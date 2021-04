Jörg Baumanns Trouvaillen Aargauer Mathematiker Kurt Strebel: Ein renommiertes Genie – doch er blieb bescheiden Der Mathematiker Kurt Strebel aus Wohlen könnte heute, am 20. April 2021, seinen 100. Geburtstag feiern. Er war nicht nur Professor an den Universitäten von Fribourg und Zürich, sondern unterrichtete auch an den renommierten Unis in Princeton und Stanford. Jörg Baumann 20.04.2021, 05.00 Uhr

Der Wohler Mathematiker Kurt Strebel. zvg / Universität Zürich

Ein international bekannter Schweizer Mathematiker hatte seine Wurzeln in Wohlen: Kurt Strebel, 1964 bis 1988 Professor an der Universität Zürich. Kurt Strebel könnte heute seinen 100. Geburtstag feiern. Er wurde am 20. April 1921 geboren und wuchs zusammen mit drei Brüdern an der Farnbühlstrasse auf: Bruno Strebel praktizierte als beliebter Hausarzt in Wohlen, Guido und Hans wurden Kaufleute.

Guido Strebel leitete als Verwalter die Lagerhaus AG in Wohlen und amtierte als Gemeinderat, Hans zog es in die chemisch-pharmazeutische Industrie. Der Vater Leonz Strebel war Kaufmann und schrieb nebenbei Theaterstücke. Die Mutter verstarb früh. Im Nachbarhaus an der Farnbühlstrasse wuchs der spätere populäre Kunstmaler Giani Castiglioni auf.

«Er war für uns Kinder ein toller Onkel»

«Eigentlich wollte mein Onkel Kurt Medizin studieren. Er begann auch damit. Doch bei einer Sezierübung kippte er um. So gab er das Medizinstudium auf und wechselte zur Mathematik», erzählt Dorette Büttiker-Strebel, eine Nichte von Kurt Strebel. «Er war für uns Kinder ein toller Onkel.» Sie erinnert sich:

«Er war ein Genie, aber er spielte völlig entspannt mit uns, machte mitunter auch herrlich ‹de Löli› und begleitete uns auf Wanderungen und an Familienfesten.»

Kurt Strebel war, obwohl er weltweit bekannt war, ein äusserst bescheidener Mensch. Er stellte sich nie in den Vordergrund. «Als er in Zürich Professor wurde, verschwieg er es. Auch als er noch mit 70 Jahren seine Lebensgefährtin Hilde heiratete, wusste das vorher niemand», berichtet Dorette Büttiker. Kurt Strebel sei auch sportlich unterwegs gewesen, sei es auf den Skiern oder als Anhänger des Fussballclubs Wohlen, weiss seine Nichte.

Er unterrichtete an den Unis in Princeton und Stanford

Kurt Strebel legte seine Diplomarbeit und 1953 die Doktorarbeit als Mathematiker über «Das Kreisnormierungsproblem der konformen Abbildung» in Zürich beim führenden Funktionentheoretiker Rolf Nevanlinna ab, der aus Finnland nach Zürich berufen worden war. Nevanlinnas Monografie über «Eindeutige analytische Funktionen» bezeichnete Kurt Strebel als eines der schönsten Mathematikbücher, die er kannte.

Nach dem Doktorat durchlief der Mathematiker aus Wohlen 1953 bis 1955 eine erfolgreiche akademische Karriere am Institute for Advanced Study in Princeton und an der Stanford University, beides äusserst renommierte Universitäten in den USA. 1955 kehrte er in die Schweiz zurück und wurde Professor an der Universität Fribourg. 1964 wurde er zu Nevanlinnas Nachfolger an die Universität Zürich berufen.

Er trug die Ehrendoktorwürde der Universität Helsinki

Auf Anregung des Nevanlinna-Schülers Hans Künzi, der später Zürcher Regierungsrat wurde, gründete Kurt Strebel mit Kollegen das Nevanlinna-Kolloqium in Zürich, um die Kontakte zu seinem einstigen Lehrer und zu weiteren ehemaligen Schülern aufrechtzuerhalten. Strebel erwarb sich internationale Anerkennung. Er wurde zu zahlreichen Hauptvorträgen und Gastprofessuren im Ausland eingeladen, erhielt die Ehrendoktorwürde der Universität Helsinki und wurde 1977 ausländisches Mitglied der Finnischen Akademie der Wissenschaften.

Aus Kurt Strebels Arbeit auf dem Gebiet der riemannschen Flächen erwuchs das Buch «Quadratic Differentials», das zu seinem Standardwerk wurde.

Nach ihm benannt wurde die so genannte Strebel-Differentiale in der Teichmüller-Theorie, die zum Teilgebiet der Funktionentheorie in der Mathematik zählt.

Für Laien ist sie kaum in wenigen Sätzen erklärbar. An der Universität Zürich stellte sich Kurt Strebel neben seinem grossen Arbeitspensum auch für die akademische Selbstverwaltung zur Verfügung, unter anderem als Dekan der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät.

Strebel-Differentiale Die Strebel-Differentiale ist – sehr stark vereinfacht formuliert – Teil einer mathematischen Gleichung, die dazu dient, Strukturen von sehr komplexen Flächen mit Parametern zu beschreiben. Sie wird in der Analysis, Algebraischen Geometrie oder bei Differentialgleichungen gebraucht.

Auch nach seiner Emeritierung 1988, blieb Kurt Strebel gemäss der von seinem Lehrer Nevanlinna formulierten Maxime «Mathematik kann man immer machen» noch lange aktiv und international präsent. So unter anderem als Ordway Professor in Minneapolis. Kurt Strebel starb am 26. Oktober 2013 im Alter von 92 Jahren in Zürich.