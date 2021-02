Kultur-Lockdown Es ist still um die Kultur: Darunter leiden auch die Freiämter Museen Museen müssen wegen der aktuell gültigen Coronamassnahmen mindestens bis zum 28. Februar geschlossen bleiben. Beim Strohmuseum Wohlen, der Murikultur und auch den kleineren Freiämter Museen herrscht nun Planungsunsicherheit. Ilir Pinto 10.02.2021, 05.00 Uhr

Das Wohler Strohmuseum im Park ist im Winterschlaf. Im Januar und Februar 2021 bleibt es aufgrund des Kultur-Lockdowns geschlossen. Bild: Felix Wey / zvg

Ende Dezember stand die Kultur im Freiamt kopf. Unerwartet wurden aufwendig vorbereitete Sonderausstellungen unterbrochen, anstehende Veranstaltungen abgesagt und Besucher vertröstet. Seither ist es still um die Museen des Freiamts.

Grund dafür ist die aktuell gültige Covid-Verordnung, die auch für kulturelle Aktivitäten und Einrichtungen gilt. Museen müssen somit bis zum 28. Februar geschlossen bleiben. Und da es möglich ist, dass der Lockdown verlängert wird, steht noch nicht fest, ob sie am 1. März wieder öffnen dürfen.

Wohler Strohmuseum blick nach vorn

Das Wohler Strohmuseum im Park musste aufgrund des Kultur-Lockdowns im Dezember schliessen. Museumsleiterin Petra Giezendanner berichtet: «Wir hatten eine Sonderausstellung im Salon der Villa Isler, die heute das Strohmuseum ist.»

Der Salon sei mit viel Liebe zum Detail so eingerichtet worden, wie er im Jahr 1939 ausgesehen haben könnte, als Johann Rudolf Isler in der Villa lebte.

«Wir hatten extra für die Ausstellung alte Objekte wie Möbel, Spiegel und Lampen gekauft», erklärt Giezendanner. «Es war uns von Beginn an klar, dass wir die Gegenstände nach der Ausstellung nicht aufbewahren können und an der Finissage verkaufen würden.» Diese hätte am 31. Januar stattgefunden, musste aber wegen der Coronamassnahmen abgesagt werden.

Eine Versteigerung half dem Strohmuseum

Das Museum habe sich stattdessen dazu entschlossen, die Requisiten im Internet zu versteigern. Die Auktion endete am 21. Januar. Giezendanner möchte den Gesamterlös zwar nicht angeben, sagt aber:

«Der Erlös ist gut für das Museum, denn es fehlt derzeit an wichtigen Einnahmen durch verlorene Eintritte.»

Die Museumsleiterin erklärt, wie es weitergehen soll: «Die nächste Sonderausstellung dreht sich um die Künstlerin Martina Vontobel. Sie wird im Ausstellungssaal eine riesige Installation aus Stroh aufbauen. Sicherheitshalber haben wir den Beginn der Ausstellung auf den 2. Mai verschoben, denn es soll auch eine Eröffnungsfeier geben.»

Sie hoffe, dass diese wie geplant stattfinden werde und freue sich auf den Tag, an dem das Museum wieder öffnen kann. «Wir wissen noch nicht genau, wie wir das Ganze organisieren werden. Das ist das Schwierige an der Situation für uns», sagt Giezendanner.

Die Weihnachtsausstellung wurde vorzeitig beendet

Derweil erzählt Heidi Holdener, Geschäftsführerin Stiftung Murikultur, Ähnliches: «Wir haben am 28. November des letzten Jahres die Weihnachtsausstellung vom Museum Kloster Muri eröffnet. Am 22. Dezember mussten wir die Ausstellung wieder schliessen.»

Die Ausstellung, an der Christbaumschmuck aus der Zeitspanne 1850 bis 1980 gezeigt wurde, hätte bis zum 31. Januar dauern sollen.

Sie fährt fort und erzählt, wie es der Murikultur in diesen Zeiten ergeht:

Die Weihnachtsausstellung des Klosters Muri wird abgebaut, der Lockdown hat sie unterbrochen. Bild: zvg

«Seit Beginn der Pandemie sind unsere Museen im Ausnahmezustand. Da sich die Coronamassnahmen im Laufe der Zeit immer wieder änderten, mussten wir ständig umorganisieren.»

«Aktuell planen wir, unsere Museen am 2. März wieder zu öffnen – mit Vorbehalt. Denn wir wissen nicht, wie es kommt», sagt Holdener. «Ab diesem Zeitpunkt soll die Freiämterin Pearlie Frisch im Singisenforum einen Einblick in ihr aktuelles Schaffen bieten.»

Zudem sollen ab dem 8. Mai mit der Ausstellung «Freiämter Kunsthappening» Künstlerinnen und Künstler aus der Region ihre Werke präsentieren.

Zwischen Pflug und Korn soll es im Mai weitergehen

Das Museum zwischen Pflug und Korn in Muri spüre vom aktuellen Kultur-Lockdown nichts, so der Präsident Ueli Ineichen. Denn es hat im Winter ohnehin geschlossen.

Allerdings habe das Museum letztes Jahr sehr wohl durch die Pandemie gelitten. Die beiden Sonderausstellungen hätten beide abgesagt werden müssen. Ineichen ergänzt:

«Wir werden sie dieses Jahr ganz sicher nachholen, zumal sie sehr interessante Themen behandeln, unter anderem das Mutterkorn, aus dem Albert Hofmann damals LSD entdeckt hat.»

Auf die Frage, wann die Sonderausstellungen nachgeholt werden würden, antwortet Ineichen, er könne momentan unmöglich konkrete Daten nennen, da keine Sicherheit darüber besteht, dass die Massnahmen für Museen Ende Februar gelockert werden.

Die Eröffnung des Museums für alte Geräte und Maschinen des Landlebens sei jedenfalls für den 9. Mai geplant.

Bis dahin sei es auf Anfrage und mit Voranmeldung möglich, für eine Gruppe von maximal fünf Personen zu öffnen – selbstverständlich unter Einhaltung der verordneten Schutzmassnahmen.

Das Museum zwischen Pflug und Korn in Muri stellt Landmaschinen und -geräte aus, hat aber derzeit geschlossen. Bild: zvg

Das Ortsmuseum Merenschwand wurde renoviert

Auch das als Postlonzihus bekannte Ortsmuseum Merenschwand öffnet derzeit – ebenfalls unter Einhaltung der Vorgaben. Besucher müssten sich nur im Voraus bei ihm anmelden, so Museumsleiter Bruno Käppeli.

Für Mitte Februar habe sich eine Schulklasse angemeldet, was gemäss der Coronaverordnung erlaubt ist. Begeistert sagt Käppeli:

«Es erstaunt mich immer, was für ein grosses Interesse Kinder an unserem Museum haben.»

Dem Museum gehe es ausserdem gut, so Käppeli. Er erklärt: «Denn wir konnten es dank einer grosszügigen finanziellen Beteiligung der Gemeinde renovieren.» Den genauen Betrag gibt Käppeli nicht preis.

Postlonzihus, das Ortsmuseum Merenschwand von Museumsleiter Bruno Käppeli, steht aufgrund von Corona momentan meistens leer. Bild: zvg

Er erzählt: «Wir haben nun 14 Monitore, auf denen wir über 250 Filme aus den letzten 50 Jahren abspielen können, in denen man einiges erfahren kann, unter anderem über die Entwicklung der Landwirtschaft oder Industrie. Wir hätten das gerne gezeigt, doch nun müssen wir ein bisschen warten, bis der Lockdown vorbei ist.»

Die Neueröffnung des Ortsmuseums Merenschwand ist für den 10. April geplant.