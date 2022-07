Freiämter Bauern freuen sich über das gute Erntejahr 2022.

Landwirtschaft Das Freiamt im Ernte-Rausch: So vielversprechend sieht der Ertrag auf den heimischen Feldern aus Die Freiämter Bäuerinnen und Bauern freuen sich. Auf ihren Feldern blüht und wächst alles hervorragend. Sie erzählen, was der diesjährige Ertrag von Kirschen, Süsskartoffeln oder Reis sichern könnte und was ihnen trotz gutem Wetter Sorgen bereitet. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 14.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Othmar Strebel vom Roos in Muri freut sich über das ertragreiche Jahr. Er rechnet mit einem Kirschenertrag von rund drei Tonnen. Melanie Burgener

Für Obstproduzierende sei ein gutes Erntejahr eigentlich schlecht, sagt Othmar Strebel. «Dann wachsen auch die Früchte bei den Leuten zu Hause im Garten gut. Viele bekommen Obst von Bekannten gratis geschenkt», sagt er schmunzelnd.

Der Landwirt vom Hof im Roos in Muri freut sich trotzdem über den ertragreichen Sommer – vor allem über die vielen Kirschen, die seine Plantagen heuer abgeben. «Mit Chriesi kann man die Leute anfixen», sagt er und lacht.

«Ich weiss genau, wie lange die Autofahrt vom Hofladen bis zum Kreisel dauert. Wenn der Korb bis dahin bereits halb leer ist, kommen viele wieder zurück.»

Umso besser also, dass das Wetter in diesem Jahr für die dunkelroten Früchte beinahe perfekt war – ganz anders als im Sommer 2021. In einer normalen Saison rechnet Othmar Strebel mit einem Kirschenertrag von rund drei Tonnen. «Im vergangenen Sommer haben wir nur 600 bis 700 Kilos abnehmen können. Der Rest ist erfroren oder wurde vom Hagel und vom Regen zerschlagen», sagt er.

Fünf Prozent der Ernte hat die Kirschessigfliege zerstört

Auch den anderen Kirschenproduzierenden in Muri sei es nicht besser ergangen. «Stefan Frey oder Ramon Staubli haben auch Kirschplantagen. Mit ihnen tausche ich mich jeweils aus. Mit Frey teile ich auch Maschinen und anderes Material», so Strebel.

Aktuell lesen Othmar Strebel und seine Erntehelfenden die Sorte Kordia ab, «die Königin der Kirschen». Obwohl diese dunkelrot leuchten und die Äste der Bäume gefüllt sind, wird der Landwirt etwa fünf Prozent des Ertrags entsorgen müssen. Wie auch in anderen Regionen im Aargau macht ihm die Kirschessigfliege zu schaffen. «Ich habe viel Geld in ein Netz investiert, das die Fliegen fernhalten soll. Aber ganz dicht ist auch dieses scheinbar nicht», bedauert er.

Um die Kirschessigfliege von seinen Plantagen fernzuhalten, hat Othmar Strebel ein Netz gespannt und den Eingang mit einer Türe versiegelt. Melanie Burgener

Anders als bei einheimischen Würmern, die es ab und zu in einzelnen Kirschen gibt, zerstöre dieser Schädling aus Asien die ganze Frucht. «Sie stösst ein Sekret aus, das das ganze Chriesi ungeniessbar macht», erklärt Strebel. Ein weiterer Teil der Ernte wurde während der Hitzewelle Anfang Sommer verbrannt. Dennoch sei er sehr zufrieden mit dem diesjährigen Ertrag, wovon er bereits rund zwei Drittel ablesen konnte.

Die Sonnenblumen müssen Wetterkapriolen ungeschützt ertragen

Ein paar Kilometer weiter in Dottikon ist die Freude über die diesjährige Ernte ebenfalls gross. «Ich möchte noch nichts verschreien, aber bis jetzt sehen vor allem das Getreide-, die Kartoffel- oder auch die Sonnenblumenfelder hervorragend aus», sagt Markus Wietlisbach vom Wietlisbach-Hof. Mit dem Ernten des Getreides hätten sie bereits begonnen.

Die Erdbeeren auf dem Feld der Familie Wietlisbach in Dottikon sind geschützt und so können kann man sie auch nach einem nassen Sommer ernten. Britta Gut

(3.6.2020)

Diese Felder seien auch jene, die im vergangenen Jahr von den Unwettern und dem vielen Regen betroffen gewesen sind. Doch auch da und vor allem bei den Erdbeeren sei man in Dottikon mit einem blauen Auge davongekommen. «Bei den Erdbeeren merken wir keinen grossen Unterschied zur letztjährigen Ernte», sagt Wietlisbach.

«Unterdessen haben wir fast alle diese eher heiklen Kulturen geschützt. Das ist heute bei diesen Wetterkapriolen unabdingbar.»

Grosse Kulturen wie die Sonnenblumenfelder könne man hingegen nicht schützen. «Die müssen wir im Regen stehen lassen», so der Landwirt. Umso mehr freut sich die Familie über das diesjährige gute Sommerwetter, das die Felder gelb erblühen lässt.

«Es kann eigentlich nur besser kommen»

Ende Mai hat Peter Suter auf seinem Feld in Mühlau die Reissetzlinge gepflanzt. Melanie Burgener

(27.5.2022)

Besonders gelitten hat im vergangenen Jahr das Reisfeld der Familie Suter in Mühlau. Ihr erster Versuch, Risotto im Freiamt anzupflanzen, ist aufgrund des Wetters gleich zweimal gescheitert. Der erste Versuch wagten sie mit Samen. Daraufhin hat der viele Regen alle Jungpflanzen ertränkt. In einer zweiten Runde zogen die Suters Setzlinge, die sie dann im Juni aufs Feld brachten. Doch da war es bereits zu spät, viele der Ären blieben leer.

«Aktuell ist es noch zu früh, um zu sagen, wie der Ertrag ausfallen wird. Die Ernte findet erst im Oktober statt», sagt Peter Suter. Jedoch sei die Vegetation früher als im vergangenen Jahr, weshalb man heuer auch eher mit dem Aussetzen habe beginnen können als 2021. Er sei aber zuversichtlich, dass, wenn das Wetter so bleibe, er in Mühlau wie auch in Jonen im vergangenen Jahr, Risotto ernten könne.

Wie gut die Reissetzlinge bis zur ernte im Herbst gedeihen, kann Peter Uster noch nicht sagen. Bis jetzt meinte es das Wetter aber gut mit den Pflanzen. Melanie Burgener (27.5.2022)

«Da wir im letzten Jahr gar keinen ertrag hatten, kann es eigentlich nur besser kommen», sagt Suter. Was er hingegen bereits jetzt sicher sagen kann, ist, dass es auf den Getreidefeldern, beispielsweise beim Weizen oder dem Futtermais, sehr gut aussehe.

Die Menge an Aroniabeeren stimmte auch 2021 – nur die Süsse fehlte

Während einige Schweizer Landwirtinnen und Landwirte im vergangenen Jahr bei der Ernte um jedes Kilo Obst kämpfen mussten, war die Familie Hegglin aus Benzenschwil mit dem Ertrag ihrer Aroniabeeren zufrieden. «Die Kilos haben gestimmt. Einzig etwas mehr Oechsle, also einen höheren Zuckergehalt, hätten wir uns gewünscht», sagt Thomas Heggli auf Anfrage.

Wenn der Juli warm, aber nicht zu trocken ist, können Aroniabeeren mit hohem Zuckergehalt geerntet werden. Kenneth Nars

Da sehe es in diesem Jahr schon besser aus. Die Aroniabeere, die in den vergangenen Jahren als heimischer Superfood bekannt wurde, wächst in diesem Jahr im Freiamt besonders gut. «Wir wurden bisher vom Hagel verschont», sagt Heggli. Zum Glück, denn Aroniakulturen könne man nicht so schützen, wie Erdbeeren. Sie müsse man dem Risiko aussetzen.

Der Hagel blieb aus, dafür kam der gewünschte Regen. «Das nötige Wasser, das sonst im Juli häufig fehlt, ist nun gekommen und warm war es auch», sagt Heggli zufrieden. «Bis jetzt sieht es so aus, als ob bei der Ernte die Kilos und der Zuckergehalt stimmen werden.»

Auch unter der Erde scheint es zu gedeihen

Von Ende August bis Anfang Oktober wird auf dem Süsskartoffelfeld von Sebastian und Christoph Hagenbuch geerntet. In diesem Jahr verspricht der Ertrag gut zu werden. ian (7.10.2019)

Wie es seinen Süsskartoffeln im Moment geht, kann Sebastian Hagenbuch aus Unterlunkhofen nur vermuten. «Die Knollen befinden sich unter der Erde. Sie beginnen jetzt zu wurzeln und Blätter zu machen», erklärt er. Dieser Prozess sei im vergangenen Sommer durch den Hagel gestört worden. «Die Blätter wurden zerstört und danach hat die Wärme gefehlt. Am 1. August haben wir ein Vlies über die Pflanzen gelegt. Das machen wir sonst nicht», erinnert er sich.

Doch auch das habe nicht viel geholfen. «Der Ertrag war sehr bescheiden. Wir haben nur etwa halb so viele Süsskartoffeln geerntet wie in anderen Jahren.» Weil es in diesem Jahr aber sehr warm war – «das mögen die Süsskartoffeln» – ist Sebastian Hagenbuch zuversichtlich, dass die Ernte, die von Ende August bis anfang Oktober dauert, gut ausfallen wird.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen