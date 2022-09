Kommentar zum Ja zur Sanierung der Junkholz-Turnhalle

Kommentar Wohlen macht vorwärts: Beispiel Junkholz-Turnhalle Die Junkholz-Turnhalle darf für 5 Mio. Franken saniert werden. Ein weiteres Beispiel dafür, dass es in der Zentrumsgemeinde an der Bünz vorwärtsgeht. Nur in einem kleinen Punkt ist man sich nach wie vor nicht einig, er ist das gallische Dorf Wohlens. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 25.09.2022, 14.10 Uhr

Es geht vorwärts in Wohlen. Oft wurde in den vergangenen Jahren vom Investitionsstau gesprochen, der die Gemeinde lähmt. Viele Immobilien wie Schulen oder das Gemeindehaus brauchen eine Sanierung oder gar einen Neubau. Zu lange hat man das vor sich her geschoben, sind sich Gemeinde- und Einwohnerräte einig.

Doch es geht vorwärts. Ein paar Beispiele, die in den letzten Jahren in Angriff genommen wurden oder sogar bereits fertig sind: An der Wilstrasse wurde ein Zentrum der Blaulichtorganisationen aufgebaut, wo sich Regionalpolizei, Feuerwehr und Zivilschutzorganisationen befinden, der Busbahnhof ist fertig, die zweite Dreifachturnhalle Hofmatten wird bald eröffnet. Und das grösste Projekt, das Schulzentrum Halde, konnte nach jahrelangem Hin und Her ebenfalls seinen Spatenstich feiern.

Nun wird also auch die Turnhalle Junkholz saniert. Man kann wirklich sagen, Wohlen macht vorwärts. Und das, obwohl es finanziell noch immer schlecht dasteht. Aber es ist spürbar, dass der Gemeinde- und der Einwohnerrat zusammenarbeiten. Und wenn sie sich einig sind – wie gerade beim Junkholz – folgt ihnen meist auch das Volk. Fehlt eigentlich nur noch eines, um gestärkt in die Zukunft zu gehen: das sagenhafte, heiss diskutierte Grüngutreglement.

