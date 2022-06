Merenschwand: Überbauung Reussblick an der Luzernstrasse kommt

Merenschwand Fünf Häuser, eine Begegnungszone und viel Grünflächen – so wird die Überbauung Reussblick den Dorfeingang prägen An der südöstlichen Einfahrtsachse nach Merenschwand entsteht ab diesem Sommer eine neue, fünfteilige Wohnüberbauung namens Reussblick mit 17 Wohneinheiten. Ein Gebäude hat dabei einen speziellen Charakter. Marc Ribolla 18.06.2022, 05.00 Uhr

Die Überbauung Reussblick in Merenschwand an der Luzernstrasse wird aus fünf unterschiedlichen Häusern bestehen. Visualisierung: zvg

Der Name der zukünftigen Wohnüberbauung an der Luzernstrasse in Merenschwand ist Programm. «Reussblick» heisst das Projekt, das von der Reussblick Immo AG von Sandro Vollenweider als Bauherrschaft und Generalunternehmer umgesetzt wird. Den Bewohnenenden bietet sich aus der leicht erhöhten Lage eine Aussicht in Richtung Reussebene.