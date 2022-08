Der Wissenbach in Merenschwand wird freigelegt

MERENSCHWAND Fischfreundlich aber auch bereit fürs Jahrhunderthochwasser: Der Wissenbach wird freigelegt Die Kantonsstrasse in Merenschwand wird seit April saniert. Nebst dem Kreisel Hirschen und neuen Bushaltestellen wird auch am Wissenbach gearbeitet. Der soll ein offenes, für Kleintiere attraktives Bachbett bekommen. Die AZ hat nachgefragt, wie die Bauarbeiten laufen. Laura Koller 12.08.2022, 05.00 Uhr

Seit dem Baustart Ende April wird an der Kantonsstrasse in Merenschwand gearbeitet. Unter anderem wird auch der Wissenbach freigelegt, der soll in einem offenen Bachbett neben dem Restaurant Huwyler durchfliessen. Laura Koller

In der Merenschwander Dorfmitte soll es wieder plätschern und grün werden. Daher wird als Teil der Bauarbeiten an der Kantonsstrasse der Wissenbach offengelegt. Auf einer Länge von 130 Metern, entlang der Bremgarterstrasse bis zum Restaurant Huwyler, wird ein offenes Bachbett gebaut. Mit dem plangemässen Abschluss der ersten Bauphase im November soll der Wissenbach bereits durch den neuen, natürlichen Kanal fliessen.

Das dient einerseits dem Hochwasserschutz, «ausschlaggebend war jedoch die Aufwertung des entsprechenden Abschnittes für Flora, Fauna sowie für die Anwohner und Passanten», schreibt Rolf Niederhauser, Projektleiter Strassenbau vom Kanton Aargau. Bis anhin floss der Wissenbach durch einen offenen Betonkanal, das neue Bett bedeutet eine «deutliche Bereicherung» für den Lebensraum von Kleintieren.

Deshalb wird für die Fische ein natürliches Bachbett mit Steinblöcken gebildet. Wurzelstöcke und Steinhaufen werden am Bachufer platziert und die Böschungen werden mit einheimischen Pflanzen gestaltet. Dafür arbeitet das Tiefbauamt eng mit der Abteilung Landschaft und Gewässer, dem Wasserbau und mit Fachspezialisten der Fischerei zusammen.

Bachdurchlass muss ein Jahrhundertwasser durchleiten

Dem neu gestalteten Wissenbach sehen Daniel Klausner und Carl Baumgartner gespannt entgegen. Sie sind freiwillige staatliche Fischereiaufseher. Baumgartner hat die Aufsicht über den Wissenbach in der Region zwischen Merenschwand und Beinwil. Er bedauert, wie der Fluss in den letzten Jahrzehnten für den Hochwasserschutz begradigt wurde, denn:

«Der Wissenbach wäre ein super Gewässer mit einem schönen Forellenbestand.»

Daniel Klausner ist für das Fischereirevier zwischen Boswil und Muri zuständig, aber weil er in Benzenschwil lebt, liegt ihm die Angelegenheit am Herzen. Klausner wünscht sich ein tierfreundlicheres Gewässer: «Es braucht Fischunterstände und unterschiedliche Strömungsgeschwindigkeiten im Bachbett.» So würden Stellen geschaffen, wo die Fische stehen und sich erholen können.

Bis zum Baustart floss der Wissenbach im Merenschwander Dorfzentrum durch diesen Beton-Kanal. Eddy Schambron (25.9.2019)

Damit die Fische und Kleintiere gut unter der Strasse durch bis ins neue Bett kommen, wird ein neuer Bachdurchlass gebaut. «Der muss ein Jahrhunderthochwasser durchleiten mit 50 Zentimeter Freibord», erklärt Niederhauser schriftlich. Es soll also selbst bei Hochwasser im Kanal noch ein halber Meter Raum vorhanden sein. Deshalb wird der neue Durchlass eine Breite von 7 Metern haben, das ist mehr als drei Mal so breit wie der bisherige mit 2,2 Metern.

Die Fische wurden vor der Bachumleitung abgefischt

Bei den Bauarbeiten werde der Bach so lange wie möglich im alten Bachbett gelassen, schreibt Niederhauser. Danach wird das Gewässer umgeleitet: «Während des Abbruchs vom bestehenden Durchlass wird der Bach in grossen Rohren durch die Baustelle vom neuen Durchlass geführt.» Die Fische wurden zuvor abgefischt und werden später wieder eingesetzt, berichtet der Pächter Baumgartner.

Die grosse Baustelle im Herzen von Merenschwand dient aber nicht nur Flora und Fauna. Die Automobilisten können sich über den neuen Kreisel Hirschen freuen, für Fussgängerinnen und Fussgänger gibt es vier neue Strassenübergänge und neue Bushaltestellen.

Die Arbeiten wurden Ende April gestartet, seit Ende Mai ist die Bremgarterstrasse und damit auch die Fahrt durchs Dorf gesperrt. Diese Sperrung dauert noch bis Mitte November. Wenn alles nach Plan läuft, soll der Kreisel und die gesamte Baustelle im Frühsommer 2023 fertiggestellt sein. Rolf Niederhauser ist mit dem Baufortschritt zufrieden: «Es gab bisher keine Überraschungen.» Die Arbeiten seien im Zeitplan, wobei auch das stabile und trockene Wetter mithelfe.