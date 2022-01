Grosse Umfrage: So geht es der Freiämter Kulturszene

Kultur-Umfrage Die Freiämter Kulturveranstalter leiden unter Corona: Die Hälfte des Publikums bleibt weg Die Pandemie fordert die Kulturveranstalter bis aufs Äusserte: Inszenierungen müssen verschoben, Auftritte abgesagt werden. Die AZ hat den Freiämter Kulturveranstaltenden auf den Zahn gefühlt: Viele beklagen zwar rote Zahlen, das bremst aber ihre Motivation keineswegs. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 27.01.2022, 05.00 Uhr

Die Probenarbeiten für das Theater «Amerika» von Murikultur musste bereits zweimal verschoben werden. zvg (24. März 2020)

Die Pandemie hat den Kulturbetrieben im Freiamt in den vergangenen Monaten arg zugesetzt. Wie schwierig die Planung ist, zeigt das Beispiel des Bremgarter Kellertheaters exemplarisch auf. Patrick Honegger, der für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins zuständig ist, schildert, wie die Premiere der Jungen Bühne im vergangenen Jahr immer weiter nach hinten verschoben wurde. Als die Massnahmen gelockert wurden, konnte die Premiere gleich darauf steigen, Glück im Unglück also.

Weil das Bühnenbild der Eigeninszenierung in dieser Zeit aber nicht abgebaut werden konnte, mussten auch bereits geplante Gastspiele abgesagt oder verschoben werden. Trotz dieser Turbulenzen zieht Honegger auch Positives aus der Situation: «Dafür ist unser Team inzwischen sehr gut darin, Verschiebungen zu managen.»

Patrick Honegger gehört zum Ensemble des Bremgarter Kellertheaters und trat 2020 im Stück «Macbeth» als Hexe auf. zvg

Auch im Nachbarort, in Berikon, hatte der Kulturverein zu leiden. Vorstandsmitglied Elsbeth Wyss blickt mit gemischten Gefühlen auf die vergangenen Monate zurück: «Der Lockdown im Spätherbst 2020 und im Frühling 2021 dämpfte die Freude am Organisieren beträchtlich. Die Planungsunsicherheit bereitete uns Sorge.»

Flexibilität sind in Wohlen und Muri gefragt

Fabienne Meyer vom Team des Wohler Kantiforums stellt trocken fest, dass sie auch schon optimistischer in die Zukunft geschaut hätten, was die Planung von Veranstaltungen betreffe. Flexibilität sei in hohem Masse gefragt. Doch trotz allem: Es sei auch eine grosse Portion Optimismus und Zuversicht vorhanden, dass sich die Kulturbranche wieder erholen werde.

Auch in Muri war Flexibilität gefragt. Heidi Holdener, Geschäftsführerin von Murikultur, erzählt: «Wir haben unser geplantes Freilichttheater ‹Amerika› von 2020 auf 2021 und dann auf 2023 verschieben müssen. Das tat schon weh.»

Auch für Eva Keller, Präsidentin des Wohler Sternensaals, und ihr Team waren es aussergewöhnliche Zeiten. Sie fasst zusammen:

«Das war ein verrücktes Kulturjahr. Wir mussten flexibel sein und auf die stets ändernden Bedingungen reagieren.»

So beschloss man, bloss noch zwei Drittel der Sitzplätze anzubieten. Dies, weil die Decken des Sternensaals niedrig sind und der Saal über keine Lüftung verfügt. Dies ermöglichte es, die Zuschauer locker auf die Reihen zu verteilen.

Auch das Team des Sternensaals Wohlen muss sehr flexibel sein derzeit. Der Vorstand: Doris Spengler, Erika Melliger, Eva Keller, André Konrad (von links). Es fehlt Anna Galizia. zvg

Eva Keller stellt fest: «Trotz dieser Massnahmen müssen wir froh sein, wenn wir Gäste haben. Viele haben Bedenken und kommen leider nicht mehr.» Ein Blick in die Sternensaal-Statistik bestätigt diese Tendenz: Die Zuschauerzahl ging im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent zurück.

Alle fünf Veranstalter blicken zurück

Das Hin und Her zerrt nicht nur an den Nerven, es kostet auch viel Zeit und Energie. Die Vereine und Organisationen müssen seit nun mehr zwei Jahren abwägen, ob und wie sie kulturelle Veranstaltungen ins Freiamt holen wollen. So hat das Kantiforum entschieden, dass es Kultur anbietet, solange dies die Massnahmen erlauben. Fabienne Meyer sagt:

«Wir haben die Besucherzahl auf fünfzig Personen reduziert und Veranstaltungen durchgeführt, auch wenn wir damit ein Defizit eingefahren haben.»

Auch im Bürgisserhaus in Berikon, das ein Treffpunkt für Kulturschaffende aus der Region ist, hat man mittlerweile zu einer gewissen Normalität zurückgefunden. Die Veranstaltungen finden mit Schutzkonzept und deutlich weniger Publikum statt.

Fotoausstellung Berikon einst und heute, vom Kulturverein, Albin Koller und Leen Keesmaat inszeniert. Marc Ribolla (27. Oktober 2021)

Die Situation in Muri bleibt herausfordernd, weil eine längerfristige und verbindliche Planung fast nicht möglich und die Durchführung der Schutzkonzepte während der Veranstaltungen aufwendig sei, berichtet Heidi Holdener. Besonders im Museum spüre man den Besucherrückgang deutlich, und Live-Veranstaltungen würden ebenfalls weniger Publikum anlocken. Doch trotz dieser schwierigen Begleitumstände, blickt sie positiv in die Zukunft:

«Die Freude und die vielen guten Rückmeldungen unseres Publikums sind Ansporn, uns mit ungebrochenem Elan für die Kultur in der Region einzusetzen.»

Die finanzielle Seite der Pandemie

Die Absagen sind das eine, die finanziellen Einbussen das andere. Das Wohler Kantiforum verzeichnet seit Beginn der aktuellen Saison rund die Hälfte weniger Besuchende, als zu Beginn budgetiert wurden.

Bisher habe man lediglich zwei Veranstaltungen ohne Defizit durchführen können, ergänzt Fabienne Meyer. Dies sei aber kein Vergleich zur vorangehenden Saison. Dass der Verein liquid blieb, ist der Ausfallentschädigung des Kantons zu verdanken, mit dem Gagen und Nebenkosten bezahlt werden konnten.

Das Team des Sternensaals erhielt einen Teil der Ausfälle von Swisslos, einer Stiftung des Kantons, erstattet. Bisher habe man alle Gagen voll ausbezahlt, auch wenn die Künstlerinnen und Künstler nicht auftreten konnten, erzählt Eva Keller. Dies sei nur möglich, weil das gesamte Team ehrenamtlich arbeite und das Lokal von der Besitzerin, der Wohler Ortsbürgergemeinde, gratis zur Verfügung gestellt werde. Solidarisch zeigen sich auch die Spenderinnen und Spender: Sie unterstützten ihren Sternensaal so grosszügig wie noch nie zuvor.

Die Terminkalender füllen sich: Alle planen weiter

Ennet der Reuss, in Bremgarten, nimmt man ebenfalls eine gewisse Zurückhaltung des Publikums wahr. Gastspiele, die früher innert kurzer Zeit ausverkauft waren, sind es heute nicht mehr, sagt Patrick Honegger. Das Publikum sei aber dankbar dafür, dass Kultur angeboten werde.

Junge Bühne Kellertheater Bremgarten mit der Aufführrung «Wahrheit». Sie waren froh, als sie endlich Premiere feiern durften. Marc Ribolla (21.4.2021)

Auch die Kunstschaffenden sind froh, dass sie auftreten können. Elsbeth Wyss vom Beriker Kulturverein sagt:

«Wir haben deutlich mehr Anfragen von Künstlern erhalten, die gerne bei uns auftreten möchten.»

Ihr Verein brennt darauf, dass die Mitgliederversammlung im März stattfinden kann. Wyss präzisiert: «Unser Kulturverein wurde vor 20 Jahren gegründet. Der Vorstand hatte bisher keine Gelegenheit, die erste Präsidentin zu verabschieden. Wir wünschen uns nichts mehr, als dass wir im März die Versammlung und die Ehrung durchführen können.»

Fabienne Meyer fasst die Stimmung im Kantiforum zusammen: «Wir können nur hoffen, dass die Lust auf Kultur wieder eine breite Bevölkerungsschicht ergreift.» Und in Bremgarten? Da gibt man sich gewohnt optimistisch und kündigt die Premiere der Eigeninszenierung «Wir sind noch einmal davongekommen» an.

