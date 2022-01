In Merenschwand steht die erste Ökominihaus-Siedlung

merenschwand Die erste Schweizer Ökominihaus-Siedlung ist bezugsbereit: Drei Frauen ziehen ein Es brauchte etwas länger als geplant. Doch nun sind die drei Ökominihäuser neben der Merenschwander Kirche bezugsbereit. Tanja Schindler, die Initiantin des Projektes, hofft nun, dass die Siedlung zum Türöffner für weitere Minihäuser werden kann. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 19.01.2022, 05.00 Uhr

Die ersten zwei Häuser der Ökominihaus-Siedlung in Merenschwand sind bezugsbereit, auch das Fundament für das dritte Haus steht bereits. Nathalie Wolgensinger

Das erlebt man auch nicht alle Tage, dass jemand von einem Projekt derart begeistert und überzeugt ist, dass er gleich drei Häuser finanziert. Für die Initiantin der ersten Ökominihaus-Siedlung, Tanja Schindler, war dies aber die Rettung in allerletzter Sekunde. Ihr Projekt stand letztes Jahr auf Messers Schneide. Dabei hatte alles so gut angefangen.

Im Dezember 2019 war es so weit: Die Baubiologin hatte drei Käufer gefunden, die ein Haus in der ersten Ökominihaus-Siedlung der Schweiz, in Merenschwand, kaufen wollten. Dann aber kam Corona und machte ihrem Vorhaben einen fetten Strich durch die Rechnung. Sie erzählt:

«Die Käufer waren entweder selbstständig erwerbend oder wegen Corona in unsichere Arbeitsverhältnisse geraten und mussten deswegen von ihrem Kaufvertrag zurücktreten.»

Das war ein herber Schlag für die Innerschweizerin, die Ökominihäuser nicht nur baut, sondern in Altdorf auch ein eigenes bewohnt. Die Wohnform ist gefragt und die Pandemie befeuert die Nachfrage nach der nachhaltigen Art zu leben zusätzlich. «Die Faszination für diese Wohnform ist gross», bestätigt Schindler.

Klein, aber oho: Die Ökominihäuser bieten viel Platz, von aussen vermutet man das gar nicht. Nathalie Wolgensinger

Doch auf die erste Begeisterung folgt oft die Ernüchterung. Denn pro Person stehen 40 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung und die Banken gewähren für die Minihäuser keine Hypothek. Tanja Schindler begründet dies so:

«Banken vergeben Hypotheken nur dann, wenn das Land, auf dem das Haus steht, auch in das Eigentum übergeht. Das ist aber bei Minihäusern nicht der Fall.»

Sie betont, dass man sich auf der kleinen Wohnfläche nicht eingeengt fühle. Die Reduktion auf das Minimum sei zudem aus ökologischer Sicht der vernünftigste Schritt, den man machen könne.

Eine glückliche Fügung gab dem Projekt eine neue Ausgangslage

Tanja Schindler erzählt: «Ich stand kurz davor, alles abzubrechen.» Damit wäre die ganze Vorarbeit für die Katz gewesen. Doch eine glückliche Fügung wollte es, dass eine Investorin vom Projekt erfuhr und derart begeistert war, dass sie die Finanzierung von rund 850'000 Franken für alle drei Häuser übernahm.

So konnten bereits vor Weihnachten die ersten beiden Häuser an der Schwanenstrasse aufgestellt werden. Bis Ende des Jahres sind die Erschliessungsarbeiten abgeschlossen. Das dritte Haus befindet sich noch im Bau, es wird voraussichtlich im April bezugsbereit sein.

Zehn Jahre sind zugesichert: So lange dürfen die Häuser an der Schwanenstrasse stehen bleiben. Nathalie Wolgensinger

Die Investorin ist von der minimalistischen Wohnform nicht nur begeistert, sie wird auch selbst in eines der Häuser ziehen. Die anderen zwei Ökominihäuser wurden ebenfalls verkauft. Auch diese gingen an zwei Frauen. Schindler erzählt: «Eine der Käuferinnen steht kurz vor der Pension und will ihren dritten Lebensabschnitt in diesem Haus verbringen. Die dritte Käuferin ist eine Frau Mitte 50, deren Kinder ausgezogen sind und die nun nicht mehr so viel Platz zum Leben braucht.»

Tanja Schindler freut sich, dass ihr Projekt nun doch noch realisiert werden konnte. Sie ist überzeugt, dass die Siedlung in Merenschwand als Türöffner für ähnliche Projekte in der Schweiz fungiert, und sie freut sich, dass sich ihre Vorarbeit nun doch noch ausbezahlt hat.

Der ehemalige Gemeindeammann hatte die Idee

Es war Merenschwands ehemaliger Gemeindeammann Hannes Küng, der das Projekt ermöglichte. Eine Dokumentation des Schweizer Fernsehens brachte ihn auf die Idee, die Brache im Kirchenbezirk für die Zwischennutzung von zehn Jahren zur Verfügung zu stellen.

Küng kommentierte damals: «Wir haben mehrere unbebaute Areale im Siedlungsgebiet, die Eigentum der Ortsbürger oder der Einwohnergemeinde sind. Zehn Jahre sind ein kurzer Zeitraum, so verbauen wir uns nichts, sondern erhalten im Gegenteil in dieser Zeit Steuerzahler hinzu. Der Gemeinderat war sich schnell einig.»

Mehr Informationen gibt es unter: www.oekominihaus.ch

