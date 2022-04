Merenschwand: Abwasserreinigungsanlagen werden zusammengelegt

Merenschwand Für Freiämter und Obfelder Abwasser: Jetzt sollen zwei Reinigungsanlagen zusammengelegt werden Die Abwasserreinigungsanlage (ARA) Reuss-Schachen in Merenschwand hat eine Sanierung nötig. Gleichzeitig hat sie sich aber auch um neue Partner bemüht. Eine Machbarkeitsstudie hat gezeigt, dass eine Zusammenlegung mit der ARA Obfelden ideal wäre. Dies soll nun geplant werden. 19.04.2022, 05.00 Uhr

Die Merenschwander Abwasserreinigungsanlage Reuss-Schachen von oben. zvg

Die Abwasserreinigungsanlage (ARA) Reuss-Schachen in Merenschwand reinigt das Abwasser der Verbandsgemeinden Merenschwand, Aristau und Beinwil. Im Jahr 2005 wurde sie zuletzt komplett saniert und erneuert. In den kommenden Jahren wird ein Grossteil der Ausrüstung und Anlagetechnik die Lebenserwartung erreicht haben.

«Für nächste Sanierungs- und Werterhaltungsprojekte ist somit der ideale Zeitpunkt gekommen», heisst es in einem Medienbericht. Ein Zusammenschlussprojekt mit den umliegenden Anlagen in Zwillikon und in Obfelden wurde geprüft, jedoch verworfen.

lm Oktober 2020 bekundete der Zweckverband Reuss-Schachen im Sinne einer vorausschauenden Planung nochmals das Interesse für eine gemeinsame Lösung mit der ARA Obfelden. Daraufhin gaben die Gemeinde Obfelden und der Zweckverband Reuss-Schachen, unter Einbezug der kantonalen Fachstellen, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag.

Eine Zusammenarbeit wäre genau jetzt ideal

«Aus wirtschaftlicher und gewässerökologischer Sicht konnte durch die Machbarkeitsstudie gezeigt werden, dass der Zusammenschluss der beiden Abwasserreinigungsanlagen bereits in erster Generation nach Anschluss wirtschaftlich ist», freuen sich die Verantwortlichen. «Der aktuelle Zeitpunkt ist aufgrund des Handlungsbedarfs beider Anlagen ideal, um Synergien zu nutzen und eine gemeinsame Lösung zu finden.»

Für das Vorprojekt des Zusammenschlusses wurde ein Kredit bewilligt und die Arbeiten vergeben. In diesem Vorprojekt werden die Bewilligungsfähigkeit, die Umbaumassnahmen beider Anlagen sowie die Verträge für den Zusammenschluss und die Kostenschätzung erarbeitet. Sie schreiben: «Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben wird das Ausbauziel definiert und der neuste Stand der Technik berücksichtigt.»

Die ARA Reuss-Schachen, deutlich erkennbar an den blauen Toren. zvg

Als Standort der gemeinsamen Anlage ist jener der heutigen ARA Reuss-Schachen vorgesehen, wobei in Obfelden Regenbecken, Pumpwerk sowie eine Verbindungsleitung erhalten bleiben beziehungsweise erstellt werden müssen.

Bis Mai 2022 soll das Vorprojekt abgeschlossen und durch den Gemeinderat verabschiedet werden. Demzufolge ist die Kreditgenehmigung an der Gemeindeversammlung im November 2022 vorgesehen. (az)