Tägerig lädt zur Konsultativabstimmung über eine Fusion

Konsultativabstimmung Fusionsabsichten: Gibt`s nun doch eine Hochzeit mit Mellingen oder bleibt Tägerig eigenständig? Soll das 1485 Einwohnende zählende Dorf weiterhin selbstständig bleiben oder sich mit einer Nachbargemeinde zusammenschliessen? Und wenn ja, mit welcher? Diese Fragen beschäftigen Tägerig seit mittlerweile zwei Jahren. Nun lädt der Gemeinderat zur Konsultativabstimmung ein. Nathalie Wolgensinger 20.09.2022, 05.00 Uhr

Bleibt Tägerig eigenständig oder wird das Dorf bald ein Teil der Nachbargemeinde Mellingen? Im Oktober findet eine Konsultativabstimmung statt. Severin Bigler (2.6.2021)

Diese Tage flatterte der Tägliger Bevölkerung eine Einladung zur Konsultativabstimmung ins Haus. Der Gemeinderat lädt darin zur Aussprache über die Zukunft der Gemeinde ein. Einmal mehr. Denn das Thema gärt schon länger in der kleinen Gemeinde im Reusstal.

Das Dorf ist finanziell nicht eben auf Rosen gebettet. An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung im Februar 2020 genehmigte der Souverän zähneknirschend das Budget mit der Steuerfusserhöhung um fünf Prozent auf 127 Prozent. Ein Stimmbürger stellte damals den Antrag, eine Fusion mit einer Nachbargemeinde – im Fokus stand damals Mellingen – zu prüfen. Der Gemeinderat machte sich auf, eine Lösung zu finden, dass Tägerig als Dorf oder als Dorfteil eines grösseren Ortes gut existieren kann.

Die Hälfte der Einwohnenden wünscht eine Fusion

Eigentlich hätte man im Rahmen einer Orientierungsversammlung den Puls der Bevölkerung nehmen wollen. Doch Corona kam dazwischen und verunmöglichte es, sich physisch zu treffen. Der Gemeinderat verschickte stattdessen eine Umfrage an die Bevölkerung. Genau die Hälfte der Einwohnenden beteiligten sich daran. Zwei Drittel der Befragten sprachen sich für eine Fusionsabklärung aus. Die Mehrheit wünschte den Zusammenschluss mit der Gemeinde Mellingen oder mit mehreren Gemeinden der Region Mellingen.

Die Gemeinden Hägglingen, Stetten und Wohlenschwil zeigten sich nicht interessiert an einem Zusammenschluss. Niederwil wünscht sich erst ein klares Signal von Seiten der Bevölkerung, bevor die Arbeiten starten. Einzig Mellingen war von Beginn weg offen für Gespräche, stellte aber klare Bedingungen.

Mellingen stellt klare Forderungen

So zum Beispiel, dass die Bezeichnung der politischen Gemeinde Mellingen sein soll, dass der Steuerfuss auch nach der Fusion auf 110 Prozent bestehen bleibt und, dass Tägerig die Ortsbürgergemeinde aufhebt. Ausserdem könne man dem Gemeindepersonal nicht versichern, dass es weiter beschäftigt wird, so die Botschaft aus Mellingen. Ausserdem sei die Fusion mit Tägerig derzeit keine prioritäre Aufgabe.

Der Gemeinderat will nun wissen, was die Bevölkerung von der Fusion hält. Am 26. Oktober findet deshalb eine Aussprache statt, die in einer Konsultativabstimmung über das weitere Vorgehen mündet. Der Gemeinderat lässt in seiner Botschaft jedoch durchschimmern, dass er gewillt ist, auch künftig eigenständige Wege zu gehen.

Die Rechnung 2021 habe unerwartet positiv mit einem Plus von 1 Mio. Franken geschlossen und auch das Budget 2023 weise auf eine positive finanzielle Zukunft hin, so der Gemeinderat. Er sei deshalb der Auffassung, dass Tägerig genügend Gemeindeautonomie aufweise, um in naher Zukunft auch eigenständige Wege zu gehen.