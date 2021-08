Ortsbürger Merenschwand sagen Ja zum 5,5-Millionen-Kredit

Merenschwand Ja zum 5,5-Millionen-Kredit: Vier der fünf neuen Häuser im Zentrum Benzenschwil gehören jetzt den Ortsbürgern An einer ausserordentlichen Versammlung hat die Ortsbürgergemeinde Merenschwand über einen Kredit von 5,5 Mio. Franken entschieden. Damit soll ein weiteres Mehrfamilienhaus auf der neuerworbenen Parzelle im Dorfteil Benzenschwil gebaut werden. Melanie Burgener 27.08.2021, 05.00 Uhr

An einer ausserordentlichen Versammlung stimmten die Ortsbürger Merenschwand dem Kredit von 5,5 Mio. Franken für die Arealüberbauung Zentrum Benzenschwil zu. Melanie Burgener

In knapp 40 Minuten waren alle Geschäfte erledigt. Und das, obwohl es um viel Geld ging. Anlass der ausserordentlichen Versammlung, an der am Mittwochabend 21 Ortsbürger teilnahmen, war eine Wendung im Projekt Arealüberbauung Zentrum Benzenschwil. Diese verlangte einen neuen Ausführungsbeschluss und die Zustimmung für einen Kredit von 5,5 Mio. Franken für ein neues Mehrfamilienhaus.