Schon wieder: Laufenburger Schwanenpaar verliert das ganze Gelege

Laufenburg Schon wieder: Das Laufenburger Schwanenpaar verliert sein ganzes Gelege – hat ein Fuchs die Eier geholt? Das Schwanenpaar in Laufenburg kommt nicht aus der Pechsträhne hinaus: Im letzten Jahr verlor es alle acht Jungtiere beim Hochwasser im Mai – und dieses Jahr verschwinden alle Eier aus dem Nest. Was ist passiert? Hannes Burger, der das Schwanenpaar seit vielen Jahren beobachtet, hat einen Verdacht. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 07.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kurz vor dem Hochwasser, das die jungen Schwäne nicht überlebt haben, gelang Hannes Burger dieser Schnappschuss. Hannes Burger

Die Pechsträhne reisst einfach nicht ab. Vor drei Jahren spülte das Hochwasser das Nest des Laufenburger Schwanenpaares kurzerhand fort, im letzten Jahr kamen alle sieben Jungtiere beim Hochwasser im Mai ums Leben – und jetzt sind sämtliche Eier verschwunden.

«Das Paar hat wirklich unheimlich Pech», sagt Hannes Burger. Der ehemalige Stadtrat und Präsident des Museumsvereins Laufenburg beobachtet und fotografiert die Tiere seit vielen Jahren. «Die Tiere faszinieren mich einfach», sagt der Hobbyfotograf, dem in den letzten Jahren unzählige eindrückliche Schnappschüsse der Schwäne gelungen sind.

Im April sah es noch gut aus mit dem Schwanennachwuchs in Laufenburg. Hannes Burger

Nachdem im letzten Jahr alle Jungtiere ums Leben kamen, hoffte Burger, dass es in diesem Jahr klappt. Lange sah es auch gut aus. «Als ich die Schwäne am Andelsbach einmal besuchte, erhob sich die Schwänin gerade und ich sah, dass im Nest sechs bis sieben Eier lagen.» Burger schmunzelt.

«Es sah fast so aus, als wolle sie mir ihre Eier zeigen.»

Der Schwanenfreund kommt ins Erzählen. Schwäne würden ihre Eier jeweils im Abstand von mehreren Tagen legen. «Sie fangen erst an, sie zu bebrüten, wenn das Gelege vollständig ist», sagt Burger. Und so ging er davon aus, dass es am Schluss, wie in anderen Jahren, wieder sieben bis acht Jungtiere geben dürfte.

Nach einem E-Mail schwant Burger Böses

Burger freute sich riesig und rechnete sich aus, dass sie just dann schlüpfen dürften, wenn er von seinem Verwandtenbesuch in den USA zurück ist.

Böses schwante ihm allerdings, als er in den USA eines Morgens ein E-Mail öffnete, in dem er gefragt wurde, ob eine Ahnung habe, was mit den Schwänen los sei – das Nest sei leer.

«Da hoffte ich noch, dass die Schwänin das Nest einfach nur kurz abgedeckt hatte», sagt Burger. Das macht die Schwänin immer dann, wenn sie beim Brüten selber kurz ins Wasser geht.

Das kommt immer wieder vor, wie Ruedi Apel vom Naturschutzbund Görwihl kürzlich gegenüber dem «Südkurier» erklärte.

«Wasservögel müssen immer mal wieder ins Wasser und auch die Eier im Gelege benötigen die dabei aufgenommene Feuchtigkeit.»

Doch die Hoffnung bestätigte sich nicht. Als Burger aus den USA zurück war, besuchte er den Brutplatz. Von der Brücke bestätigte sich jedoch, was er befürchtet hatte: Das Nest war definitiv leer – und auch von den beiden Schwänen fehlte jede Spur.

Erbeutete ein Tier das Gelege?

Was ist geschehen? Haben Menschen das Gelege absichtlich zerstört oder haben Tiere die Eier geholt. Beides ist möglich. Burger kann denn auch nur werweissen, tippt jedoch auf diebische Vierbeiner, etwa einen Fuchs. «Für Wildtiere ist ein solches Gelege ein gefundenes Fressen.»

Gelegenheit, die Eier zu holen, hatten die Tiere, denn solange das Gelege noch nicht vollständig ist, verlässt die Schwänin das Nest immer wieder.

Schwäne, die das Gelege früh verlieren, bilden zwar oft ein Nachgelege. Daran mag Burger aber nicht mehr so recht glauben – zu verlassen wirkt das Nest. Ihm bleibt jedoch eine Hoffnung: «Dass es beim Schwanenpaar im nächsten Jahr endlich mal wieder klappt.»

Acht junge Schwäne in Rheinfelden

Mehr Glück hatte dagegen das Schwanenpaar in Rheinfelden. Ein Foto, das gestern aufgenommen und auf Facebook gestellt wurde, zeigt das «stolze Schwanenpaar», wie es im Post heisst, mit seinen acht Küken beim ersten Ausflug. «Viel Glück», steht dazu in Klammern – etwas, was die junge Familie gut brauchen kann.

Erster Ausflug des Schwanenpaares mit ihren jungen Jungtieren in Rheinfelden. Facebook

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen