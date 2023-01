Kommentar Seit 16 Jahren kämpfen sie für die unterirdische Stromleitung: Das verdient Respekt Seit 2007 wehrt sich der Verein «Verträgliche Starkstromleitung Reusstal» gegen den Ausbau der Freileitung von 220 auf 380 kV. Der Widerstand des Vereins ist ungebrochen. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 27.01.2023, 15.50 Uhr

Noch führt die Starkstromleitung über die Dächer der Niederwiler Häuser. Alex Spichale (13. November 2019)

Seit 16 Jahren führt Hans Kneubühler gemeinsam mit Gleichgesinnten einen Kampf gegen Windmühlen. Seit 2007 bekannt wurde, dass die damalige Axpo und heutige Swissgrid beabsichtigt, die Stromleitung zwischen Niederwil und Obfelden von 220 auf 380 kV auszubauen, halten sie dagegen. Sie fordern, dass die Leitung in den Boden kommt. Ihr jahrelanger Kampf für die Erdverkabelung ist ein ständiges Tauziehen mit Bund, Kanton und Swissgrid.

Wo andere vom ewigen Hin und Her mürbe werden, da machen die Akteure aus dem Reusstal einfach weiter. Das verdient Respekt. Denn die bis dato geführten Auseinandersetzungen waren kräftezehrend und obendrauf von wenig Erfolg gekrönt.

Die Frauen und Männer um Präsident Hans Kneubühler hatten in der Vergangenheit auch Rückschlage einzustecken. Es scheint, also ob der Widerstand den Verein dazu anstachelt, einfach immer weiterzumachen.

Mit ihrem mutigen Entscheid, einen spezialisierten Anwalt an Bord zu holen, schlagen Kneubühler und seine Mitstreitetenden nun einen neuen Weg ein. Denn der anwaltschaftliche Rat wird eine schöne Stange Geld kosten. Dieser Entscheid und das Engagement des Anwaltes bedeutet für den Verein den letzten Strohhalm Hoffnung, um sich gegen die einflussreiche und mächtige Stromlobby vielleicht doch noch durchzusetzen.

Die nächste Aufgabe zeichnete sich bereits an der Generalversammlung am Donnerstag ab. Nun heisst es, die Gemeinden aus dem Bünz- und Reusstal an Bord zu holen. Diese signalisierten nämlich während der Diskussion noch vornehme Zurückhaltung und verwiesen auf das Gemeinderatsgremium, das erst noch befragt werden müsse. Man darf durchaus gespannt sein, was sich der Verein nun einfallen lässt, um Gemeinden, Private und Umweltorganisationen für das Mitmachen zu motivieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen