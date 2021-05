Merenschwand An die Elite-Uni in London kommt fast niemand – dieser Oberfreiämter schaffte es und wurde sogar zweifach ausgezeichnet Michael Stirnimann räumte an der Elite-Universität London School of Economics gleich zwei Preise ab, die an die besten Studierenden vergeben werden. Ein Mann, um den man sich keine Sorgen machen muss und der aus der Not in Coronazeiten eine Tugend macht. Nathalie Wolgensinger 18.05.2021, 05.00 Uhr

Michael Stirnimann holte sich für seine Masterarbeit gleich zwei Auszeichnungen an der London School of Economics. Foto: zvg

Wenn Michael Stirnimann sagt, dass es schwierig sei, einen Platz an der London School of Economics (LSE) zu erhalten, dann ist das ziemlich untertrieben. Die Studienplätze sind derart begehrt, dass die Chance, einen zu erhalten, im ein- bis sehr tiefen zweistelligen Prozentbereich liegt. Nur die Besten bekommen einen Platz.

Dass er einer dieser vierzig begehrten Studienplätze erhielt, spricht für den Ehrgeiz und den Fleiss des 27-Jährigen aus Merenschwand. Ausgestattet mit Stipendien der schweizerischen Studienstiftung und von Rotary Schweiz reiste er vor anderthalb Jahren nach London, um am Masterprogramm der besten Universität Europas im Bereich Sozialwissenschaft und Management teilzunehmen. Er erzählt:

«Ich hatte Respekt vor der Herausforderung, die mich da erwartete.»

Gemeinsam mit talentierten Studierenden aus aller Welt habe er eine lehrreiche, aber auch sehr intensive Zeit erlebt, blickt er zurück. Es sei ein Privileg gewesen, mit Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenzuarbeiten und gesellschaftliche Herausforderungen aus verschiedenen Blickwinkeln zu diskutieren.

Schon seine Maturaarbeit war herausragend

Michael Stirnimann wuchs in Merenschwand auf, besuchte die Bezirksschule in Muri und anschliessend die Kantonsschule in Wohlen. Seine Eltern gehören keiner Partei an, am Familientisch sei aber immer engagiert diskutiert worden, erzählt er. So entdeckte er bereits früh seine Leidenschaft für Politik. Und so verwundert es nicht weiter, dass bereits seine Maturaarbeit zum Thema «Totalitäres Nordkorea» als herausragend ausgezeichnet wurde.

Mitzuverfolgen, wie Meinungen gemacht werden und wie es gelingt, Lösungen zu finden, das fasziniere ihn, erzählt er. So lag es auf der Hand, dass er Politikwissenschaften an der Uni in Zürich studieren würde. Im Nebenfach schrieb er sich für moderne Geschichte ein. Auch seine Bachelorarbeit gehörte zu den Besten des Jahrgangs.

Die Masterarbeit, die er an der Londoner Universität schrieb, befasste sich mit der Frage, welche Kriterien für den Wahlerfolg einer Partei wichtiger werden, wenn sie sich gegen ideologisch nahe oder weit entfernte Konkurrenten behaupten muss. Die Resultate zeigten, dass beispielsweise die Kompetenzeinstufung in einem Themenbereich wichtig ist, wenn mehrere Parteien eine ähnliche Position anbieten. Die Kompetenz spiele hingegen keine Rolle, wenn die Partei die einzige mit dieser Position ist. Damit zeigen die Studienresultate wichtige Konsequenzen für Parteistrategien auf und bereichern die Diskussion um den Aufstieg neuer Parteien. Mit Professorin Sara B. Hobolt hatte er eine renommierte Politikwissenschafterin als Beraterin zur Seite.

Mitarbeiter der Schweizer Botschaft in den USA

Der begeisterte Eishockeyspieler konnte auch von seinen Erfahrungen als Mitarbeiter der Schweizer Botschaft in den USA zehren. Während seines Praktikums in Washington im Jahr 2019 verfasste er unter anderem vertiefte Analysen zur politischen Entwicklung in den USA und zur US-Aussenpolitik. Zudem konnte er an bilateralen Treffen teilnehmen und Hintergrundinformationen bei Kongressangehörigen beschaffen.

Dass er mit seiner Masterarbeit gleich zwei Auszeichnungen holen würde, jene für die beste Masterarbeit und den höchsten Notendurchschnitt insgesamt, damit habe er nicht gerechnet, erzählt er und fügt an:

«Ich habe enorm viel Zeit und Aufwand in meine Masterarbeit gesteckt, aber gleich ausgezeichnet zu werden, sogar noch zusätzlich für die beste Leistung insgesamt, das war doch etwas ganz Besonderes und Unerwartetes.»

Dass die Abschlussfeier im März bloss virtuell stattfand, bedauert er. Corona verunmöglichte es auch, dass er nach seinem Studium auf Reisen gehen konnte. Doch der fleissige junge Mann machte aus der Not eine Tugend und belegte online einen Arabisch-Sprachkurs.

Beruflich engagiert er sich erstmals beim «staatslabor» – einem jungen Start-up, das sich für mehr Innovation in der öffentlichen Verwaltungen einsetzt. Längerfristig könnte er sich auch eine Bewerbung beim diplomatischen Concours vorstellen, da ihn die Rolle der Schweiz auf internationalem Parkett fasziniert. Eines steht jedoch fest: Um ihn muss man sich ganz bestimmt keine Sorgen machen. Mit diesem vorzüglichen Abschluss steht ihm die ganze Berufswelt offen.