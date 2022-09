Unfall in Merenschwand: LKW kollidiert mit Auto

Merenschwand 69-Jährige missachtet unter Alkoholeinfluss die Vorfahrtsregel und kollidiert mit einem LKW Am Donnerstagnachmittag kam es zu einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Personenwagen. Die Autofahrerin musste mit Hilfe der Feuerwehr geborgen werden. Sie wurde zwecks Kontrolle ins Spital transportiert. Bei ihr konnte der Einfluss von Alkohol festgestellt werden. 23.09.2022, 11.25 Uhr

Unfall Merenschwand, 22. September 2022 Kapo AG Unfall Merenschwand, 22. September 2022 Kapo AG Unfall Merenschwand, 22. September 2022 Kapo AG

Am Donnerstagnachmittag, kurz vor halb drei Uhr, fuhr eine 69-jährige Autofahrerin aus dem Kanton Zürich auf der Hagnauerstrasse und bog rechts in die Zürichstrasse ein. Gleichzeitig fuhr ein 56-jähriger Chauffeur mit seinem Lastwagen auf der Zürichstrasse in Richtung Obfelden.

Im Kreuzungsbereich kam es gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Aargau zu einer Kollision zwischen dem Lastwagen und dem Personenwagen. Dabei wurde das Auto der 69-Jährigen ins angrenzende Wiesland geschoben. Die Frau musste mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Sie wurde mit einem Rettungswagen zwecks Kontrolle in ein Spital transportiert. Der Lastwagenchauffeur blieb unverletzt, schreibt die Kantonspolizei weiter. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Bei der Frau ergab der durchgeführte Atemalkoholtest einen qualifizierten Atemalkoholwert. Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung gegen die Frau und ordnete eine Blutprobe an. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen. Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte die Autofahrerin den Vortritt gegenüber dem Lastwagen missachtet haben. Der Führerausweis wurde ihr abgenommen. (fan)

Die aktuellen Polizeibilder:

A1 bei Suhr, 20. September: Zwei Totalschäden nach Streifkollision. Die Mittelleitplanke wurde auch stark beschädigt. Kapo Aargau Erlinsbach, 18. September: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt. Kapo Aargau Niederlenz, 11. September: Am Sonntagabend kollidierte ein Auto mit einer Fussgängerin. Diese wurde weggeschleudert und schwer verletzt. Kapo AG Spreitenbach, 9. September: In der Nacht auf den 9. September haben Unbekannte den Bankautomaten der Bank Cler im Shoppi Tivoli gesprengt. Sie sind mit Bargeld geflüchtet. Eine Suche inklusive Helikopter blieb vorerst ohne Erfolg. Kapo AG Wildegg, 8. September: Ein 18-Jähriger gerät auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit anderen Autos. Er gibt daraufhin seinen Führerausweis ab. Eine Person wird verletzt ins Spital gebracht. Kapo AG Birrwil, 6. September: Das linke Vorderrad eines Traktor löst sich, während dieser einen Hang hinunter fährt. Das Rad rollt weiter und fliegt in der Folge in die Fassade eines Hauses. Verletzt wird niemand, es entsteht aber Sachschaden. Kapo AG Villmergen, 6. September: Kollision mit Lieferwagen endet für Kuh und Kalb tödlich. Kapo Aargau Reinach, 4. September: Rund um ein Autotreffen führte die Polizei Kontrollen durch und zog sechs illegal abgeänderte Sportwagen aus dem Verkehr. Kapo Aargau Kölliken, 1. September: Ein 26-Jähriger BMW-Fahrer geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Audi. Der Fahrer gab an, ihm sei schwindlig geworden. Kantonspolizei Aargau Leimbach, 1. September: Ein 79-Jähriger geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Lastwagen. Kantonspolizei Aargau Schafisheim, 1. September: Im Anstatthotel wurde Feueralarm ausgelöst. Ein Bewohner hatte in einem Zimmer etwas gekocht. Feuerwehr und Polizei mussten nicht eingreifen. Natasha Hähni