Schweizer Badminton-Elite duelliert sich auf dem Mutschellen

Meisterschaft Schweizer Badminton-Elite duelliert sich im Freiamt – so bereitet sich der Mutscheller Klub auf den Grossanlass vor Für Badminton Mutschellen steht am 5. und 6. Februar ein grosses Wochenende bevor. Der Verein ist Organisator der Elite-Schweizer-Meisterschaften in der heimischen Burkertsmatt. OK-Chef Dario Kaufmann über die Vorbereitungen und Erwartungen an den Anlass. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 04.02.2022, 05.00 Uhr

Badminton Mutschellen hat 2022 und 2023 die Ehre, die Schweizer Meisterschaften durchzuführen. zvg

Ihr Spielgerät, der Shuttle, beschleunigt innert Kürze für einen Bruchteil einer Sekunde auf bis zu 400 km/h. Schneller als beispielsweise ein Formel-1-Auto rast. Doch soviel wie die Topstars des Motorsports verdienen die Badminton-Spieler niemals. Schon gar nicht in der Schweiz. Für sie sind Anlässe wie die Elite-Schweizer-Meisterschaft einer der Höhepunkte.

So wie am nächsten Wochenende. In der Mutscheller Burkertsmatt-Halle gibt's die Gelegenheit, eine der schnellsten Sportarten der Welt hautnah mitzuerleben. Der Verein Badminton Mutschellen organisiert am 5. und 6. Februar die Schweizer Meisterschaften. Vereins- und OK-Präsident Dario Kaufmann freut sich. Er sagt:

«Die meisten kennen es vor allem als Federball. Die Meisterschaften sind deshalb eine gute Gelegenheit zu vergleichen und den Sport live zu sehen.»

Erstmals darf der Freiämter Verein den höchsten Schweizer Anlass auf die Beine stellen. Und dies gleich doppelt. Nebst der Austragung 2022 findet die Schweizer Meisterschaft auch 2023 auf dem Mutschellen statt. «Wir haben uns vor rund zwei Jahren beworben, nachdem wir darüber im Vorstand diskutiert hatten. Der Verband Swiss Badminton gab uns dann den Zuschlag», erzählt Kaufmann.

Es gilt 2G-plus mit Maskenpflicht in der Halle

Ein fünfköpfiges Organisationskomitee unter seiner Leitung kümmerte sich mit Unterstützung von Swiss Badminton um die Durchführung. Zu erfüllen gab es verschiedene Vorgaben. Schwierig machte die Arbeit natürlich die Pandemie. «Erst Mitte Januar wussten wir definitiv, dass der Anlass stattfinden kann. Wir dachten lange, dass er verschoben werden muss», sagt Kaufmann. Eine Zuschauerbeschränkung gibt es nicht. Der Anlass ist jedoch als 2G-plus mit Maskenpflicht deklariert.

Dario Kaufmann ist Präsident von Badminton Mutschellen und und OK-Chef der Schweizer Meisterschaften. zvg

Etwas mehr Aufwand als normal verursacht deshalb die Zertifikatskontrolle, meint der OK-Chef. Pro Tag rechnet er mit rund 250 anwesenden Personen. «Rund um den Anlass sind etwa 70 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Grösstenteils stammen sie aus unserem Verein», sagt Kaufmann.

Bei einem solchen Event wie der Schweizer Meisterschaft genügt der normale Hallenbelag in der Burkertsmatt nicht. Die drei zu bespielenden Courts mit den speziellen Feldern werden deshalb extern angeliefert. Der Aufbau startet am Freitagnachmittag.

76 Athletinnen und Athleten kämpfen um die Titel

Um die Medaillen in den fünf Kategorien Dameneinzel und -doppel, Herreneinzel und -doppel sowie Mixed kämpfen insgesamt 76 Athletinnen und Athleten, die sich qualifizieren mussten. Aus Sicht der Organisatoren sind sieben Cracks dabei, die Teil der Spielervereinigung Team Argovia sind. Zu diesem Zusammenschluss gehören nebst den Mutscheller auch der BC Gebenstorf und der BC Fislisbach.

Kaufmann selbst wird bei den Schweizer Meisterschaften keine aktive Rolle auf dem Court haben. Der 27-Jährige ist schon seit langem fasziniert vom Badminton. Begonnen hat er vor rund 20 Jahren beim Schulsport und hat vor etwa sieben Jahren das Training intensiviert.

Was reizt ihn derart an der Sportart, die normalerweise fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet? Eine Antwort zu finden, fällt ihm nicht schwer. Kaufmann sagt:

«Badminton ist sehr vielseitig. Es fordert einen physisch und mental heraus. Zudem ist es ein sehr schneller Sport, der gutes Reaktionsvermögen verlangt.»

In der Schweiz sei Badminton ein sehr familiärer Sport. Das zeigt sich auch an den Schweizer Meisterschaften auf der Burkertsmatt. Dort sind beispielsweise zehn Geschwister-Duos oder -Trios im Einsatz. Inklusive der Qualifikation waren es sogar 23.

Dario Kaufmann in Action. An der Schweizer Meisterschaft wird er aber nicht aktiv teilnehmen. zvg

Die Wettkämpfe beginnen am Samstagmorgen ab 9 Uhr und dauern bis gegen 22 Uhr. Die Fortsetzung mit den weiteren Finalspielen ist am Sonntag ebenfalls ab 9 Uhr. Die Eintrittspreise sind tief angesetzt, ein Tagesticket kostet 5 Franken, ein Zweitagesticket deren 8.

Wer sich trotzdem nicht live von den hohen Tempi der Badminton-Shuttles beeindrucken lassen will, dem hat Dario Kaufmann eine Alternative. Er erklärt: «Alle Partien werden auf der Website des Vereins und auf Swiss Badminton im Livestream übertragen. Am Sonntag sogar kommentiert, unter anderem von der ehemaligen Schweizer Olympiateilnehmerin Sabrina Jacquet.»

Alle weiteren Informationen gibt es auf www.badmintonmutschellen.ch/sme

