Trauungen im Freiamt Beim Jawort darf das Brautpaar die Maske ablegen: So wird während Corona geheiratet Seit Beginn der Pandemie werden in allen vier Zivilstandsämtern des Freiamts Hochzeiten verschoben. Aber: Getraut haben sich Paare im Coronajahr 2020 trotzdem. An manchen Orten sogar mehr als im Vorjahr.

Ilir Pinto Berisha 02.02.2021, 05.00 Uhr

Die Maskenpflicht gilt momentan in der ganzen Schweiz sogar für das Brautpaar. Ausser bei der Identifikation und dem Jawort (Symbolbild). Bild: Shutterstock

Die Massnahmen gegen das Coronavirus machen vor dem Zivilstandsamt nicht halt. Teilnehmer sowie zeitliche Beschränkungen, Abstandsregeln oder Maskenpflicht haben das Heiraten grundlegend verändert. Zudem verbieten Veranstaltungsverbote das Feiern nach der Zeremonie. All dies könnte die Paare vorerst davon abhalten, zu heiraten.

Doch Corona hin oder her: Es darf geheiratet werden. Daran wird sich so schnell nichts ändern. Zumal, so Reto Wassmer, Leiter des regionalen Zivilstandsamtes Wohlen, die Eheschliessung ein Verwaltungsakt ist. Dieser ist durch die Verfassung garantiert und muss unter Anwesenheit des Brautpaars und den beiden Trauzeugen geschlossen werden.

Die Zahlen der Zivilstandsämter in Wohlen, Bremgarten, Muri und Sins, die der AZ vorliegen, zeigen, dass im Jahr 2020 trotz allem sehr wohl geheiratet wurde. Doch ein gewisser Einfluss der Pandemie auf die Anzahl Hochzeiten besteht.

Obwohl derzeit keine Gäste bei der Ziviltrauung dabei sein dürfen, wird im Freiamt geheiratet (Symbolbild). Bild: Walter Bieri / KEYSTONE

Liveübertragung von Gästen

Wassmer berichtet von den Zeremonien in Zeiten von Corona: «Aufgrund von Teilnehmerbeschränkungen konnten nicht alle Gäste anwesend sein. Dennoch wurde ein Weg gefunden, diese teilnehmen zu lassen: Die Trauungen wurden mit Zoom live übertragen.»

Wassmer fährt fort: «Während dem Sommer 2020 wurden die Covid-Massnahmen gelockert. Aber aktuell haben wir ein Versammlungsverbot für über fünf Personen. Das heisst, dass nebst dem Zivilstandsbeamten und dem Brautpaar nur die beiden Trauzeugen anwesend sein dürfen – mit Masken und Abstand.» Und er ergänzt:

«Das Brautpaar darf nur bei der Identifikation und dem Jawort die Maske ablegen.»

Reto Wassmer, Leiter Zivilstandsamt, im amtlichen Traulokal in Wohlen, wo zurzeit alle Trauungen durchgeführt werden. Die zahlreichen auswärtigen Traulokale können coronabedingt nicht bedient werden. Bild: zvg

Widerspruch in Wohlen – mehr Hochzeiten 2020

Wassmer beschreibt das Heiratsverhältnis in Zahlen: «Wir spürten im Jahr 2020 trotz Corona keine Abnahme an Vermählungen. 2019 waren es 147 Hochzeiten, und zwei gleichgeschlechtliche Paare haben sich eintragen lassen. Hingegen haben sich 2020 fünf Paare mehr das Jawort gegeben: Es gab 152 Hochzeiten und wieder zwei Eintragungen.»

Zudem sei es, so Wassmer, jedes Jahr sehr verschieden und daher schwer darauf zu schliessen, ob Corona einen Einfluss auf diesen Anstieg hatte.

«Wir stellen fest, dass die Menschen sich mit Corona arrangieren und ihre Hochzeiten trotz Einschränkungen durchführen oder einfach verschieben.»

Das Zivilstandsamt Wohlen hoffe auf eine baldige Rückkehr der Normalität. «Bis dahin», sagt der Zivilstandsbeamte, «geben wir unser Bestes, damit wir den Heiratenden eine schöne Hochzeit bieten können».

Letztes Jahr deutlich weniger Hochzeiten in Bremgarten

Beim regionalen Zivilstandsamt Bremgarten wird momentan auch gemäss Vorgabe geheiratet, es dürfen also maximal fünf Personen zugegen sein. Maskenpflicht und Abstandsregeln gelten auch, so Zivilstandsbeamtin Andrea Thalmann. Sie ergänzt:

«Bei uns darf die Trauung maximal 15 Minuten dauern. Dies wurde wegen des Corona-Ansteckungsrisikos zum Schutz aller Beteiligten so entschieden.»

Eines der Traulokale von Bremgarten. Bild: zvg

Thalmann fährt fort: «Wegen der eingeschränkten Teilnehmerzahl wurden letztes Jahr viele Hochzeiten verschoben. Aber einige Paare wollten unbedingt genau deswegen heiraten. So günstig könne kaum geheiratet werden, meinten die Brautpaare.» Sie lacht dabei.

Gemäss Thalmann hat sich das Heiratsverhalten, in Zahlen ausgedrückt, folgendermassen geändert: «2020 wurde generell weniger geheiratet. Wir hatten 167 Hochzeiten. 2019 waren es 208. Im Mai, wo häufig geheiratet wird, hatten wir im Jahr 2019 insgesamt 29, im Mai 2020 nur neun Hochzeiten.»

In Muri wird auch in Coronazeiten geheiratet

In Muri wurde wiederum mehr geheiratet. «2020 durften wir 93 Paare verheiraten, während es 2019 nur 81 waren. Und das trotz Corona», sagt Renate Zehnder, Leiterin regionales Zivilstandsamt Muri. Sie hat eine Vermutung: «Die Jahreszahl 2020 war so oder so beliebt.»

Das neue Traulokal im Zivilstandsamt Muri würde zwar zur Nutzung bereitstehen, aber da die Anzahl Personen derzeit auf fünf begrenzt ist, wird das Angebot noch nicht oft genutzt. Bild: zvg

Zehnder fährt fort:

«Viele Paare heiraten nicht mehr kirchlich, eine schön gestaltete Ziviltrauung ist daher umso wichtiger.»

Da die Familienangehörigen und Freunde der Brautpaare im Moment nicht an der Trauung teilnehmen können, bestehe auch in Muri die Möglichkeit, die Gäste per Videoübertragung zuzuschalten. «Wir hatten viele Paare, die es sich anders gewünscht hätten», erläutert die Zivilstandsbeamtin. «Deswegen wurden einige Hochzeiten verschoben.»

Eines liegt Zehnder besonders am Herzen: «Wir haben ein neues, romantisches Traulokal. Da die Anzahl der anwesenden Personen im Moment aber begrenzt ist, wird dieses Angebot noch nicht so oft genutzt.»

Zehnder hofft, dass im neuen Raum bald häufig mit grosser Gästeschar geheiratet wird. «Bis dahin versuchen wir trotz Coronavorschriften, die Zeremonien persönlich und feierlich zu gestalten.»

Auch in Sins zeigt der Trend nach oben

Das Zivilstandsamt Sins hatte 2020 ebenfalls mehr Trauungen als sonst. Judith Stutz, Leiterin regionales Zivilstandsamt Sins, sagt: «2019 haben hier 30 Paare geheiratet, 2020 waren es 38. Zwar wurden einige wenige Hochzeiten verschoben, doch wir stellen fest, dass viele Menschen trotz Einschränkungen heiraten.»

Traulokal im regionalen Zivilstandsamt Sins. Bild: zvg

Des Weiteren würden laut Stutz auch in Sins die aktuellen Regeln bezüglich Personenanzahl und Maskenpflicht streng umgesetzt. Sie ergänzt:

«Die Brautpaare gehen gut damit um.»

Wie steht es um die Scheidungen?

Sämtliche angefragten Zivilstandsämter sagten, dass anhand der Anzahl Scheidungen im Coronajahr 2020 nicht gedeutet werden könne, ob die Pandemie Scheidungen verursacht habe. Grund dafür ist, dass ein Scheidungsprozess mehrere Monate bis Jahre gehen kann.

Auch wenn Corona die Schuld an Scheidungen tragen sollte, wurden diese wohl noch nicht vollzogen. Zudem erhalten die Zivilstandsämter nur das Urteil mit dem Rechtskraftdatum – die Gründe für eine Scheidung sind privat.