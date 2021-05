Leitartikel 10 Gründe, wieso das Projekt Schulzentrum Halde in Wohlen gebaut werden muss 56 Millionen Franken sind für die finanzschwache Gemeinde Wohlen harter Tubak. Doch die Schüler brauchen den zusätzlichen Schulraum jetzt und nicht erst in vielen Jahren, wenn die Gemeinde wieder zu Geld gekommen ist. Andrea Weibel 28.05.2021, 05.00 Uhr

So soll die Bezirksschule Halde in Wohlen ab 2026 aussehen – falls das 56-Millionen-Projekt am 13. Juni angenommen wird. Visualisierung: zvg

«Demokratie kann ganz schön ins Geld gehen», so das Fazit einer AZ-Analyse zum Thema Schulraum in Wohlen von 2017. Damals war – nach polemischen Debatten mit einem Architektenteam als Opposition – das Bezirksschulprojekt an der Pilatusstrasse bachab geschickt worden. Ihm folgten das Bleichi-Areal samt weiteren Debatten über Honorare und Zukunftsprognosen. Die Schulraumnot löste das nicht, sie wurde im Gegenteil immer dringender – und die Kosten stiegen.



Es blieb nur der Ausbau des Schulzentrums Halde – das schien suboptimal, aber unumgänglich. Damals war von 27,4 Mio. Franken die Rede. «Der Fluch der ersten Zahl», nannte es Stefan Leuenberger, Bereichsleiter Planung, Bau und Umwelt, später. Vieles habe noch nicht einkalkuliert werden können. Jetzt sind es 56 Mio. Franken, über die das Wohler Stimmvolk am 13. Juni entscheidet. Und es sind fünf Teilprojekte.



Doch es gibt gute Gründe, wieso das Schulzentrum Halde genau so und genau jetzt gebaut werden sollte. Sogar die Kritiker aus der Schulleitung, die befürchteten, dass der Platz für die Schüler nicht reicht, sind heute begeistert vom Projekt. Gemeinderäte, Schulvertreter und Planer stellten dies am Mittwochabend an einer Online-Infoveranstaltung vor.

Doch: Kaum jemand schaltete sich zu. Der Gemeinderat hofft, dass seine transparente Information vorab bereits alle Fragen beantworten konnte. Für noch mehr Klarheit kommen hier die zehn wichtigsten Gründe für den Bau des grössten Projekts in der Geschichte der Gemeinde Wohlen:

Steigende Schülerzahl Wohlen wächst und damit auch die Schülerzahlen. 2011/12 waren es noch 2017 Schülerinnen und Schüler im Dorf, aktuell sind es 2144. Die Prognosen für 2031/32 zeigen etwa 2340 Schüler an. Auf Anfrage schreibt der Gemeinderat dazu, dass die Schülerzahlen zwar steigen, die Abteilungen, von denen es derzeit in Wohlen rund 120 gibt, aber davon nur wenig betroffen seien. Könnte also auf mehr Schulraum verzichtet werden? Nein, denn die Schulraumknappheit ist ein aktuelles Problem. Mit dem Bau des Schulzentrums Halde könnte es, zumindest an diesem Standort, also vorerst gelöst werden. Kulturelles Erbe Das Projekt sieht nicht einfach einen Abriss und Neubau der Schulhäuser vor. Die drei Bauten, die erhalten bleiben, befinden sich alle im Inventar schützenswerter Gebäude. Das Primarschulhaus wurde 1851-54 erbaut, das Wietlisbachschulhaus 1869 und der älteste Teil des Bezirksschulhauses 1897-98. Sie gehören zum kulturellen Erbe Wohlens. Dieses kann nur erhalten bleiben, wenn man es instand hält. Und: Alle drei müssten auch saniert werden, wenn das Projekt nicht angenommen würde. Sanierungsstau Die letzten grösseren Sanierungen oder Umbauten der Halde-Schulgebäude fanden 1957/1986 (Primarschule), 1968/71 (Bezirksschule) und 1976 (Wietlisbachschulhaus) statt. In Primarschulräumen, gerade im Provisorium, schliessen einige Fenster nicht mehr, es zieht und Strassenlärm dringt herein. «So können wir gar nicht recht Unterricht machen», hält Schulleiter Ueli Frey im Werbevideo fest. Es besteht – abgesehen von der Raumknappheit – grosser Sanierungsbedarf. Mit dem neuen Projekt «hätte man für die nächsten 30 bis 60 Jahre Ruhe im Schulzentrum Halde», sagte Gesamtprojektleiter Andreas Jauch schon 2020. Provisorien Seit 2011 ist über die Hälfte der Bezirksschule am Oberdorfweg 9 in einem Provisorium einquartiert, weil das Haldeschulhaus zu wenig Platz bietet. Die Primarschule Halde ist in drei Schulhäusern (Primarschulhaus, Provisorium Haldeareal und Wietlisbachschulhaus) untergebracht. Im Video sagt Ueli Frey: «So bringen wir keine Ruhe in den Unterricht, wenn die Kinder ständig unterwegs sind.» Mit dem neuen Projekt wären alle Räume, ausser die Turnhalle, an einem Ort. Lehrplan 21 «Zeitgemässer Unterricht ist im heutigen Schulhaus kaum möglich», sagt Bezirksschulleiter Paul Bitschnau im Werbevideo. Ammann Arsène Perroud hielt zudem an der Infoveranstaltung fest: «Die Gemeinde ist gesetzlich verpflichtet, genügend und passenden Schulraum zur Verfügung zu stellen.» Für den Lehrplan 21 braucht es dringend Lernlandschaften und Gruppenräume. Diese bietet das neue Projekt. Landausnützung «Der Landverbrauch ist im Vergleich zu vielen anderen Schulanlagen gering. Dank der äusserst kompakten Anordnung der Gebäude wird das Land sehr effizient genutzt», heisst es im Bericht und Antrag. In Zahlen: Das Areal umfasst 11‘212 m2 ohne Wietlisbachschulhaus. Bisher sind 2680 m2 überbaut. Mit dem neuen Projekt werden 3175 m2 überbaut sein. Die Geschossfläche von Primar und Bez betragen derzeit 8107 m2, künftig werden es 15'655 m2 sein. Das Wietlisbachschulhaus bietet nach wie vor eine Geschossfläche von 1060 m2. Zusammengefasst erhält die Gemeinde, wenn sie zusätzliche 500 m2 überbaut, rund 15-mal so viel zusätzlichen Schulraum, nämlich 7500 m2. Ökologie Schulleiter und Gemeinderäte sagen, heute werde zum Fenster raus geheizt. Im neuen Projekt sorgen Minergiestandard bei allen Gebäuden ausser dem Wietlisbachschulhaus, eine zentrale Wärmepumpe und Solarzellen auf den Dächern für einen ökologischen, nachhaltigen Energiehaushalt. Schulergänzende Betreuung Sie wird immer wichtiger. Durch die neuen Schulräume kann die Primarschule aus dem Wietlisbachschulhaus ausziehen. Die frei werdenden Räume können für Mittagstisch und ergänzende Betreuung genutzt werden.

Standortattraktivität Immer wieder streiten sich Wohler Politiker über die Standortattraktivität und verwenden das Argument (ähnlich wie Corona) für und gegen alle möglichen Themen. Bildung macht einen grossen Teil der Standortattraktivität aus. Ebenso wie die Anbindung an den öffentlichen Verkehr, Naherholungsgebiete und der Steuerfuss. Fertigstellung 2024/26 Wird das Projekt am 13. Juni angenommen, könnte der Spatenstich bereits im Frühling 2022 stattfinden. Mitte 2024 wären Sanierung und Neubau der Primarschule bezugsbereit. Danach würden Sanierung und Ersatzneubau der Bezirksschule sowie Sanierung Wietlisbachschulhaus starten. Mitte 2026 könnte das neue Schulzentrum Halde eingeweiht werden. Ein Problem, das seit 30 Jahren im Raum steht, wäre endlich gelöst.

Wohlen mausert sich immer mehr zu einer «modernen Zentrumsgemeinde» – um die Schlagworte der Gemeinde zu benützen. Seit einigen Jahren schafft es sogar der Einwohnerrat wieder häufiger, bei bedeutsamen Themen an einem Strick zu ziehen.

So gab es beim Projekt Halde, obwohl es mit 56 Mio. Franken das teuerste ist, das Wohlen je stemmen musste, keine einzige Gegenstimme. Definitiv entscheiden muss aber das Volk. Jetzt ist der Moment, das Problem zu lösen und den Preis dafür zu bezahlen. Günstiger wirds nicht mehr.