Der höchste Punkt auf dem Lindenberg ist neu beschildert

Am Mittwochabend hat der Verein Erlebnis Freiamt seine Mitgliederversammlung durchgeführt und drei langjährige Mitglieder verabschiedet. Am schwersten schien wohl die Trennung von Peter Hägler. Er ist der Vater des Freiämterweges und schon so lange im Verein, dass die Jahreszahlen seines Eintritts gar nicht mehr dokumentiert sind. «Er war einst Präsident, 2019 haben wir ihn als Verantwortlichen des Wanderwegs verabschiedet, zuletzt führte er das Vizepräsidium. Dank ihm wurde der Verein bekannt», erzählt Präsident Herbert Strebel. Weiter wurde auch Herbert Seiler verabschiedet. Seit 2013 war er der Kassier des Vereins. «Er hat dem Verein eine neue und wertvolle Sichtweise auf den Umgang mit den Finanzen eröffnet», sagt Strebel. Er hat sein Amt an Paul Buck übergeben. Rosmarie Groux war seit 2014 Verantwortliche für den Sagenweg, ihr Amt wird nun von der neugewählten Karin Renner aus Waltenschwil übernommen.

Der Verein habe die Coronazeit bisher gut überstanden und vor allem bei den Wanderführern einen grossen Anstieg verzeichnet. «Früher verkauften wir rund 150 Stück pro Jahr. Heuer waren es 364», freute sich Strebel. Als Anteilnahme am Schicksal derer, die unter der Pandemie litten, hat der Verein allen Mitgliedern, die mit der Gastronomie zu tun haben, die Mitgliederbeiträge für 2020 und 2021 erlassen. (mel)