres Mittäters, sich vor dem Jugendgericht verantworten musste, wurde der damals 22-Jährige im August letzten Jahres vor dem Bezirksgericht Muri verurteilt.

Strafe wurde zu Gunsten einer Ersatzmassnahme aufgeschoben

Statt einer Gefängnisstrafe ist der junge Mann als Ersatzmassnahme seit den Brandstiftungen in Therapie zur Behandlung seiner psychischen Störung und seines Cannabiskonsums. Da er, seiner Aussage zufolge, bei den Bränden mitgeholfen hat, weil er unter dem Druck seiner damaligen suizidgefährdeten Freundin stand, bekam er von den Bezirksrichtern eine gute Prognose. «Sie haben Defizite, die behandelbar sind», lautete die Urteilsbegründung des Gerichtspräsidenten damals.

Der 22-jährige Brandstifter musste sich vor dem Bezirksgericht Muri verantworten, seine damals minderjährige Mittäterin vor dem Jugendgericht. Tele M1

Zweite Brandserie erschütterte Merenschwand nur wenige Monate später

Unabhängig von den drei Bränden im August erschütterte Merenschwand im Dezember 2019 gleich noch eine zweite Brandserie. Anfang Dezember kam es zu weiteren vier Brandstiftungen. Am 1. Dezember fiel das älteste Haus von Merenschwand, der sogenannte «Spittel» an der Schwanenstrasse 7, den Flammen komplett zum Opfer.

Das älteste Haus Merenschwands ist in der Nacht auf den 1. Dezember 2019 in Flammen aufgegangen. Andrea Weibel (4. Dezember 2019)

Tags darauf brannten eine Bank vor einer Holzbeige am Kirchplatz und danach ein ehemaliger Stall an der Rozenstrasse. Dank des schnellen Feuerwehreinsatzes blieb der Schaden an beiden Orten aber gering.

Die Sitzbank vor der Holzbeige eines Holzhauses wurde am 2. Dezember 2019 angezündet. zvg / Kapo Aargau (2. Dezember 2019)

Am 6. Dezember wurde in einem Einfamilienhaus an der Mühlemattstrasse Feuer gelegt. Auch bei dieser zweiten Brandserie konnte der Täter nach kurzer Zeit ermittelt werden. Zehn Verdächtige wurden zwischenzeitlich verhaftet, darunter auch der 22-jährige Brandstifter der August-Brände.

Täterschaft der Brandstiftung am ältesten Haus ist nach wie vor unbekannt

Ein damals 37-jährige Schweizer legte jedoch ein Teilgeständnis ab. Er gab zu, die drei Brände vom 2. und 6. Dezember gelegt zu haben. Den ersten Brand vom 1. Dezember gestand er jedoch nicht. Das Bezirksgericht Muri verurteilte den Täter im Januar 2021 zu einer Freiheitsstrafe von 48 Monaten, aufgeschoben zu Gunsten einer stationären Massnahme zur Behandlung seiner Alkoholsucht, sowie einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen.

Die Brandstiftung am ältesten Haus Merenschwands konnte man ihm nicht nachweisen. Der Täter ist nach wie vor unbekannt. Laut Medienstelle der Staatsanwaltschaft Aargau gäbe es jedoch keine Hinweise auf eine Dritttäterschaft.