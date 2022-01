Bremgarten/Aristau: Das ist der 2. Krimi von Martin Rüfenacht

Lokalkrimi «Reussstrudel» Wenn der Kopf des Bremgarter Marktchefs in der Fritteuse liegt – Polizist Bernauer geht wieder auf Mörderjagd Anfang Februar erscheint mit «Reussstrudel» das zweite Werk des Freiämter Krimiautors Martin Rüfenacht. Dieses Mal ermittelt seine Hauptfigur, Kantonspolizist Stephan Bernauer, im Umfeld des Bremgarter Marktgeschehens. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 10.01.2022, 18.00 Uhr

Krimiautor Martin Rüfenacht aus Aristau stellt seinen zweiten Krimi mit dem Titel «Reussstrudel» vor. Er erscheint am 9. Februar. Marc Ribolla

Der Anblick ist schaurig und schockt Bremgarten während einem seiner schönsten Tage im Frühling: Der Marktchef wird tot aufgefunden, sein Kopf liegt in einer Fritteuse an einem Marktstand in der Altstadt. Die Nachricht spricht sich wie ein Lauffeuer herum. Kantonspolizist Stephan Bernauer und sein Team nehmen sich dem Fall an – und geraten so in einen Strudel aus Intrigen, persönlichen Fehden und Korruption im Umfeld der Marktfahrenden. Die fast alle ein Mordmotiv haben.

Der Krimi «Reussstrudel» mit Hauptfigur Bernauer ist das zweite Werk aus der Feder des Aristauers Martin Rüfenacht. Der 42-jährige hauptberufliche Jurist, aufgewachsen in Zufikon, knüpft an seinen Erstling «Reussschlinge» an, der im Herbst 2020 erschienen ist. «Bis jetzt hat er sich ein paar tausend Mal verkauft, das freut mich sehr», erzählt Rüfenacht.

Dieser Erfolg und viele positive Leserreaktionen ermunterten ihn, weiter an seinem zweiten Krimi zu schreiben. Im März vergangenen Jahres legte er eine erste Fassung vor, die vom deutschen Gmeiner-Verlag mehrfach lektoriert wurde. Nun ist der Roman auf rund 280 Seiten fixfertig und erscheint am 9. Februar in den Buchhandlungen und online als E-Book.

Auch im zweiten Lokalkrimi lässt er Polizist Bernauer in der näheren Umgebung ermitteln. Schauplätze sind nebst Bremgarten unter anderem auch Örtlichkeiten in Berikon oder Widen.

«Ich schrieb mit Pausen rund ein Dreivierteljahr am Roman. Es lief mir einiges glatter als beim ersten Mal», sagt Rüfenacht. Nebst Kantonspolizist Bernauer tauchen in «Reussstrudel» auch Figuren wie dessen Kollegen Ponte und Staubli wieder auf oder die kultigen Autos wie der Alfa Romeo. Der Autor erklärt:

«Als Leserin oder Leser erfährt man nun auch einiges detaillierter über die persönlichen Hintergründe der einzelnen Charaktere.»

Im Gegensatz zum Erstling, der einen tieferen historischen Bezug hatte, widmet sich Rüfenacht nun einem aktuelleren Thema. «Mich hat das Marktwesen immer interessiert, und die Märkte sind für Bremgarten wichtig. Die Marktfahrer sind ein spezielles Volk», erklärt er.

Echter Marktchef hatte kein Problem mit dem Mord

Mit dem langjährigen echten Bremgarter Marktchef, Walter Friedli, hat sich Rüfenacht bei der Entstehung des Krimis und der entsprechenden Recherche ausgetauscht. «Ich habe ihm gesagt, dass der fiktive Marktchef gleich am Anfang zu Tode kommt. Für ihn war das aber kein Problem», erzählt er.

Das Cover von «Reussstrudel» mit dem Blick in die Bremgarter Marktgasse. Marc Ribolla

Obwohl es in «Reussstrudel» um die Bremgarter Märkte geht, deutet das Titelbild nicht explizit darauf hin. Es zeigt aber immerhin den klassischen Blick in die Marktgasse. Bei der Gestaltung des Titelbilds hat der Autor im Gegensatz zum Titel kein Mitspracherecht. Rüfenacht meint aber: «Das Cover ist nicht schlecht gelungen und durchaus schön. Aber ich hätte mir auch ein Titelbild mit etwas mehr Markthintergrund vorstellen können.»

Nun ist er gespannt, wie sein neuster Roman beim Publikum ankommen wird. Die ersten Feedbacks aus seinem näheren Umfeld seien positiv. Das sei nicht selbstverständlich. Rüfenacht sagt:

«Das zweite Buch ist immer schwieriger, weil die Lesenden dann einen Vergleich zum ersten anstellen können.»

Die Vernissage von «Reussstrudel» in Anwesenheit des Autors findet am 21. Februar in der Bremgarter Stadtbibliothek statt. Weitere Lesungen sind am 25. März in Aristau, am 6. April in Muri und am 12. Mai in Arni geplant. Und für die Fans von Kantonspolizist Bernauer kann Rüfenacht schon jetzt verraten, dass er bereits mit dem Schreiben des dritten Buches begonnen hat.

«Reussstrudel» von Martin Rüfenacht; 281 Seiten, Gmeiner-Verlag,

ISBN 978-3-8392-0186-2

