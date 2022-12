Wegzug des «Argovia Fäscht» freut die Vogelschützer

Lupfig «Positiv für die Feldlerche»: Wegzug des «Argovia Fäscht» freut Vogelschützer – Lupfigs Ammann ist wenig begeistert Grossveranstaltungen wie das «Argovia Fäscht» im Birrfeld waren für die brütenden, bedrohten Feldlerchen ein Störfaktor. Birdlife-Aargau-Präsidentin Gertrud Hartmeier ist erfreut, dass der Event den Ort nun verlässt. Marc Ribolla und Maja Reznicek 15.12.2022, 17.40 Uhr

Die Feldlerche brütet im Sommer auf den Feldern im Birrfeld. Nun bekommt sie mehr Ruhe. iStockphoto

Erst am Vorabend vor der offiziellen Bekanntgabe am Donnerstagmorgen hat Gertrud Hartmeier die Nachricht erfahren. Der Wegzug des «Argovia Fäscht» aus dem Birrfeld macht die Kantonalpräsidentin der Vogelschutzorganisation Birdlife glücklich. «Das ist natürlich eine sehr gute Nachricht. Man könnte fast von einem Weihnachtsgeschenk für die Feldlerche sprechen», sagt Hartmeier.

Denn der Vogel des Jahres 2022, der zu einer bedrohten Art gehört, bekommt in Zukunft wieder bessere Bedingungen zum Brüten im Birrfeld. Die Störungen in der Brutzeit im Juni durch die Grossveranstaltungen gehören der Vergangenheit an. Birdlife setzte sich in den letzten Jahren stark für die Feldlerche ein. Das Birrfeld, wo rund 25 Brutpaare jeweils nisten, ist auch Teil eines kantonalen Förderprojekts für diese Vogelart.

Im Laufe dieses Jahres gab es einen Austausch zwischen Birdlife, dem Kanton Aargau, «Argovia Fäscht»-Veranstalter CH Media und der Standortgemeinde Lupfig. «Man konnte sehr konstruktiv reden und die Diskussion war sehr fruchtbar. Aus unserer Sicht ist das jetzige Resultat sehr positiv», sagt Hartmeier.

Für die Feldlerche sei das Birrfeld sehr wichtig. «Wir hoffen, dass wir unsere Arbeit zu deren Schutz weiter in deren Sinne fortführen», erklärt die Birdlife-Präsidentin.

Lupfig wollte kein «Argovia Fäscht» mehr mit «Hive Air»

Für weniger Begeisterung sorgte der Entscheid in Lupfig. Ammann Richard Plüss findet es schade, dass das ursprünglich schöne «Argovia Fäscht» nicht mehr im Birrfeld stattfindet. Früher haben Zusammenarbeit und Kommunikation mit den Organisatoren immer sehr gut funktioniert.

Erst seit den letzten Jahren ständen für diese Kosten- und Gewinnoptimierung im Vordergrund – und damit die Einführung des «Hive Airs». Plüss sagt:

«Da haben sie einen Partner gefunden, der sich rechnet.»

Das «Hive Air» habe mit der Lärmbelastung im Sommer aber das Fass zum Überlaufen gebracht. Erhärtet wurde die Situation durch die Problematik mit der vom Aussterben bedrohten Feldlerche.

Die Gemeinde habe kein «Argovia Fäscht» mit «Hive Air» mehr gewollt – für ihre alternativen Vorschläge liessen die Veranstalter sich aber nicht gewinnen. Finanziell gesehen sind die beiden Veranstaltungen kein grosser Verlust für Lupfig. Plüss sagt trotzdem: «Das Fest war ein Magnet und hat das Birrfeld noch berühmter gemacht.»

Andere grosse kommerzielle Anlässe sollen zukünftig nicht auf dem Areal stattfinden. Etwas Traditionsverbundeneres wie ein Schwingfest dahingegen sei vorstellbar. Die Menschen in Wohlen müssten nun ihre eigenen Erfahrungen mit dem «Argovia Fäscht» machen.