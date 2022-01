Hermann Widmer geht täglich auf Güsel-Tour in Villmergen

Menschen hinter den Ehrenämtern Seit drei Jahren geht Hermann Widmer täglich auf Güsel-Tour in Villmergen, dabei findet er so manch Unappetitliches Es gehört es zu Hermann Widmers täglicher Routine, die Villmerger Strassen vom Abfall zu befreien. Ausgerüstet mit einer Greifzange und einem Einkaufssack schreitet der 88-Jährige die Wege und Plätze der Gemeinde ab und liest Tag für Tag unzählige Zigarettenstummel und oft auch Skurriles von den Strassen auf. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 04.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seinem Sperberauge entgeht nichts: Hermann Widmer hat ein «Fötzeli» im Gebüsch entdeckt. Chris Iseli

Gebeugt steht Hermann Widmer auf dem Villmerger Dorfplatz und versucht, mit seiner Greifzange einen feststeckenden Zigarettenstummel aus einer Ritze zu entfernen. «So du, chom!», murmelt er vor sich hin.

Der Zigarettenstummel steckt tief fest. Widmer greift in seine rechte Hosentasche und fördert eine spitze Schraube zu Tage. «Die habe ich immer dabei, die hilft!», kommentiert er lachend. Und siehe da: Der Stummel löst sich und schwups landet er in der Tragtasche, in der bereits unzählige weitere Glimmstängel, Plastikfötzelchen und leere Aludosen gelandet sind.

Während Widmer weiter geht und mit Argusaugen den Dorfplatz scannt, wird er von den vorbeieilenden Menschen kritisch gemustert. Man kann die Fragen förmlich von ihren Gesichtern lesen: «Was macht der alte Mann da?»

Littering? Für ihn so normal wie die Kälte im Winter

Die Antwort ist banal: Er liest alles das auf, was die Villmergerinnen und Villmerger auf den Boden werfen. Das sind nebst Zigaretten vor allem Plastikverpackungen, Nastücher und Aludosen. Das tut er seit drei Jahren. Jeden Tag, bei jedem Wetter. Auch an diesem Dienstag im Advent, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Unterwegs mit Hermann Widmer auf seiner Abfalltour durch Villmergen. Chris Iseli

Littering nennt sich die Unsitte neudeutsch. Weshalb man den Abfall nicht einfach in einen Kübel entsorgt, diese Frage stellt sich der 88-Jährige schon lange nicht mehr. Er klaubt eine Plastikverpackung aus der Hecke vor der Raiffeisenbank. Einige Schritte weiter ruft er: «Gsehsch jetzt do?» Er streckt die Greifzange hoch, in der eine zerknitterte Quittung steckt.

Solche Zettelchen finde er jeden Tag an dieser Stelle, erzählt er. Er stellt dies ohne Ärger oder Groll fest. Für ihn ist Littering mittlerweile so normal geworden wie die Kälte im Dezember. Er kommentiert diesen Umstand trocken: «Wa wotsch mache?»

Seine Ausbeute: Zwei gefüllte 110-Liter-Säcke pro Woche

Am Anfang dieser aussergewöhnlichen Geschichte stehen die gesundheitlichen Probleme seiner Frau. Er erzählt: «Unser Haus hatte viele Treppen, die meine Frau nicht mehr bewältigen konnte. Wir verkauften es und zogen in eine Wohnung.»

Auch das trifft Widmer auf seiner Runde regelmässig an: Kleine Abfalldepots mitten im Dorf. Chris Iseli

Nun fehlte dem ehemaligen Mitarbeiter der Villmerger Gemeindeverwaltung nicht nur sein geliebter Garten, sondern die tägliche Bewegung. Fortan unternahm er stattdessen kleine Touren durch das Dorf. Der Abfall, der überall auf den Strassen lag, entging ihm dabei nicht. So beschloss er, seine Ausflüge mit Greifzange und einen Sack anzutreten.

Es vergeht fast kein Tag, an dem Widmer nicht unterwegs ist und das auf unterschiedlichen Touren. Er erzählt:

«Ich fülle normalerweise zwei 110-Liter-Säcke pro Woche.»

Diese kann er in der Tiefgarage seines Wohnblocks deponieren, wo sie von den Mitarbeitern des Bauamtes abgeholt werden.

Hat Widmer immer im Hosensack dabei: Einen spitzen Nagel, um Zigarettenstummel aus den Ritzen zu friemeln. Chris Iseli

Wie auf Kommando erscheinen zwei Mitarbeiter des Bauamtes. Sie sind damit beschäftigt, das Ufer des Erusbaches zu reinigen. Sie seien froh um die Hilfe von Widmer, bestätigt einer der Männer, der eine Fischerhose trägt.

Dann steigt er in den eiskalten Bach und holt mit einer Greifzange leere Dosen vom Bachgrund. Sein Kollege steht am steilen Ufer und klaubt einen prall gefüllten Plastiksack aus dem Gebüsch. Er flucht leise vor sich hin, der nicht eben appetitliche Inhalt des Sackes fällt heraus und liegt nun wild verstreut am Boden. Widmer zeigt auf den Abfalleimer, der gleich daneben steht. Dort hinein hätte der Sack eigentlich gehört.

Eines ekelt ihn dann aber doch

Widmers Route führt zum Kindergarten und dem Spielplatz. Auch hier dasselbe Bild wie fast überall: Leere Dosen, viele Zigarettenkippen und zur Abwechslung eine leere Packung Kondome. Widmer packt sie mit der Zange und steckt sie lachend in seinen Sack. Ihn erschüttert schon lange nichts mehr. Aber etwas, das bringt ihn dann doch in Rage: «Volle Windeln, das ist das allerletzte!» Die habe er nun schon zwei Mal aus einem Gebüsch gezogen und sich dabei so richtig geekelt, fügt er an.

Voller Stolz präsentiert Widmer seinen Filmar. Nathalie Wolgensinger

Unterwegs trifft der rüstige Senior auf Bekannte. Einige nicken, andere foppen ihn mit einem Spruch. Das alles bringt ihn nicht aus dem Konzept. Er habe es gerne sauber und das halt auch vor seiner Haustüre, kommentiert er.

Dass ihn die Villmerger Ortsbürgerstiftung im November dieses Jahres für seine ehrenamtlich geleistete Arbeit mit dem Filmar auszeichnete, das freut ihn sehr. Der Filmar wird nicht regelmässig vergeben, wer ihn erhält, der hat Aussergewöhnliches für die Gemeinde geleistet.

Die Tour ist fertig, Widmer will unbedingt noch den Filmar zeigen, der einen Ehrenplatz hat. Bei einem Kaffee sinniert er über den Nachmittag, an dem er einmal mehr eine Einkaufstasche mit Abfall füllte. Er nimmt einen Schluck Kaffee und stellt zufrieden fest: «Jetzt ist das Dorf wieder sauber.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen